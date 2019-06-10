20+ фото, которые туристы и журналисты привезли из Северной Кореи на свой страх и риск

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В Северной Корее запрещено делать фото военных и снимать статуи лидеров не в полный рост (тем более кадрировать). Журналист обязан согласовать маршрут, предоставить документы на фотоаппаратуру и обосновать, зачем ему фото того или иного места. Но, несмотря на закрытость государства и ограничения, туристы и журналисты умудряются делать снимки, отражающие особенности страны: быт, обстановку в больницах, магазинах, ситуацию с транспортом и медиа, отдыхом и развлечениями. Все это позволяет увидеть жизнь республики изнутри.

AdMe.ru убежден, что в укладе жизни северокорейцев читатели найдут то, что им запомнится.

Почитание лидера страны. На фото жители Пхеньяна читают о визите Ким Чен Ына во Вьетнам, 2019 год

Безусловным авторитетом пользуется не только действующий лидер. Пионеры отдают дань уважения статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, 2012 год

Повсюду висят агитационные плакаты, и это такое же привычное явление, как рекламные щиты в других странах. Пхеньян, 2019 год

Открытки, которые может купить турист и отправить домой, выглядят примерно так же, как и плакаты, 2018 год

Архитектура городов. Такой вид открывается на спальные районы с верхних этажей Chongnyon Hotel. Пхеньян, 2017

Велосипеды здесь так же востребованны, как и автобусы: на 1 000 человек приходится всего лишь 11 автомобилей

Вот что пишут туристы о корейском метрополитене: «Увидели этот магазин на выходе из метро. Игрушки были очень старыми. Обратите внимание на электронные игры в стиле Game Boy. Продавцов не было»

Пхеньянский родильный дом — больница и учебный центр, где акушерки получают подготовку, чтобы работать за пределами столицы

Утренняя зарядка студентов Пхеньянского научно-технического университета — первого частного вуза в Северной Корее, 2019 год

Женские платья и свитеры, представленные в северокорейском журнале мод

Привилегированный класс может позволить себе вещи от Prada. Пхеньян, 2017 год

Что до пляжей, то здесь тяжело будет встретить женщину в незакрытом купальнике. Государственный аквапарк Пхеньяна, 2016 год

Модные модели купальников, представленные в государственном аквапарке, 2014 год

4-часовое пребывание в аквапарке Munsu Water Park стоит порядка $ 9, и это больше трети среднего недельного заработка обычного северокорейца

App Store по-северокорейски — это физически существующий магазин, в котором можно выбрать приложение из печатного каталога, и его установят на ваш телефон

До сих пор телевидение остается основным источником информации для северокорейцев. Местные медиа — самые контролируемые в мире. Пхеньян, 2018 год

«Подключился к Wi-Fi в кафе отеля Pothonggang. Он у них первый день работает. Возможно, это единственное место в городе, где можно воспользоваться Wi-Fi». Пхеньян, сентябрь 2018 года

Семья в ресторане быстрого питания, расположенном в столичном парке развлечений Kaeson Youth Park, 2012 год

Военные в развлекательном парке Kaeson Youth Park. Пхеньян, 2012 год