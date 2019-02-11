20+ фото из мест, где стало холоднее, чем в Антарктиде
Погода по всему миру бьет многолетние рекорды. Жители США столкнулись с аномальными холодами, а Европу засыпает снегом. Но люди не теряют оптимизма: делятся фотографиями происходящего, запускают неожиданные флешмобы и пытаются уговорить своих хаски войти домой хотя бы ненадолго.
Сегодня AdMe.ru смотрит на холода глазами тех, кто к ним давно привык, и тех, кого —5 °C уже пугают.
1. «В Айове так холодно, что дверные петли в доме покрылись инеем»
2. Северная романтика
3. Вода в бачке унитаза замерзла, и он лопнул
4. Калязинская радиоастрономическая обсерватория, примерно 200 км от Москвы
5. «Обед в Чикаго сегодня. Люблю альденте»
6. Чикаго выглядел как кадр из фильма «Послезавтра»
7. «Суббота. За окном —30 °С. Благодать»
8. В Айове так холодно, что замерзает даже незамерзайка
9. «В Чикаго сегодня —48 °С»
10. «Вчера в Праге первый раз за всю зиму выпал снег. А я думала, что впервые проведу день рождения без снега»
11. «Два дня дождя, заморозки — и вуаля»
12. «Мы в Иллинойсе не слишком привычны к холодам, но решили не упускать теплый погожий денек с температурой всего —22 °F и сделать семейное фото»
13. В Астане —39 °С. Улицы пустеют
14. Если вы живете там, где температура упала до —6 °С и ниже, можно попробовать заморозить мыльные пузыри
15. Частично замерз Ниагарский водопад
16. А этот водопад в Италии замерз целиком
17. «Мы развлекались в морозы как могли.
На тот момент температура на улице составляла —35 °С»
«Оказывается, у этого явления есть название — эффект Мпембы, когда горячая вода при некоторых условиях замерзает быстрее холодной, хотя при этом она должна достичь температуры холодной воды в процессе замерзания».
18. Пожарный из Хаммонда, штат Индиана, который помогал тушить обширное возгорание при — 29 °С. Настоящий герой
19. В канадском Эдмонтоне настолько холодно, что кататься опасно
20. Не говоря уже о плавании
21. «Он с утра ел снег и посмотрел на меня вот так, когда я предложил ему войти в дом»
А какая температура сегодня в вашем городе?
Фото на превью SomeoneStopMePlease / Reddit, supercatpuke / Reddit