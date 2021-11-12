20+ фото из Норвегии, глядя на которые понимаешь, почему она так приглянулась викингам
Викинги облюбовали одно из живописнейших мест на планете — норвежские фьорды. Со временем бородатые мореходы канули в Лету, а население этой скандинавской страны достигло такого высокого уровня жизни, что она стала регулярно занимать верхние строчки в рейтинге счастливейших государств мира.
AdMe.ru покажет, что из себя представляет Норвегия — суровое северное государство с манящей природой.
«Обычно не завтракаю в отелях. Но в Норвегии не могу устоять. Все из-за этой штуки, которая вызывает привыкание»
Брюнуст — традиционный норвежский коричневый сыр.
«На нашей крыше есть настоящая лужайка!»
«В моем городе ездят автобусы без водителей»
Выглядит как пожар, но на самом деле это местное природное явление
В норвежских туннелях есть кольцевые развязки
Только в Норвегии на заправках можно купить пряжу со скидкой
Указатели туалета в аэропорту Бергена (второй по величине город в стране)
«Если у магазина вместо машин „припаркованы“ лошади, значит, вы находитесь в моем родном норвежском городке Орнес»
«В Норвегии я посетил церковь, которой больше 800 лет»
«Коридоры моей школы»
Новая библиотека в самом центре Осло
«Однажды моя бабуля-норвежка приготовила это блюдо на Рождество. Я съела всего одну ложечку, а плакала целых 3 часа!»
Лютефиск — традиционное рыбное блюдо, для приготовления которого сушеную треску вымачивают сначала в щелочном растворе каустической соды, затем в воде, а потом запекают.
Ведьмам в Норвегии не место
На улицах Осло встречаются передвижные библиотеки
«„А, так вот куда идут мои налоги“, — подумал я, придя в государственную больницу»
«Странное началось сразу, стоило только пройти мимо бассейна к главному входу. Бильярдный стол? Подходи и играй! Идем дальше. Картинная галерея? Должна же быть больница. Кафе! Ну все, точно не туда забрел. Улица с фонарями? Библиотека?»
В супермаркетах Норвегии продают сырую картошку в фольге. Предназначена она для запекания на костре
«Гуляя по Осло, наткнулся на необычный фонтан. Прямо через него проходят трамвайные рельсы»
«Когда трамвай проезжает в этом месте, напор воды уменьшается до минимума».
«Люблю норвежские дороги. Над машиной нависает глыба не менее 200 м в высоту»
В Осло можно встретить такие станции со всеми необходимыми инструментами для починки велосипедов
Ну и куда же без фьордов
«Сделал этот снимок звездного неба с северным сиянием во время недавней поездки в Норвегию»
Что вы хотели бы посмотреть в этой скандинавской стране в первую очередь? А может быть, вы уже там были и расскажете нам, что вас больше всего впечатлило?