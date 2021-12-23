20+ фотокарточек из Греции, которые показывают ее такой, какой не видели даже заядлые туристы

Первая ассоциация, которая возникает при мысли о Греции, — это острова, пляжи и исторические достопримечательности. Многие туристы мечтают побывать в ее живописных городках на холмах, чтобы сделать фото для инстаграма среди белоснежных домиков на фоне моря или попозировать среди античных руин. Но Греция — это намного больше, и, приглядевшись, можно увидеть ее с совершенно другой стороны.

Мы в AdMe.ru посмотрели на фотокарточки пользователей сети, которые показывают скрытую от туристических глаз страну.

«Когда лет 5 назад переезжала в Грецию, не ожидала увидеть здесь снег (кроме гор) зимой»

На Крите некоторые дома построены на руинах древних римских зданий. Такие здания можно найти по всему городу

«Афины с разницей в 2 дня. Солнце так же прекрасно, как снег. Сногсшибательная природа»

Нормальная ситуация в ресторанах Греции

Теперь я хочу жить в Греции. © thyshookspeared / Reddit

«Эту стеклянную статую я увидел в Афинах»

Ущелье Димосари на острове Эвия

Я прямо вижу, как хоббит идет по этой тропе! © bilchsdottir / Reddit

Некоторые кафе в Греции предлагают макароны вместо пластиковых соломинок для напитков

А ведь кто-то может попросить безглютеновые макароны. © JoeDante84 / Reddit

«Мне удалось сделать фото Млечного Пути прямо над островом Лефкада»

На острове Корфу аэропорт расположен так, что на обычной прогулке поблизости можно увидеть самолет прямо над головой

Рождественская елка из опунции в Ареополисе

Уличное искусство на улицах в Салониках

В Греции есть вот такие маленькие горные деревушки

Здесь можно встретить частичку Парижа

Такими можно увидеть Афины глазами обычного жителя

«В городе все продумано. Вот даже на указателях указано расстояние и время пешком и на велосипеде»

Умопомрачительное 3D-граффити на острове Наксос

Так выглядят Салоники со стороны города

Если прогуливаться по городу, а не только отдыхать на море, можно увидеть такие улочки

Греки, по всей видимости, очень любят проводить свои вечера на балконах, поэтому на них не увидишь хлама, как на наших, а только стол и стулья. Очень уютно!

Греческий салат в Греции выглядит немного не так, как мы привыкли