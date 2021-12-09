20+ фото из Сингапура, которые для местных норма, а приезжим только и остается, что поднимать челюсть с пола

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Всего за какие-то несколько десятков лет Сингапур превратился в мегаразвитую страну, с которой берут пример ее соседи. Сегодня это утопающий в зелени город-государство с передовыми технологиями, впечатляющими небоскребами и особой атмосферой. Правда, с непривычки какие-то вещи могут показаться приезжим довольно странными и непонятными.

Мы в AdMe.ru решили выяснить некоторые особенности жизни в Сингапуре и пришли к выводу, что в целом это место можно назвать страной, в которой будущее уже наступило.

В новых поездах метро можно заметить такие зеленые кнопки

Мы ехали в метро и гадали, что будет, если нажать на эту зеленую кнопку. Рядом сидела женщина и сказала: «Дайте мне нажать, я уже старая, мне ничего не сделают». В итоге она попыталась нажать на нее, и мы поняли, что это вообще не кнопка! © GrandChimp937 / Reddit

На самом деле это не совсем кнопка, а световой индикатор. Он позволяет откидывать сиденье, чтобы в часы пик было больше места для стоящих пассажиров. Правда, эту опцию практически не используют. Настоящая кнопка для разблокировки сидений находится на запертой панели на стене рядом с сиденьями. © joeyfjj / Reddit

Ничего особенного. Просто хот-дог из IKEA в Сингапуре

Цифровые табло на остановках показывают, какой автобус придет следующим — одноэтажный или двухэтажный

В Сингапуре пожилые люди могут приложить свое удостоверение и получить больше времени, чтобы перейти дорогу

В Сингапуре совершенно нормально увидеть птицу-носорога на улице или у себя на балконе

В этой стране очень живописные закаты

Юпитер, Сатурн и Венера выстроились в один ряд над Садами у залива

На жилых домах устанавливают камеры, которые следят, чтобы жильцы не мусорили и не скидывали пепел и окурки с балконов

Компания Lego выпустила конструктор, посвященный архитектуре Сингапура. Теперь можно будет собрать здание курорта Марина-Бэй

В этой стране довольно необычная фауна

Так сингапурцы занимают себе место для обеда. Нередко они оставляют ноутбук, смартфон и даже паспорта и кошельки. Уровень доверия друг к другу здесь действительно высокий

Кофе с собой. Пить нужно через соломинку

Надпись на двери туалета: «Смывайте хорошо. Смывайте действительно хорошо»

А еще в аэропорту Сингапура можно поставить оценку туалету

Люди выстраиваются в очередь, чтобы сесть в вагон метро в час пик

Здание, покрытое растениями

Можно арендовать зонт с помощью смартфона

Вот такой симпатичный робот-уборщик работает в сингапурском аэропорту

Изогнутый эскалатор

В поездах Сингапура запрещены еда и напитки, а также провоз дуриана

Библиотека с панорамными окнами на большое футбольное поле

В парках Сингапура есть особые качели, чтобы люди в инвалидных колясках тоже могли покачаться

В этой стране много обезьян. Поэтому лифтах жилых домов можно встретить инструкцию по поведению в случае встречи с этими животными

1. «Не нужно кричать. Важно отойти на безопасное расстояние.

2. Нельзя смотреть им в глаза и показывать зубы.

3. Нельзя кормить».