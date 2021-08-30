20+ фото из Дубая, при просмотре которых не знаешь, завидовать или изумленно качать головой

Крупнейший город в Объединенных Арабских Эмиратах чуть ли не у каждого человека ассоциируется со словами «роскошь» и «богатство», с местом, где отдыхают богатые и знаменитые и устанавливаются мировые рекорды. Дубай может шокировать любого туриста. Например, там есть торговые автоматы, в которых продаются золотые слитки и монеты. А еще повсюду можно увидеть брошенные автомобили, которые стоят сотни тысяч долларов.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, почему эти машины годами покрываются пылью и никто их не забирает себе, а заодно узнали другие любопытные факты о жизни в Дубае.

1. В Дубае много золота, очень много

В крупнейшем городе ОАЭ находится один из самых оживленных рынков золота в мире, благодаря чему Дубай получил прозвище Город золота. Рынок состоит почти из 400 ювелирных магазинов. Некоторые из них работают больше 40 лет. Кстати, в Эмиратах изготовили самое тяжелое золотое кольцо — весом 64 кг.

2. Золотые слитки продаются даже в торговых автоматах

3. Многие небоскребы стоят полупустые

Рынок недвижимости из-за строительного бума оказался перенасыщен. Предложение намного превышает спрос, а небоскребы все так же продолжают строить ударными темпами, так как запущенный пару десятков лет назад процесс сложно остановить. При этом продается только часть жилья. И даже приобретенные состоятельными людьми апартаменты пустуют большую часть года. В лучшем случае они периодически сдаются.

4. Кстати, в городе так много строят, что в одно время там находилось 25 % всех строительных кранов в мире

5. Торговый центр Dubai Mall настолько огромен, что по нему ездят такси

Dubai Mall — самый большой торговый центр в мире. Его общая торговая площадь составляет 502 000 кв. м. А в 2011–2012 годах Dubai Mall был самым посещаемым в мире местом для покупок и отдыха.

6. По улицам спокойно гуляют павлины

7. Здесь даже есть знаки, предупреждающие водителей о том, что дорогу могут переходить павлины

8. Мобильные АЗС приезжают в любое место в любое время

В ОАЭ не так давно была открыта первая в регионе служба доставки топлива. Ее сотрудники сами приезжают в обозначенное клиентом место и заправляют автомобиль. Хозяин машины при этом может даже не присутствовать (главное, заранее оставить бак открытым).

9. Крутые автомобильные номера продают с аукционов за баснословные деньги

К примеру, несколько лет назад индийским бизнесменом на аукционе был приобретен номер D5. Мужчина заплатил за него $ 8,98 млн. А еще ранее, в 2008 году, за рекордные $ 14,3 млн был продан автомобильный номер с цифрой 1.

10. Город рекордов

В Дубае очень любят устанавливать мировые рекорды. Там постоянно используются сочетания в превосходной степени: самый высокий, самый большой, самый длинный, самый богатый, самый дорогой... Рекорды устанавливаются так часто, что в ОАЭ поселился штатный судья Книги рекордов Гиннесса, чтобы успевать справляться с рабочей нагрузкой. Кстати, о рекордах. На фото выше изображен небоскреб Maze Tower («Лабиринт»). В Книгу рекордов Гиннесса он попал благодаря размещенном на одном из его фасадов лабиринту балконов. А на нижнем снимке запечатлена самая большая в мире фоторамка.

11. Метро обходится без машиниста

В 2009 году в Дубае было открыто метро, в котором электропоезда функционируют в полностью автоматическом режиме. А до 2016 года Дубайский метрополитен был самой протяженной в мире подземной транспортной сетью, работающей без машинистов. Кстати, рекорд был зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса в 2012 году.

12. Дубай — город не для пешеходов

Здесь не очень хорошо продуманы пространство для пешеходов и работа общественного транспорта. Самый популярный вид передвижения — это личное авто или такси. Поездка на такси, к слову, здесь стоит не очень дорого. Наверное, это вообще единственная недорогая вещь в этом городе. © kate_drozhzhina / Instagram

13. В самые жаркие месяцы года температура достигает 45° C и даже выше. Поэтому в стране очень много остановок общественного транспорта, оборудованных кондиционерами

14. В Дубае при сильной жаре вызывают дождь

15. Детские площадки иногда устанавливаются под эстакадами, чтобы дети были защищены от палящего солнца

16. В полиции для работы используются дорогие спортивные автомобили

Среди них Bugatti Veyron, Ferrari, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini и другие автомобили стоимостью от нескольких сотен тысяч долларов до нескольких миллионов. Правда, все эти машины используются для патрулирования туристических зон.

17. Кстати, планируется, что к 2030 году 25 % полицейских в Дубае заменят роботы

18. В городе практически нет преступности

В ОАЭ практически нет преступности. Здесь все боятся потерять визу. Дверь в мою квартиру никогда не запирается. © Marty Sinclair / Quora

Вы можете быть уверены, что в случае ограбления виновные будут привлечены к ответственности в течение максимум нескольких недель. Камеры видеонаблюдения установлены повсюду, поэтому уровень преступности в этой стране один из самых низких в мире. © Kaushik Bose / Quora

19. Несколько раз в год на Дубай опускается туман. Вот как выглядит город в этот момент

20. А так туманный город выглядит с высоты

21. Повсюду можно найти брошенные дорогие машины

В Дубае повсюду можно увидеть брошенные дорогие машины, цены которых могут достигать как пары тысяч долларов, так и нескольких сотен тысяч и даже миллионов. В интернете есть множество фотографий покрытых пылью Lamborghini и Ferrari, оставленных на парковках, вдоль дорог и в закоулках. Кажется, что это шейхи про них просто забыли. На самом деле эти автомобили принадлежали людям, которые оказались в долгах перед Арабскими Эмиратами и были вынуждены в спешке покинуть страну. Или же эти машины были конфискованы, поскольку сумма штрафов за различные нарушения превышала их стоимость. На стоянках у полицейских участков можно найти сотни авто. Внутри большинства из них даже есть ключи. Все эти автомобили можно купить, но сделать это невероятно сложно. Должны быть прекращены все дела против владельцев транспортных средств, все долги — аннулированы или погашены. И только после этого машины будут выставлены на полицейский аукцион. И то если владелец не потребует их обратно.