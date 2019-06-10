20+ фото, которые туристы и журналисты привезли из Северной Кореи на свой страх и риск
В Северной Корее запрещено делать фото военных и снимать статуи лидеров не в полный рост (тем более кадрировать). Журналист обязан согласовать маршрут, предоставить документы на фотоаппаратуру и обосновать, зачем ему фото того или иного места. Но, несмотря на закрытость государства и ограничения, туристы и журналисты умудряются делать снимки, отражающие особенности страны: быт, обстановку в больницах, магазинах, ситуацию с транспортом и медиа, отдыхом и развлечениями. Все это позволяет увидеть жизнь республики изнутри.
AdMe.ru убежден, что в укладе жизни северокорейцев читатели найдут то, что им запомнится.
Почитание лидера страны. На фото жители Пхеньяна читают о визите Ким Чен Ына во Вьетнам, 2019 год
Безусловным авторитетом пользуется не только действующий лидер. Пионеры отдают дань уважения статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, 2012 год
Повсюду висят агитационные плакаты, и это такое же привычное явление, как рекламные щиты в других странах. Пхеньян, 2019 год
Открытки, которые может купить турист и отправить домой, выглядят примерно так же, как и плакаты, 2018 год
Архитектура городов. Такой вид открывается на спальные районы с верхних этажей Chongnyon Hotel. Пхеньян, 2017
Велосипеды здесь так же востребованны, как и автобусы: на 1 000 человек приходится всего лишь 11 автомобилей
Вот что пишут туристы о корейском метрополитене: «Увидели этот магазин на выходе из метро. Игрушки были очень старыми. Обратите внимание на электронные игры в стиле Game Boy. Продавцов не было»
Пхеньянский родильный дом — больница и учебный центр, где акушерки получают подготовку, чтобы работать за пределами столицы
Утренняя зарядка студентов Пхеньянского научно-технического университета — первого частного вуза в Северной Корее, 2019 год
Женские платья и свитеры, представленные в северокорейском журнале мод
Привилегированный класс может позволить себе вещи от Prada. Пхеньян, 2017 год
Что до пляжей, то здесь тяжело будет встретить женщину в незакрытом купальнике. Государственный аквапарк Пхеньяна, 2016 год
Модные модели купальников, представленные в государственном аквапарке, 2014 год
4-часовое пребывание в аквапарке Munsu Water Park стоит порядка $ 9, и это больше трети среднего недельного заработка обычного северокорейца
App Store по-северокорейски — это физически существующий магазин, в котором можно выбрать приложение из печатного каталога, и его установят на ваш телефон
До сих пор телевидение остается основным источником информации для северокорейцев. Местные медиа — самые контролируемые в мире. Пхеньян, 2018 год
«Подключился к Wi-Fi в кафе отеля Pothonggang. Он у них первый день работает. Возможно, это единственное место в городе, где можно воспользоваться Wi-Fi». Пхеньян, сентябрь 2018 года
Семья в ресторане быстрого питания, расположенном в столичном парке развлечений Kaeson Youth Park, 2012 год
Военные в развлекательном парке Kaeson Youth Park. Пхеньян, 2012 год
Какой Северную Корею представляете себе вы? Может быть, вы бывали там и готовы рассказать о своих наблюдениях?
Фото на превью Thomas Peddle / Contributor / Moment / Getty Images