20+ фото из Японии, глядя на которые местные жители и бровью не ведут, а мы раскрываем рты

Япония зарекомендовала себя как страна развитых технологий, где удобство и забота о людях поставлены во главу угла. Умные туалеты, поезда-пули, вендинговые автоматы — вот лишь немногое из того, что прочно ассоциируется у нас с этой страной. Однако креатив японцев, кажется, не знает границ, и они продолжают покорять мир оригинальными изобретениями и своеобразным отношением к жизни.

Мы в AdMe.ru влюблены в Японию и мечтаем однажды устроить пикник под цветущей сакурой где-нибудь в окрестностях Токио. А пока лишь разглядываем снимки, сделанные в этой стране, не забывая периодически подбирать челюсть с пола.

Домашние животные здесь такие же дети

«В одном из районов Токио встретил чувака с полной тележкой котов»

«Гуляю по весеннему парку. Смотрю, стоит толпа мужиков с фотоаппаратами. Что же там происходит, думаю. Подхожу и вижу это»

«Фотолюбители окружили одну цветущую сакуру, хотя таких деревьев в парке пруд пруди. Видимо, у этой цветы были особенно красивые».

Да что вы знаете о моде!

«Пошли как-то в ресторан, где подают блюда для настоящих сумоистов. А едят они много и жирненько. Принесли пиццу. На один зубок!»

«Прогуливаюсь по берегу моря и вижу симпатичное здание, откуда выходят семьи с детьми. Дай, думаю, тоже загляну. Зашла и офигела. Это мусоросжигающий завод!»

В Токио встречаются дома шириной в 2 шага

А на крышах японских зданий можно найти не только парковки, но и колесо обозрения

Этот тренажер вовсе не для того, чтобы добиться пресловутых губ «уточкой». Он создан всего лишь для поднятия уголков рта и симметричной улыбки

Даже отсутствие волос для японцев не проблема. Ведь их всегда можно нарисовать

Забавные фотозоны в Японии. Почувствуй себя лапшичкой

О японских люках наслышаны все, но как вам такие — с покемонами?

«В одном из токийских кафе прямо на кофе напечатали мой портрет»

Кто-то провел ну очень много времени в этом туалете

Даже манекены в японских магазинах копируют позы героев аниме

«Моя мама сейчас в Японии. К такому она точно не была готова»

«Пока стоял на светофоре, к машине подбежали они»

Стандартная деловая встреча в Токио. Эти двое обменивались визитками

А костюмы японцев на Хэллоуин — отдельный вид искусства

«Так выглядит женский туалет в одном из торговых центров. Я чувствую себя королевой каждый раз, когда захожу туда»

В Японии даже лисы воспитанные. Они смиренно ждут своей очереди, чтобы утолить жажду

«Моя любимая вывеска в Киото»

«Маленький музей укиё-э (направление в японском изобразительном искусстве. — Прим. AdMe.ru). Открывается, когда я встаю, и закрывается, когда мне нужно спать. Если мне все надоедает, магазин не работает».

И как японцы все успевают? Ответ прост: у них больше 24 часов в сутках