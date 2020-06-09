20 фактов о жизни в Мексике от фотографа, который 6 лет назад приехал в гости, но так и не смог расстаться с этой страной
6 лет назад Антон приехал в Мексику в гости к сестре. А уехать не смог. Мексика оказалась так бесконечно красива, что он захотел увидеть ее всю. Поэтому Антон остался, променяв спокойную жизнь и развивающийся бизнес на путешествия, новые знакомства и приключения. А на жизнь решил зарабатывать фотографией. Это было легко: когда видишь колоритных людей в необычайно яркой стране, рука сама тянется к фотоаппарату.
Мы в AdMe.ru всегда восхищаемся теми, кто умеет жить на полную катушку да еще и интересно рассказывать об этом. Поэтому не смогли пройти мимо блога Антона и решили, что вы тоже должны получить удовольствие, с головой окунувшись в атмосферу колоритной Мексики.
Вежливость
- Мексиканцы — мастера деликатности. Например, в любом европейском Starbucks ровно в 22:25 официанты вежливо вам напомнят, что через 5 минут кафе закрывается. В Мексике же все не так. Ну как так можно — твоему посетителю, твоему фактически гостю взять и сказать: «Уходите!»
Поэтому ровно в 22:10 климат-контроль абсолютно неожиданно начинает работать с повышенной мощностью.
В 22:15 в подсознании присутствующих начинают мелькать изображения птиц, улетающих на юг.
В 22:20 холодное дыхание севера не ощутит только морж или канадец.
В 22:25 последний человек, ежась и мысленно натягивая на уши шапку-ушанку, выходит из кафе.
- В Мексике опаздывают все. Вообще-вообще-совсем все! И стар, и млад, и мужчины, и женщины, и охранники, и владельцы бизнеса. Если ты просто назвал время, то это плюс-минус полчаса (плюс! Ни разу не был минус). Как говорится, кто понял жизнь, тот не спешит. Мексиканцы, очевидно, жизнь поняли очень хорошо.
- У нас в стране, если ты предлагаешь, например, куда-то пойти или что-то сделать, а друг не хочет, то он так тебе и скажет: «Знаешь, я, пожалуй, пас». В Мексике так нельзя. Ты должен рассказать длинную историю, что у твоей бабушки день рождения и, чтобы ее поздравить, к ней съехалась вся большая и дружная бабушкина семья из 120 человек. «И поэтому я бы, конечно, хотел пойти с тобой сегодня поесть пиццу в „Мистер Лазанья“, но я реально не могу». Со временем выясняется, что количество бабушек, с которыми регулярно случаются чрезвычайные ситуации, абсолютно уверенно переползает отметку 4, а в тяжелые годы может доходить до 13.
Но прожив в Мексике столько времени, начинаешь понимать, что они другие и что кроме слова «нет» есть еще и другие формы отказа. И с чего вы решили, что наша форма правильная, а не их? Может, это не они лживые, а мы дуболомы неделикатные?
- «Спасибо» — самое главное слово в мексиканской культуре. Если не знаешь, о чем тебя спрашивают, на всякий случай говори «спасибо». В худшем случае тебя сочтут тупым, зато вежливым.
— Как дела?
— Спасибо!
Кстати, такой диалог в Мексике абсолютно в порядке вещей, так что даже и тупым не сочтут.
Менталитет
- Если вы спросите меня, есть ли в Мексике расизм, я с уверенностью отвечу вам: да. Я наконец-то подобрал подходящее сравнение, как чувствует себя европеец, живущий в Мексике: как араб в Житомире. Пальцем в тебя, конечно, не тыкают, но удивление у народа вызываешь.
В маршрутке на европейца смотрят недоуменно, но дружелюбно. «А тебя-то как сюда занесло?» — читается в их взглядах. А во времена моего путешествия по Мексике автостопом в небольших городках, где белого человека видели только по телевизору, меня прямо так напрямую и спрашивали.
Поэтому мне как фотографу в Мексике живется неплохо. Если к мексиканцу, занимающемуся «холодными» продажами, здесь относятся как к классическому впаривателю, то во мне здесь видят приятного молодого человека, который подошел поинтересоваться, все ли у семьи хорошо, сделать пару фотографий, и абсолютно между прочим упомянувшего, что эти фотографии можно еще и купить.
- Мексиканцы всегда стараются избегать конфликтов: им свойственно не решать проблему, а ждать, пока она естественным образом рассосется.
Странности
- В «приличных» районах городов безопасно везде. Мексиканцы очень любят преувеличивать уровень опасности у них в городах. Так что все, что вам будут говорить в Мексике, делите как минимум на 2, а то и на 3.
- Спать в Мексике надо в шапке. В это сложно поверить, но это правда. Днем температура может быть 27–30 °С, ночью опускается до 8–10 °С. Отопления нет. Почему отопления нет? Так шапка же дешевле! Это справедливо для горных районов, в том числе и для столицы. А вот возле моря тепло всегда.
- Тут очень большое значение придают образованию. В первую очередь спрашивают, что ты окончил, а не где / кем работаешь.
