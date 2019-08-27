20+ фактов об американцах, которые вызовут у вас культурный шок

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Согласно статистике, американцы — очень суеверная нация: 42 % людей, живущих в США, верят в привидений, 26 % боятся ведьм и 24 % убеждены, что реинкарнация реальна. Нет сомнений в том, что американский образ жизни сильно отличается от образа жизни людей в других местах, и поэтому у иностранцев часто возникает много вопросов относительно особенностей жизни в США.

AdMe.ru собрал 20+ неожиданных вещей, которые характерны для американцев и обычно вызывают недоумение у остального мира.

22. Приходить на свидание с букетом здесь не принято

Привычка ходить дома в уличной обуви существует не только в США. Это принято также в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Назвать какую-то конкретную причину сложно, но, возможно, все дело в том, что во всех этих странах жители передвигаются в основном на машинах, поэтому обувь просто не успевает запачкаться. Также стоит отметить, что на улицах городов США довольно чисто.

21. Магазины открыты 24/7

20. В еде полно майонеза

19. Люди пьют кофе на ходу

18. И носят шлепки не только на пляже

17. Незнакомцы все время вам улыбаются

16. Хеллоуин — просто культовый праздник

15. Люди обожают запекать все на гриле, особенно по праздникам

14. Вы должны давать чаевые официантам, барменам, таксистам, бариста, консьержам, горничным, гидам...

13. Официанты постоянно спрашивают, все ли в порядке с вашей едой

12. Нет необходимости вводить ПИН-код для использования дебетовой карты: просто подпишите чек

11. Американцы ходят по дому в уличной обуви

Если американец придет на свидание с букетом, то это наведет девушку на мысль, что парень — неудачник, который пытается охмурить ее любыми способами.

10. Американский флаг повсюду

9. Душевые лейки не регулируются

8. Люди надевают пижаму, когда идут в магазин

7. Все банкноты выглядят одинаково

6. Машины просто огромные

5. Как и порции еды

4. Створки туалетных кабинок всегда имеют огромную щель

3. Уровень воды в унитазе так высок, что вы почти можете ее ощущать, в то время как в других странах вода значительно ниже

2. Независимо от времени года, в ресторанах подают только воду со льдом

1. В квартире / доме есть отдельная комната для стиральной машины и сушилки