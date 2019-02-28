20+ фото достопримечательностей, которые сильно отличаются от того, что обещали путеводители
Выбирая очередное место проведения отпуска, мы замираем перед умопомрачительными видами пляжей и достопримечательностей мировых столиц, которые встречаем в рекламных объявлениях и путеводителях. И, к сожалению, иногда случается так, что, прибыв на долгожданное место, мы находим его не соответствующим нашим ожиданиям. Красивый вид может быть испорчен и отличающимся от привычного ракурсом, и огромным потоком туристов, и неожиданными природными явлениями.
Мы в AdMe.ru просим вас не паниковать и не расстраиваться, когда случается подобное, а наслаждаться новыми видами, ведь вы приехали за положительными эмоциями. А эта статья покажет, к чему нужно быть готовым.
1. Санторини, Греция
2. Эйфелева башня, Париж
3. Стены Московского Кремля
4. Бурдж-Халифа, ОАЭ
5. Ангкор-Ват, Камбоджа
6. Медина Марракеша, Марокко
7. Площадь Микеланджело, Флоренция
8. Мост Ракотца, Германия
9. Прекестулен, Норвегия
10. Голубое озеро, Абхазия
11. Лас-Вегас, США
12. Статуя Христа-Искупителя, Рио-де-Жанейро
13. Памуккале, Турция
14. Бык на Wall Street, Нью-Йорк
15. Манхэттен
16. Остров Пхи-Пхи, Таиланд
17. Пляжи Доминиканы
18. Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско
19. Амстердам
20. Биг-Бен, Лондон
21. Уличная еда в Таиланде
Бонус: чтобы сделать фото без посторонних, иногда нужно просто обойти здание
А в вашей подборке фотографий из путешествий есть такие, которые не соответствовали вашим ожиданиям?
Фото на превью BlanchePopinat / pikabu