20+ фото, которые доказывают, что в Чили, как и в одноименном перце, есть своя остринка
Чили не относится к числу стран, о которых мы часто слышим в рекламе туристических агентств. А зря, ведь здесь путешественника ждет немало неожиданных открытий. Величественные Анды, засушливая Атакама и таинственный остров Пасхи — это далеко не единственные достопримечательности самой южной страны мира, от которой до Антарктиды с ее императорскими пингвинами рукой подать.
Мы в AdMe.ru загорелись идеей узнать чуть больше о Чили и спешим показать вам фото, которые многое расскажут о жизни в этом южноамериканском государстве.
Обычный день в Чили
- Ну наконец-то, Uber для домашних животных! © HirumaBSK / Reddit
В пустыне Атакама из-под земли торчит гигантская ладонь
- В детстве я всем сердцем верил, что она была создана природой. И очень расстроился, когда узнал, что эта композиция сделана руками человека. © acidonitrico / Reddit
Уличные музыканты удивляют публику не только своей игрой
Прогулка по чилийским улочкам — это как посещение музея. На стенах зданий очень много красивых граффити
Автомат с очищенной питьевой водой в местном университете
Ох уж эта беспощадная чилийская мода
«В супермаркете, куда я частенько заглядываю, самые дорогие сыры заперты в ящики для предотвращения краж»
В Чили много бродячих собак. Местные жители подкармливают их и делают для них импровизированные будки
Наглые четвероногие спокойно разгуливают по торговым центрам и спят на новеньких диванах
Туалет в одном из местных отелей — просто верх изысканности. Предприимчивые чилийцы установили в нем работающий телефон и подстаканник
В некоторых квартирах до сих пор сохранились старинные плиты
«Очень нравится метро Сантьяго (столица Чили. — Прим. AdMe.ru). Из поезда на лифте — сразу на улицу»
Где-то до сих пор ходят старенькие троллейбусы
На юге страны устрицы дешевле, чем кукурузные хлопья
По улицам городов бродят не только привычные нам собаки и кошки, но и морские львы
Такие знаки устанавливают в местах проведения археологических раскопок
«За год, что я прожил в Чили, дождь шел 4–5 раз, и увидеть настолько чистый воздух можно было нечасто»
«Эта счастливая альпака повстречалась мне в Чили»
На всех далеко не самых полезных продуктах здесь размещают предупреждающие наклейки, а мультяшных персонажей на упаковках заклеивают
Если на небе есть хоть немного облаков, то закаты здесь просто сказочные
Вот поэтому Чили — балдежная страна!
А вам судьба посылала счастливый билет в виде путешествия в Чили? Что хотели бы посмотреть в этой далекой, но живописной стране?
Фото на превью TheCarmenCruz / Twitter
Поделиться этой статьёй