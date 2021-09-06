20+ фото, которые доказывают, что в Чили, как и в одноименном перце, есть своя остринка

Чили не относится к числу стран, о которых мы часто слышим в рекламе туристических агентств. А зря, ведь здесь путешественника ждет немало неожиданных открытий. Величественные Анды, засушливая Атакама и таинственный остров Пасхи — это далеко не единственные достопримечательности самой южной страны мира, от которой до Антарктиды с ее императорскими пингвинами рукой подать.

Мы в AdMe.ru загорелись идеей узнать чуть больше о Чили и спешим показать вам фото, которые многое расскажут о жизни в этом южноамериканском государстве.

Обычный день в Чили

Ну наконец-то, Uber для домашних животных! © HirumaBSK / Reddit

В пустыне Атакама из-под земли торчит гигантская ладонь

В детстве я всем сердцем верил, что она была создана природой. И очень расстроился, когда узнал, что эта композиция сделана руками человека. © acidonitrico / Reddit

Уличные музыканты удивляют публику не только своей игрой

Прогулка по чилийским улочкам — это как посещение музея. На стенах зданий очень много красивых граффити

Автомат с очищенной питьевой водой в местном университете

Ох уж эта беспощадная чилийская мода

«В супермаркете, куда я частенько заглядываю, самые дорогие сыры заперты в ящики для предотвращения краж»

В Чили много бродячих собак. Местные жители подкармливают их и делают для них импровизированные будки

Наглые четвероногие спокойно разгуливают по торговым центрам и спят на новеньких диванах

Туалет в одном из местных отелей — просто верх изысканности. Предприимчивые чилийцы установили в нем работающий телефон и подстаканник

В некоторых квартирах до сих пор сохранились старинные плиты

«Очень нравится метро Сантьяго (столица Чили. — Прим. AdMe.ru). Из поезда на лифте — сразу на улицу»

Где-то до сих пор ходят старенькие троллейбусы

На юге страны устрицы дешевле, чем кукурузные хлопья

По улицам городов бродят не только привычные нам собаки и кошки, но и морские львы

Такие знаки устанавливают в местах проведения археологических раскопок

«За год, что я прожил в Чили, дождь шел 4–5 раз, и увидеть настолько чистый воздух можно было нечасто»

«Эта счастливая альпака повстречалась мне в Чили»

На всех далеко не самых полезных продуктах здесь размещают предупреждающие наклейки, а мультяшных персонажей на упаковках заклеивают

Если на небе есть хоть немного облаков, то закаты здесь просто сказочные

Вот поэтому Чили — балдежная страна!