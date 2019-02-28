20+ фото достопримечательностей, которые сильно отличаются от того, что обещали путеводители

9 6

11

6.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Выбирая очередное место проведения отпуска, мы замираем перед умопомрачительными видами пляжей и достопримечательностей мировых столиц, которые встречаем в рекламных объявлениях и путеводителях. И, к сожалению, иногда случается так, что, прибыв на долгожданное место, мы находим его не соответствующим нашим ожиданиям. Красивый вид может быть испорчен и отличающимся от привычного ракурсом, и огромным потоком туристов, и неожиданными природными явлениями.

Мы в AdMe.ru просим вас не паниковать и не расстраиваться, когда случается подобное, а наслаждаться новыми видами, ведь вы приехали за положительными эмоциями. А эта статья покажет, к чему нужно быть готовым.

1. Санторини, Греция

2. Эйфелева башня, Париж

3. Стены Московского Кремля

4. Бурдж-Халифа, ОАЭ

5. Ангкор-Ват, Камбоджа

6. Медина Марракеша, Марокко

7. Площадь Микеланджело, Флоренция

8. Мост Ракотца, Германия

9. Прекестулен, Норвегия

10. Голубое озеро, Абхазия

11. Лас-Вегас, США

12. Статуя Христа-Искупителя, Рио-де-Жанейро

13. Памуккале, Турция

14. Бык на Wall Street, Нью-Йорк

15. Манхэттен

16. Остров Пхи-Пхи, Таиланд

17. Пляжи Доминиканы

18. Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско

19. Амстердам

20. Биг-Бен, Лондон

21. Уличная еда в Таиланде

Бонус: чтобы сделать фото без посторонних, иногда нужно просто обойти здание

А в вашей подборке фотографий из путешествий есть такие, которые не соответствовали вашим ожиданиям?