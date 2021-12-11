20+ фото, которые доказывают, что в Турции есть кое-что покруче пятизвездочных отелей и шведского стола

Современная Турция занимает большую территорию, которая омывается сразу тремя морями: Черным, Эгейским и Средиземным. Здесь можно найти отдых на любой вкус: расслабиться в отеле по программе «все включено», посетить места съемок любимых сериалов, заняться городским туризмом, дайвингом и даже экстремальными видами спорта.

Мы в AdMe.ru отобрали фотографии интернет-пользователей, глядя на которые вы скажете: «А, ну теперь понятно, почему все так часто ездят туда отдыхать!» А в бонусе вас ждет несколько историй, которые доказывают, что Турция бывает разная.

Бирюзовое побережье Турции неспроста получило такое название. Вода там фантастического цвета

Миски с кормом для бездомных собак и кошек в Стамбуле

Предупреждение в национальном парке Улудаг: «Осторожно, тут могут быть динозавры»

«В счете указано, сколько каждый человек должен будет заплатить, если вы разделите чек поровну. Очень удобно!»

«2 персоны — по 57 турецких лир с каждого; 3 персоны — по 38; 4 — по 28,5; 5 — по 22,8».

В этом салоне красоты из любого мужчины сделают Аль Пачино

Турция — это не только море и all inclusive. Но еще и потрясающей красоты горные пейзажи

При строительстве отеля в Антакье была найдена мозаика римского периода. Ее сохранили, и теперь здание отеля располагается прямо над древними руинами...

Самый большой из известных в мире фрагментов древней напольной мозаики занимает площадь 1 050 кв. м.

...поэтому во время завтрака прямо за спиной у гостей находится целый пласт античной культуры

Люди на остановке ждут автобус, сидя на бордюре. Странно? Вовсе нет. Они просто не хотят будить бездомного кота, прикорнувшего на скамейке

Овощи и фрукты в Турции стоят недорого, что позволяет объедаться ими от пуза

«Огурцы — $ 0,23 за кг, апельсины — $ 0,19, клубника — $ 0,62».

В Бурсе гордятся тем, что когда-то королева Елизавета II прошлась по местному рынку и оценила их шелковые платки

«В Стамбуле увидел крутейший способ борьбы с автохамами»

«Штыри складываются при проезде по правилам. Если какой-то „мне нужнее“ или „я здесь главный“ решит поехать — привет, шиномонтаж».

Этот котейка по кличке Мидас быстро стал героем соцсетей. А все потому, что родился с 4 ушами

В Турции быстро привыкаешь любую еду запивать айраном

Каньон Сакликент — самый длинный и глубокий в Турции. Его длина составляет 18 км, а высота — до 300 м

Все, что нужно знать о порядках в Турции, — в двух фотографиях: богатые стамбульские коты купаются в золоте...

...а бродячая собака решила вздремнуть в витрине магазина

Не только котов и собак можно встретить на улицах. Черепахам тут тоже раздолье

На рынке в Фетхие можно купить рыбу или любой морепродукт. Его тут же приготовят и подадут к столу

Дондурма — настоящее сокровище Турции, местное тягучее мороженое

Мозаика древнего города Зевгма после затопления

Бонус № 1

Стоим в супермаркете в Турции на кассе. Заходит жандарм, просит у кассира веник и совочек. Мы выходим на улицу и видим, как он подметает осколки, оставшиеся после небольшой аварии с участием двух машин. Просто взял и подмел. © vodorodik/ Pikabu

Бонус № 2

Приехал в Турцию. Гуляем по набережной, тут подходит местный и, указывая на ступеньки, предлагает подняться с ним на скалу. Скала невысокая, и вид с нее никак не меняется. Я спросил, зачем нам туда подниматься. Он ответил, что покажет редкую птицу, проживающую тут. Мы поднялись наверх, посидели минуту. Он достал телефон, пролистал галерею, показал мне фото птицы в телефоне, и мы спустились. За это я заплатил 30 лир (260 рублей). «Недорого», — подумал я. © gromt/ Pikabu