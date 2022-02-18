20+ фото из Исландии, при виде которых не только дух захватывает, но и мозг взрывается

Исландия — холодная страна, в которой живут люди с горячими сердцами. Местные жители строят домики для эльфов, а дети спокойно спят на улице, пока родители заняты делами, ведь Исландия считается одной из самых безопасных стран в мире.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, за что еще можно влюбиться в эту маленькую северную страну, помимо вулканов и ледяных пляжей.

Суровые северные рестораны

Это не шуточная вывеска, а настоящий гриль-ресторан «Чак Норрис».

Мост, соединяющий 2 континента

По сути, мост проходит через Срединно-Атлантический рифт и соединяет Северо-Американскую и Евразийскую тектонические плиты. Материки являются элементами тектонических плит, поэтому и говорят, что мост связывает 2 континента: Евразию и Северную Америку.

На противоположных частях моста даже есть надписи: «Добро пожаловать в Европу» и «Добро пожаловать в Америку».