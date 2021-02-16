20+ фото из жизни Германии, при виде которых и не знаешь, то ли завидовать, то ли за голову хвататься
Жители Германии славятся своей любовью к практичности и эффективности. Здесь редко делается что-либо просто для красоты. У каждого решения есть логическое обоснование. Это относится и к транспорту, и к посадке деревьев, и к дорожным знакам. Например, магазины во многих городах закрываются достаточно рано и по воскресеньям не работают. Поэтому здесь придумали, как можно избежать связанных с этим неудобств.
Мы в AdMe.ru просмотрели множество пользовательских фотографий и постов. Некоторые вещи из повседневной жизни Германии так и хочется перенять. А в качестве бонуса мы покажем, в каких моментах немцы умудрились перещеголять даже продвинутых японцев.
На автобусах в Германии появляется изображение кофейной чашки, когда у водителя небольшой перерыв
Если на дороге возникает пробка, машины прижимаются к обочинам, чтобы спецтранспорт, например скорая, мог спокойно проехать
На крупнейших железнодорожных вокзалах информация выбита шрифтом Брайля на перилах
Антисептик сделан в Германии. Обратите внимание на инструкцию
Она занимает 8 страниц.
Специальная машина для мытья продуктовых тележек
Этот тостовый хлеб в Германии продают без горбушек
«Лучший завтрак на свете»
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Это чашка кофе и булочка с меттом (сырой свиной фарш с пряностями). © seewolfmdk / Reddit
В Германии продается «алфавитный суп». В наборе можно найти даже значок @
За эту пиццу Германия могла бы получить официальную ноту протеста со стороны Италии и Испании
«Пицца „Паэлья“».
В целях экономии пространства деревья высаживают прямо на стенах домов
Или на крышах
«Живу в Германии 25 лет, и это самая немецкая штука, которую я видел»
«На любом кладбище стоят специальные рейки, к которым пристегивают копеечные лейки. Когда посетители собираются полить цветы, они открывают замок и берут свою».
В Германии очень серьезно подходят к дорожным знакам и предупреждениям
«Повреждение дорожного полотна. Повреждение велосипедной дорожки. Повреждение тротуара. Повреждение крыши».
Скамейка на все случаи жизни
Немцы очень креативно подходят к созданию светофоров
Даже желейные конфеты в магазине расположены по цвету
Волна для серфинга в немецком торговом центре
Фешенебельный отель в Германии. Для насекомых
Автомат для мытья собак
Упитанная немецкая крыса застряла в канализационном люке уже во второй раз. И вновь ее спасли пожарные
Бонус: мы-то думали, что Япония — это королевство торговых автоматов. А вот и нет: в Германии их ничуть не меньше
Для продажи велосипедных камер
Книжные
Автоматы, в которых продается сырое мясо, различные нарезки, напитки и даже игрушки
Автомат по продаже цветочных семян, которые здесь называют «пчелиной едой»
А вас какое фото удивило?