Традиции
- Рождество в Мексике, как и в других католических странах, празднуется 25 декабря, и это главный праздник в стране. Оживленная суматоха начинается недели за 2, а 22 декабря в центре Мехико-Сити просто не протолкнуться. За 2 недели до Рождества люди начинают ходить друг к другу в гости на посады — это такая вечеринка, выливающаяся потом в ночевку. Она символизирует поиск ночлега Марией и Иосифом. В бедных районах Мексики посада празднуется всем двором, а то и улицей. Наружу выносятся столы, стулья, и каждый приносит кто что может. Также бьют пиньяты, в основном детки, но порой и взрослые не прочь позабавиться.
- Здесь не ходят голодными до 24:00, чтобы в 00:04 наброситься на оливье. Если кто пришел голодным, он может спокойно перекусить до того, как все сели за стол. Кстати, за стол тоже садятся раньше. После полуночи наступает время обмениваться подарками (это может затянуться надолго). После все садятся и едят десерт. Но это не конец: на следующий день наступает Диа Рекальентада — День разогретого. Еды так много, что надо доесть, причем одна семья с таким объемом не справится — надо навалиться дружной толпой. Гости подтягиваются к обеду: доедают оставшуюся еду, смотрят фильмы, играют в настольные игры или просто бездельничают.
- Традиционной мексиканской едой на Рождество является ensalada navideña — рождественский салат из яблок, изюма и орехов, заправленный йогуртом, а также индейка или запеченная свиная нога — в общем, что-то мясное и на всю духовку.
- В Мексике принято пышно праздновать 15-летие девочек — это как первый бал Наташи Ростовой, превращение ребенка в сеньориту на выданье.
И вот однажды папа очередной именинницы, Руби Ибарра, выкладывает в эти ваши интернеты видео с приглашением, мол, все приходите на 15-летие моей дочери. Тут надо сказать, что Руби и ее семья живут в деревне, где меньше 2 000 жителей. И батя имел в виду родню и знакомых.
Но пользователи соцсетей решили, что раз уж приглашены все, значит, все. На 15-летие Руби засобирались известные музыкальные коллективы и просто туча желающих повеселиться на халяву, одна из местных авиакомпаний объявила о скидках на полеты в ту сторону, портреты деревенской девочки украсили первые полосы «желтых» СМИ.
В итоге 15-летие Руби прошло с 5 000 гостей, любительскими скачками и участием губернатора и местных политиков.
Кухня
- То, что вы видите в любом супермаркете Европы, на побережье кокосами не считают. Это вторсырье и почти отходы. Из таких кокосов мексиканцы разве что воду выпивают, а остальное выбрасывают.
- Классический мексиканский обед / ужин выглядит следующим образом: в центр стола ставят большой кувшин с апельсиновой / ананасовой / любой другой водой. Это как наш морс. Туда же ставится корзинка с тортильями, завернутыми в тряпочку, чтоб не остыли. Потом соусы — как минимум 2, порезанная мелко зелень, в том числе и нопаль (съедобный кактус). Основное блюдо у мексиканцев часто не одно. Например, мясо, фасоль и рис считаются основными блюдами. Все это заворачивают в тортильи особым способом и едят в любых комбинациях.
- Основные блюда кладут в тортильи ложками, однако если вдруг что-то упало — абсолютно не стыдно подобрать упавшую еду или поправить руками. Так делают в семьях с абсолютно любым материальным достатком и культурным уровнем.
Пара историй, объясняющие, почему я обожаю Мексику
- Провожаю девушку в аэропорт. Сидим в такси на заднем сиденье.
— Я буду скучать по тебе, — говорит мне она.
— Я по тебе тоже.
Начинаем целоваться. Бодрый рэпнячок, звучащий до этого в такси, обрывается на полуслове, и внезапно в салоне по нарастающей начинает играть Evanescence «Bring me to life».
Меня душит смех: ну надо же, какой режиссер! Но как же это мило, по-простому и от всей души. По приезде, выгружая вещи из багажника, ловлю взгляд таксиста и говорю: «Спасибо, братишка!» Он заговорщически подмигивает мне в ответ.
- «Коллективо» — дословно это маршрутное такси. Не автобус, а именно обычное такси, которое ездит по маршруту. В такую машину помещается 5 пассажиров. Водитель 6-й. Как? А очень просто: сзади 3 и спереди 2. Иногда, если один из пассажиров на переднем сиденье полноват, то его пятая точка нависает прямо над коробкой передач. Тогда переключение передач требует командной работы водителя и обладателя задницы. Но обычно все получается.
Возвращаюсь с рынка. Еды много: большой рюкзак и 2 здоровых пакета. Запихиваюсь вторым на переднее сиденье. Едем. Приехали. Теперь выгружаюсь. Пакеты черте где под ногами, из них вываливаются фрукты. Пакеты достать, фрукты вернуть в пакеты — процесс откровенно затягивается. Таксист терпеливо ждет. 10 секунд, 20, минуту, полторы. Наконец я выгрузился. Вижу, что в такси остался отвалившийся от грозди беби-банан. Вдруг таксист поднимает его, чистит и откусывает.
— Спасибо, очень вкусно, — говорит мне он.
— На здоровье! — неожиданно для себя абсолютно искренне и спокойно отвечаю ему я. Улыбаюсь и иду с пакетами домой.
А вы бы хотели побывать в Мексике?