20 фактов о жизни в Мексике от фотографа, который 6 лет назад приехал в гости, но так и не смог расстаться с этой страной

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6 лет назад Антон приехал в Мексику в гости к сестре. А уехать не смог. Мексика оказалась так бесконечно красива, что он захотел увидеть ее всю. Поэтому Антон остался, променяв спокойную жизнь и развивающийся бизнес на путешествия, новые знакомства и приключения. А на жизнь решил зарабатывать фотографией. Это было легко: когда видишь колоритных людей в необычайно яркой стране, рука сама тянется к фотоаппарату.