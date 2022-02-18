20+ фото из Исландии, при виде которых не только дух захватывает, но и мозг взрывается
Исландия — холодная страна, в которой живут люди с горячими сердцами. Местные жители строят домики для эльфов, а дети спокойно спят на улице, пока родители заняты делами, ведь Исландия считается одной из самых безопасных стран в мире.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, за что еще можно влюбиться в эту маленькую северную страну, помимо вулканов и ледяных пляжей.
3D пешеходный переход в одном из исландских городов
Суровые северные рестораны
Это не шуточная вывеска, а настоящий гриль-ресторан «Чак Норрис».
Мост, соединяющий 2 континента
По сути, мост проходит через Срединно-Атлантический рифт и соединяет Северо-Американскую и Евразийскую тектонические плиты. Материки являются элементами тектонических плит, поэтому и говорят, что мост связывает 2 континента: Евразию и Северную Америку.
На противоположных частях моста даже есть надписи: «Добро пожаловать в Европу» и «Добро пожаловать в Америку».
Лакричный йогурт. На удивление неплохо
Уютный домик на побережье...
...и дом, построенный в лаве
В ресторане во время сильного снежного шторма сломалась дверь
Скульптура «Солнечный странник», Рейкьявик
Церковь Хадльгримскиркья, тоже Рейкьявик
«Царь горы» в исполнении суровых фермерских овец
И все-таки Исландия — страна сочных цветов и ярких красок
Когда решил прогуляться после снегопада
- Что вы делаете в такой ситуации? © thebluedoglion / Reddit
- Закрываем дверь и пробуем снова через 4 месяца. © BrewCrew1981 / Reddit
«Самая прекрасная лошадь из тех, что я когда-либо встречал»
Словно декорации для съемок очередного фильма-катастрофы
- И что, теперь до весны ждать? © rileyjamesdoggo / Reddit
- Это Исландия: просто подождите пару часов или дней, и у нас будет лето. Фальшивое. На пару дней. © jonbk / Reddit
С таким светофором невозможно не остановиться
Здесь обожают внедорожники
И продают панкейки упаковками по 50 штук
«50 панкейков».
Гостиницы тут просто сказочные
Исландия — одна из самых безопасных стран мира
Дети спокойно спят на улице одни, без присмотра взрослых.
Зима в горах
Ох уж эти замечательные исландские виды
С чем у вас ассоциируется Исландия? Бывали в этой северной стране?