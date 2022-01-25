20+ фото настоящей Канады, глядя на которые не знаешь, то ли завидовать, то ли глаза закатывать

Наверняка все слышали про дружелюбие и безграничную вежливость канадцев. Приезжие из других стран удивляются: в Канаде слово sorry («простите») — едва ли не самое употребляемое в повседневном общении. Ну и конечно, куда без знаменитого кленового сиропа. А что насчет кленовых чипсов, кленового бекона или кленового хлеба?

Мы в AdMe.ru собрали фотодоказательства того, что Канада смело может претендовать на звание самой уютной и гостеприимной страны.

«Интернет работал без перебоев. До той поры, пока кошки не узнали, что спутниковая тарелка немного нагревается»

«Накануне вечером я забыл кофе в машине. Все еще хотите в Канаду?»

«Ваши глаза вас не обманывают: это Lamborghini с двумя рождественскими елками, привязанными к крыше»

«Одни из самых красивых цветов, которые я когда-либо видел!»

Почему все самое интересное происходит, когда я сплю?! © trablessveryown / Twitter

«Заказал телевизор, а сам уехал на рождественские праздники. Сегодня возвращаюсь — стоит у двери сиротливо. Посмотрел по трекингу: 2-й день находится у всех на виду»

«Не все канадцы вежливы! Пожалуйста, не подходите к канадским гусям, так как они могут проявлять агрессию, если вы окажетесь слишком близко»

Идеальный круг, образовавшийся на реке Мойзи

В реках часто встречаются круговые течения. И когда в таком месте формируется ледяной покров, он начинает вращаться, образуя идеальную окружность. © deaths_boo / Reddit

«Если вы приземлились в Канаде и поняли, что выглядите недостаточно по-канадски, женский туалет в аэропорту поможет вам»

«Канадские переводные татуировки».

Рождественский автобус

«Увидел сегодня во дворе. Я живу в Кокуитламе, кстати»

«Доброе утро, Альберта!»

«Ему потребовалось 25 минут, чтобы подняться по этой улице»

«Прошлой ночью кто-то влез в мою машину, потому что я оставил двери незапертыми»

«Надеюсь, вам понравятся $ 5, которые вы взяли, потому что мне определенно нравятся AirPods, которые вы оставили».

Один из учеников потерял свой выпавший зуб в школе, и заместитель директора написал официальное письмо Зубной фее

«Дорогая Зубная фея! Сегодня у Гевина перед обедом выпал молочный зуб. К сожалению, зуб был потерян в классе и, несмотря на героические усилия, предпринятые во время его поисков, найден не был. Как заместитель директора (и стоматолог-любитель) заверяю, что еще утром зуб Гевина был на месте. Пожалуйста, прими это письмо как официальное подтверждение факта потери зуба и возмести его Гевину по вашему обычному тарифу. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пиши мне по этому адресу.

P. S. Я с 2000-х жду компенсации за мой зуб мудрости. Пожалуйста, заплати так быстро, как это возможно. У меня есть чек».

Да, это пума прилегла на крыше автомобиля

Представьте, что звоните своему боссу и говорите, что не придете на работу. Он вопит, что вы все выдумали, а вы посылаете ему это фото. Шах и мат! © TheMrSharpie / Twitter

Это пончик с кленовым беконом в форме кленового листа

«Вчера был суперканадский момент. Гуси идут по пешеходному переходу. Мы все остановились, чтобы пропустить их»

«Провел целый день в парке, где художник из Ванкувера создал природные скульптуры»

«Все скульптуры сделаны из веток и шпагата. Они спрятаны в стороне от основных троп. Кстати, на второй фотографии Лилит, Спящая фея»

«Прилетел ко мне на балкон утром»

«Посетил Музей восковых фигур в Канаде. Они думают, что это Бейонсе. Я ранен в самое сердце»

В Канаде бывает не только очень холодно, но и очень жарко