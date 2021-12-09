20+ фото из Сингапура, которые для местных норма, а приезжим только и остается, что поднимать челюсть с пола
Всего за какие-то несколько десятков лет Сингапур превратился в мегаразвитую страну, с которой берут пример ее соседи. Сегодня это утопающий в зелени город-государство с передовыми технологиями, впечатляющими небоскребами и особой атмосферой. Правда, с непривычки какие-то вещи могут показаться приезжим довольно странными и непонятными.
Мы в AdMe.ru решили выяснить некоторые особенности жизни в Сингапуре и пришли к выводу, что в целом это место можно назвать страной, в которой будущее уже наступило.
В новых поездах метро можно заметить такие зеленые кнопки
- Мы ехали в метро и гадали, что будет, если нажать на эту зеленую кнопку. Рядом сидела женщина и сказала: «Дайте мне нажать, я уже старая, мне ничего не сделают». В итоге она попыталась нажать на нее, и мы поняли, что это вообще не кнопка! © GrandChimp937 / Reddit
- На самом деле это не совсем кнопка, а световой индикатор. Он позволяет откидывать сиденье, чтобы в часы пик было больше места для стоящих пассажиров. Правда, эту опцию практически не используют. Настоящая кнопка для разблокировки сидений находится на запертой панели на стене рядом с сиденьями. © joeyfjj / Reddit
Ничего особенного. Просто хот-дог из IKEA в Сингапуре
Цифровые табло на остановках показывают, какой автобус придет следующим — одноэтажный или двухэтажный
В Сингапуре пожилые люди могут приложить свое удостоверение и получить больше времени, чтобы перейти дорогу
В Сингапуре совершенно нормально увидеть птицу-носорога на улице или у себя на балконе
В этой стране очень живописные закаты
Юпитер, Сатурн и Венера выстроились в один ряд над Садами у залива
На жилых домах устанавливают камеры, которые следят, чтобы жильцы не мусорили и не скидывали пепел и окурки с балконов
Компания Lego выпустила конструктор, посвященный архитектуре Сингапура. Теперь можно будет собрать здание курорта Марина-Бэй
В этой стране довольно необычная фауна
Так сингапурцы занимают себе место для обеда. Нередко они оставляют ноутбук, смартфон и даже паспорта и кошельки. Уровень доверия друг к другу здесь действительно высокий
Кофе с собой. Пить нужно через соломинку
Надпись на двери туалета: «Смывайте хорошо. Смывайте действительно хорошо»
А еще в аэропорту Сингапура можно поставить оценку туалету
Люди выстраиваются в очередь, чтобы сесть в вагон метро в час пик
Здание, покрытое растениями
Можно арендовать зонт с помощью смартфона
Вот такой симпатичный робот-уборщик работает в сингапурском аэропорту
Изогнутый эскалатор
В поездах Сингапура запрещены еда и напитки, а также провоз дуриана
Библиотека с панорамными окнами на большое футбольное поле
В парках Сингапура есть особые качели, чтобы люди в инвалидных колясках тоже могли покачаться
В этой стране много обезьян. Поэтому лифтах жилых домов можно встретить инструкцию по поведению в случае встречи с этими животными
1. «Не нужно кричать. Важно отойти на безопасное расстояние.
2. Нельзя смотреть им в глаза и показывать зубы.
3. Нельзя кормить».
А вы бывали в Сингапуре или, может быть, хотели бы посетить эту страну?
Фото на превью Plaush / Reddit
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