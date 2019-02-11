20+ фото из мест, где стало холоднее, чем в Антарктиде

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Погода по всему миру бьет многолетние рекорды. Жители США столкнулись с аномальными холодами, а Европу засыпает снегом. Но люди не теряют оптимизма: делятся фотографиями происходящего, запускают неожиданные флешмобы и пытаются уговорить своих хаски войти домой хотя бы ненадолго.

Сегодня AdMe.ru смотрит на холода глазами тех, кто к ним давно привык, и тех, кого —5 °C уже пугают.

1. «В Айове так холодно, что дверные петли в доме покрылись инеем»

2. Северная романтика

3. Вода в бачке унитаза замерзла, и он лопнул

4. Калязинская радиоастрономическая обсерватория, примерно 200 км от Москвы

5. «Обед в Чикаго сегодня. Люблю альденте»

6. Чикаго выглядел как кадр из фильма «Послезавтра»

7. «Суббота. За окном —30 °С. Благодать»

8. В Айове так холодно, что замерзает даже незамерзайка

9. «В Чикаго сегодня —48 °С»

10. «Вчера в Праге первый раз за всю зиму выпал снег. А я думала, что впервые проведу день рождения без снега»

11. «Два дня дождя, заморозки — и вуаля»

12. «Мы в Иллинойсе не слишком привычны к холодам, но решили не упускать теплый погожий денек с температурой всего —22 °F и сделать семейное фото»

13. В Астане —39 °С. Улицы пустеют

14. Если вы живете там, где температура упала до —6 °С и ниже, можно попробовать заморозить мыльные пузыри

More freezing of bubbles. Now, better lighting and corn syrup has been added to my mixture of dish soap and salt (had to wait for Sobeys to open 😉)@PrairieChasers @PhotoEdCANADA pic.twitter.com/batEJwiXWW — Chris Ratzlaff (@ratzlaff) December 26, 2017

15. Частично замерз Ниагарский водопад

16. А этот водопад в Италии замерз целиком

17. «Мы развлекались в морозы как могли.

На тот момент температура на улице составляла —35 °С»

«Оказывается, у этого явления есть название — эффект Мпембы, когда горячая вода при некоторых условиях замерзает быстрее холодной, хотя при этом она должна достичь температуры холодной воды в процессе замерзания».

18. Пожарный из Хаммонда, штат Индиана, который помогал тушить обширное возгорание при — 29 °С. Настоящий герой

19. В канадском Эдмонтоне настолько холодно, что кататься опасно

20. Не говоря уже о плавании

21. «Он с утра ел снег и посмотрел на меня вот так, когда я предложил ему войти в дом»