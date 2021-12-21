20+ фактов о Португалии, которые для приезжих кажутся диковинкой, а для местных — в порядке вещей

Если любого человека спросить, с чем у него ассоциируется Португалия, то он с большой долей вероятности ответит: «С Криштиану Роналду». И отчасти будет прав, так как этот футболист чрезвычайно популярен у себя на родине. Но в этой сказочной стране есть и другие любопытные и даже уникальные вещи. Например, розовая улица или оливковое дерево возрастом 3 350 лет.

Мы в AdMe.ru решили узнать Португалию получше и откопали 20+ любопытных фактов о ней.

1. В Лиссабоне, который расположен на холмистой местности, в качестве трамвайчиков используются фуникулеры

2. На улицах городов работают чистильщики обуви

3. В Лиссабоне есть улица, часть которой выкрашена в розовый цвет. Неофициально ее так и называют — Lisbon Pink Street

Эта улица после покраски в 2013 году стала самым популярным местом в Лиссабоне в ночное время. Также она часто используется как художественная галерея под открытым небом.

4. Так оформлена стена здания, в котором расположен шиномонтаж, Порту

5. В Португалии (и Испании) очень популярны одни из самых странных морепродуктов — морские черенки

«В Португалии их можно встретить буквально везде, даже в небольших супермаркетах с рыбным отделом. Есть морские черенки очень просто. При готовке створки моллюсков раскрываются, обнажая содержимое, которое съедается без остатка. Если створки не раскрылись, то лучше отложить этого моллюска. Скорее всего, он испортился еще до начала готовки, а это может быть опасным».

6. Почти все дома и тротуары — в плитке и мозаике

7. На десертах ставят оценку в зависимости от их пищевой ценности

8. На большинстве улиц дорожная разметка сделана из камня, а не покрашена белой краской

9. В Португалии есть река Оделейте, которая больше известна как «Голубой дракон». Так ее прозвали из-за ее темно-синего цвета и необычной извилистой формы, напоминающей китайского дракона

Может показаться, что этот снимок был обработан в графическом редакторе, но на самом деле фото не подвергалось каким-либо значимым изменениям. Сам снимок был сделан фотографом Стивом Ричардсом во время его полета из Кардиффа, Уэльс, в Фару, Португалия. Как объясняет Стив, вода отражает небо, потому у нее такой насыщенный цвет, а белые пятна — это отражение облаков.

10. Столица Португалии известна как один из городов с лучшим стрит-артом. Художественные граффити даже спонсируются городским советом

11. Один из пляжей острова Тавира знаменит тем, что на нем расположено кладбище старых якорей

12. В Лиссабоне есть огромный магазин, в котором продаются лишь консервы с португальскими сардинами

13. В стране есть оливковое дерево, которому более 3 350 лет

Вот как выглядит его ствол

14. Португальцы обожают сушеную треску. На них приходится 20 % от мирового потребления трески

15. А вот так, например, у них украшают супермаркеты на Рождество

Жители страны едят треску вареную, жареную, вяленую и, конечно же, сырую! Треску называют «верным другом», потому что она всегда присутствует на столах. Говорят, что здесь известно 365 блюд из трески, по одному на каждый день в году. В целом Португалия является третьим по величине потребителем рыбы в мире. При среднем потреблении 61,5 кг рыбы на душу населения страна уступает только Южной Корее и Норвегии.

16. На севере страны есть уникальный памятник архитектуры, который называется Casa Do Penedo

Он получил свое название, потому что был построен из четырех больших валунов, которые служат фундаментом, стенами и потолком дома. Его строительство началось в 1972 году и длилось почти два года. Изначально резиденция использовалась владельцами как место отдыха. Сегодня Casa dо Penedo — небольшой музей реликвий и фотографий из истории дома.

17. В Лиссабоне есть старейший действующий книжный магазин в мире. Он был открыт в 1732 году

18. В Португалии дети ходят в школу не с 1 сентября, а с середины этого месяца. Каждый год эта дата разная. Она может отличаться в зависимости от возрастной группы

19. В старых домах нет системы отопления. И зимой в помещении может быть холодно. Все спасаются обогревателями

20. Водопроводная вода в стране настолько чистая, что ее можно пить из-под крана

21. Португальские мамочки могут не увидеть первые шаги своего ребенка

И возможно, могут не услышать первое слово «мама», так как декретный отпуск у них длится всего полгода. И уже с 6 месяцев детей оставляют на бабушек или нянь.

22. Ходить на каблуках в Португалии опасно

Дело в том, что в стране много тротуаров сделано из камня. А так как некоторые из них довольно старые, то камни сильно отполированы. Это означает, что они очень скользкие, особенно в дождь.