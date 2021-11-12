20+ фото из Норвегии, глядя на которые понимаешь, почему она так приглянулась викингам

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Викинги облюбовали одно из живописнейших мест на планете — норвежские фьорды. Со временем бородатые мореходы канули в Лету, а население этой скандинавской страны достигло такого высокого уровня жизни, что она стала регулярно занимать верхние строчки в рейтинге счастливейших государств мира.

AdMe.ru покажет, что из себя представляет Норвегия — суровое северное государство с манящей природой.

«Обычно не завтракаю в отелях. Но в Норвегии не могу устоять. Все из-за этой штуки, которая вызывает привыкание»

Брюнуст — традиционный норвежский коричневый сыр.

«На нашей крыше есть настоящая лужайка!»

«В моем городе ездят автобусы без водителей»

Выглядит как пожар, но на самом деле это местное природное явление

В норвежских туннелях есть кольцевые развязки

Только в Норвегии на заправках можно купить пряжу со скидкой

Указатели туалета в аэропорту Бергена (второй по величине город в стране)

«Если у магазина вместо машин „припаркованы“ лошади, значит, вы находитесь в моем родном норвежском городке Орнес»

«В Норвегии я посетил церковь, которой больше 800 лет»

«Коридоры моей школы»

Новая библиотека в самом центре Осло

«Однажды моя бабуля-норвежка приготовила это блюдо на Рождество. Я съела всего одну ложечку, а плакала целых 3 часа!»

Лютефиск — традиционное рыбное блюдо, для приготовления которого сушеную треску вымачивают сначала в щелочном растворе каустической соды, затем в воде, а потом запекают.

Ведьмам в Норвегии не место

На улицах Осло встречаются передвижные библиотеки

«„А, так вот куда идут мои налоги“, — подумал я, придя в государственную больницу»

«Странное началось сразу, стоило только пройти мимо бассейна к главному входу. Бильярдный стол? Подходи и играй! Идем дальше. Картинная галерея? Должна же быть больница. Кафе! Ну все, точно не туда забрел. Улица с фонарями? Библиотека?»

В супермаркетах Норвегии продают сырую картошку в фольге. Предназначена она для запекания на костре

«Гуляя по Осло, наткнулся на необычный фонтан. Прямо через него проходят трамвайные рельсы»

«Когда трамвай проезжает в этом месте, напор воды уменьшается до минимума».

«Люблю норвежские дороги. Над машиной нависает глыба не менее 200 м в высоту»

В Осло можно встретить такие станции со всеми необходимыми инструментами для починки велосипедов

Ну и куда же без фьордов

«Сделал этот снимок звездного неба с северным сиянием во время недавней поездки в Норвегию»