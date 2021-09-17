20+ фишек из разных стран, которые не на шутку удивляют туристов и передают местную специфику

Все мы знаем, что Франция знаменита своей изысканной кухней, Италия — архитектурой, Англия — чопорностью своих жителей и так далее. Однако все эти ассоциации лежат на поверхности. При этом многие страны таят в себе сюрпризы, которые не всегда обнаруживаются с первого взгляда, но зато при знакомстве с ними производят неизгладимое впечатление.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие особенности жизни в разных городах и странах могут поразить туристов.

Для Франции совершенно нормальны уличные писсуары. Они немного похожи на урну с клумбой наверху, а внутри находятся опилки, которые затем компостируют

А еще во Франции работает служба ежедневной доставки багетов

В Аргентине нередко можно увидеть человека с огромным количеством собак. В этой стране распространена профессия выгульщика питомцев

Также в Аргентине у электрических чайников есть специальный температурный режим для приготовления мате

В Италии можно встретить специальные парковки для собак, где можно спокойно оставить своего четвероногого друга

В Англии старым телефонным будкам находят новое применение. Эту, например, превратили в цветочную клумбу.

В Великобритании свежее мясо в некоторых супермаркетах запечатывают в специальные ящички, чтобы избежать краж

В Швеции предусмотрены специальные столбики, за которые могут держаться велосипедисты в ожидании зеленого сигнала светофора

В Польше около некоторых достопримечательностей можно встретить тактильные модели, чтобы незрячие люди тоже могли их «увидеть»

На перила смотровой площадки в Неаполе шрифтом Брайля нанесено описание открывающегося вида

В Дании салоны водородных автобусов украшают искусственными растениями, чтобы подчеркнуть экологичность этого вида транспорта

В Италии у полицейских есть суперкары марки Lamborghini. Например, их используют для перевозки донорских органов

Монорельсовые дороги в Японии выглядят так, будто они пришли в наш мир из фантастических фильмов

В японском McDonald’s вы можете заказать кукурузу

В лифтах некоторых домов в Мумбаи нет кнопки с числом 13 — вместо него нанесена буква T

В Швейцарии мусоропроводы моют с помощью специального передвижного оборудования

В новых поездах в Стокгольме можно найти пасхалки в виде персонажей Pac-Man

Прокатные машины на Кипре имеют номера красного цвета, чтобы было понятно, что за рулем может ехать иностранец

В торговых автоматах в Швейцарии продаются тесты на беременность

В канадских парках есть специальные знаки, которые обращаются к оленям, а не к людям. Там написано, что олени не должны есть человеческую пищу

В Австралии можно обнаружить гигантские скульптуры в виде животных, растений и продуктов. Они разбросаны по всей стране