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20+ фото из Исландии, при виде которых не только дух захватывает, но и мозг взрывается

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Исландия — холодная страна, в которой живут люди с горячими сердцами. Местные жители строят домики для эльфов, а дети спокойно спят на улице, пока родители заняты делами, ведь Исландия считается одной из самых безопасных стран в мире.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, за что еще можно влюбиться в эту маленькую северную страну, помимо вулканов и ледяных пляжей.

3D пешеходный переход в одном из исландских городов

Суровые северные рестораны

Это не шуточная вывеска, а настоящий гриль-ресторан «Чак Норрис».

Мост, соединяющий 2 континента

По сути, мост проходит через Срединно-Атлантический рифт и соединяет Северо-Американскую и Евразийскую тектонические плиты. Материки являются элементами тектонических плит, поэтому и говорят, что мост связывает 2 континента: Евразию и Северную Америку.

На противоположных частях моста даже есть надписи: «Добро пожаловать в Европу» и «Добро пожаловать в Америку».

Лакричный йогурт. На удивление неплохо

Уютный домик на побережье...

...и дом, построенный в лаве

В ресторане во время сильного снежного шторма сломалась дверь

Скульптура «Солнечный странник», Рейкьявик

Церковь Хадльгримскиркья, тоже Рейкьявик

«Царь горы» в исполнении суровых фермерских овец

И все-таки Исландия — страна сочных цветов и ярких красок

Когда решил прогуляться после снегопада

«Самая прекрасная лошадь из тех, что я когда-либо встречал»

Словно декорации для съемок очередного фильма-катастрофы

  • И что, теперь до весны ждать? © rileyjamesdoggo / Reddit
  • Это Исландия: просто подождите пару часов или дней, и у нас будет лето. Фальшивое. На пару дней. © jonbk / Reddit

С таким светофором невозможно не остановиться

Здесь обожают внедорожники

И продают панкейки упаковками по 50 штук

«50 панкейков».

Гостиницы тут просто сказочные

Исландия — одна из самых безопасных стран мира

Дети спокойно спят на улице одни, без присмотра взрослых.

Зима в горах

Ох уж эти замечательные исландские виды

С чем у вас ассоциируется Исландия? Бывали в этой северной стране?

Фото на превью Takeaway / Wikimedia Commons, BeesInATeacup / Reddit
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