20+ фото из жизни Германии, при виде которых и не знаешь, то ли завидовать, то ли за голову хвататься

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Жители Германии славятся своей любовью к практичности и эффективности. Здесь редко делается что-либо просто для красоты. У каждого решения есть логическое обоснование. Это относится и к транспорту, и к посадке деревьев, и к дорожным знакам. Например, магазины во многих городах закрываются достаточно рано и по воскресеньям не работают. Поэтому здесь придумали, как можно избежать связанных с этим неудобств.

Мы в AdMe.ru просмотрели множество пользовательских фотографий и постов. Некоторые вещи из повседневной жизни Германии так и хочется перенять. А в качестве бонуса мы покажем, в каких моментах немцы умудрились перещеголять даже продвинутых японцев.

На автобусах в Германии появляется изображение кофейной чашки, когда у водителя небольшой перерыв

Если на дороге возникает пробка, машины прижимаются к обочинам, чтобы спецтранспорт, например скорая, мог спокойно проехать

На крупнейших железнодорожных вокзалах информация выбита шрифтом Брайля на перилах

Антисептик сделан в Германии. Обратите внимание на инструкцию

Она занимает 8 страниц.

Специальная машина для мытья продуктовых тележек

Этот тостовый хлеб в Германии продают без горбушек

«Лучший завтрак на свете»

Это чашка кофе и булочка с меттом (сырой свиной фарш с пряностями). © seewolfmdk / Reddit

В Германии продается «алфавитный суп». В наборе можно найти даже значок @

За эту пиццу Германия могла бы получить официальную ноту протеста со стороны Италии и Испании

«Пицца „Паэлья“».

В целях экономии пространства деревья высаживают прямо на стенах домов

Или на крышах

«Живу в Германии 25 лет, и это самая немецкая штука, которую я видел»

«На любом кладбище стоят специальные рейки, к которым пристегивают копеечные лейки. Когда посетители собираются полить цветы, они открывают замок и берут свою».

В Германии очень серьезно подходят к дорожным знакам и предупреждениям

«Повреждение дорожного полотна. Повреждение велосипедной дорожки. Повреждение тротуара. Повреждение крыши».

Скамейка на все случаи жизни

Немцы очень креативно подходят к созданию светофоров

Даже желейные конфеты в магазине расположены по цвету

Волна для серфинга в немецком торговом центре

Фешенебельный отель в Германии. Для насекомых

Автомат для мытья собак

Упитанная немецкая крыса застряла в канализационном люке уже во второй раз. И вновь ее спасли пожарные

Бонус: мы-то думали, что Япония — это королевство торговых автоматов. А вот и нет: в Германии их ничуть не меньше

Для продажи велосипедных камер

Книжные

Автоматы, в которых продается сырое мясо, различные нарезки, напитки и даже игрушки

Автомат по продаже цветочных семян, которые здесь называют «пчелиной едой»