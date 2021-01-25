20+ фактов о Дании, доказывающих, что старушка Европа еще способна озадачить даже самых искушенных путешественников
Данию признавали самой счастливой в мире страной. Многие задавались вопросом, как потомки викингов умудряются наслаждаться жизнью в отсутствие солнца, при постоянно накрапывающем дожде и порывистом ветре? Секрет давно раскрыт: уют, идеальный баланс между семьей и карьерой, а также минимум стрессов.
Но нам в AdMe.ru все время кажется, что есть что-то еще, чего нам не говорят. Поэтому мы покопались в блогах уехавших в Данию людей и даже пообщались с ними лично. И все для того, чтобы узнать побольше о том, что же делает датчан такими уникальными и счастливыми.
- В Дании очень специфический климат. Практически круглый год температура держится в районе 10–20 °C, часто идет дождь — несильный, но нудный. Датчане шутят, что их лето отличается от их зимы только тем, что дождь чуть теплее.
- В этой стране нет гор, зато есть множество островов. Поэтому здесь постоянно дует ветер. Однажды датчане избрали в парламент комика, который обещал в том числе обеспечить постоянный попутный ветер на велодорожках.
- При этом датчане одеваются довольно легко. «Я переехал в Данию из Петербурга, а до этого жил в Перми, поэтому привык к холодному климату. Но я очень удивился, когда увидел в декабре на улице людей в шортах», — рассказал AdMe.ru Александр, приехавший в страну по работе.
- Дания начинается с аэропорта. Он работает с 7:00 до 23:00, ночных авиарейсов просто не существует.
- Здесь вообще очень бережно относятся к рабочему времени сотрудников. «В пятницу наш рабочий день короче на 3 часа, и рабочая неделя в итоге составляет 37 часов. В обычные дни мы заканчиваем трудиться в 16:30, и все встают и уходят. Если что-то не доделали, то продолжают на следующий день, но не сверхурочно. Надо иметь серьезное обоснование, чтобы остаться сверхурочно или выйти в выходные. Это согласовывается на уровне топ-менеджеров», — рассказал AdMe.ru Александр.
- Кстати, если сотрудник чувствует недомогание, ему не обязательно идти к врачу, чтобы получить больничный. Он имеет право не посещать работу по состоянию здоровья 3 дня, не предъявляя никаких справок.
- В Дании вообще своеобразная система здравоохранения: скорая приедет, только если ты совсем близок к отправке на тот свет. Зато практически везде (в госучреждениях и даже часто в частных) есть дефибрилляторы на случай, если кому-то станет плохо.
- Уровень рождаемости в Дании за последние 30 лет достиг критически низкой отметки: на тысячу жителей рождается всего 11 младенцев.
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К решению проблемы подключились правительство и даже частные компании. Бюро путешествий проводит кампанию по привлечению молодых пар к коротким совместным путешествиям под девизом «Сделай это для Дании!». Компания предлагает женщинам «овуляционную скидку»: при бронировании билетов они указывают дату последней менструации, что позволяет выбрать наиболее благоприятное для зачатия время отдыха.
- Любой, кто пришлет фотографию положительного теста на беременность после такой поездки, получит приз — трехгодовой запас памперсов.
- Один из секретов датской организованности — электронные очереди, которые есть везде: и в министерстве, и в обменнике на вокзале, и на почте, и в кондитерской. Стратегия вроде «я только спросить» теряет смысл. Даже если в магазине будет пусто и вы будете единственным покупателем, вам все равно придется взять талон: таковы правила.
- А правила здесь соблюдают строго, особенно это заметно на дороге. «Я живу здесь уже 2 месяца и не видел ни одного ДТП. Даже намека на ДТП, — говорит Александр. — Хотя, вопреки стереотипам, я часто вижу, как молодые парни и девушки переходят дорогу на красный сигнал светофора. Разумеется, они это делают, когда рядом нет машин, но все же легендарная датская законопослушность немного преувеличена».
- При всей своей закрытости датчане никогда не зашторивают окна. «Я слышал от местных, что эта традиция связана с протестантской этикой, которая подразумевает скромность в потреблении. Открытые окна как бы говорят: смотрите, у нас нет большого богатства, — рассказал AdMe.ru Александр. — При этом жители первых этажей заклеивают стекла полупрозрачной пленкой примерно до середины окна».
- Датские дома и квартиры внутри очень похожи: белые стены, некрашеные деревянные полы, минимализм и полный порядок. А еще, в отличие от многих других европейских стран, в Дании работает система центрального отопления, и в жилище довольно тепло. Правда, на ночь отопление могут выключать.
- При входе в дом принято снимать обувь. Ее, кстати, без проблем оставляют за пределами квартиры, прямо в подъезде.
- Практически все жилье сдается без мебели. Полностью оборудована только кухня — там чаще всего есть даже посудомоечная машина. А вот все остальное квартиросъемщики покупают сами.
- Санузлы у датчан совмещенные, ванны нет вообще, есть только душ. Он отделен от туалета небольшой перегородкой. В Копенгагене площадь санузла часто не превышает 1,5 кв. м, почти как туалетная кабинка, только там еще и душ. У них даже есть свое название — Københavnertoilet (кёпенхаунетойлэтте).
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В России, когда говорят о далеком и непонятном, часто произносят: «Мне до этого как до Китая пешком». В Дании, когда человек не разбирается в чем-то, он говорит: Det er for mig som en by i Rusland — «Для меня это как город в России».
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Датчане обожают свой флаг и часто вешают его на входные двери в честь вечеринки, а также втыкают в тортики. Если флаг износился, его не выбрасывают, а сжигают.
- На Рождество все уезжают к родителям за город. Подходит рождественский вечер. Вся семья вместе готовит ужин: несколько видов картошки, чипсы, салат и традиционный флескестай (Flæskesteg, запеченная свинина с хрустящей корочкой). Гости приходят к 17:00, разговаривают. После плотного ужина наступает время игры в подарки — pakkeleg. Каждый приносит по нескольку маленьких недорогих подарков. Они должны быть упакованы так, чтобы никто не знал, что внутри. Гости по очереди кидают 2 кубика — тот, у кого выпадет две шестерки, может взять любой подарок из общей кучи. Так играют, пока не разберут все подарки. Затем наступает второй раунд — 10–15 минут на то, чтобы кинуть кубик и уже отобрать подарок у любого другого. Как только будильник прозвенел, каждый остается с «награбленным». Теперь можно распаковывать презенты. Затем подходит время танцев вокруг елки (если есть дети) и распаковки главных подарков.
- В конце вечера снова садятся за стол. Перед всеми ставят большую чашу с рисовой кашей с дробленым миндалем. В каше есть один цельный орех. Тот, кому он попался, не должен говорить об этом, пока все не закончат есть кашу. Только когда чаша пуста, человек достает орех изо рта и получает mandelgave (подарок). Потом все пьют кофе и едят десерт.
- Здесь принято обменивать подарки. На кассе, если вы говорите, что покупаете вещь в подарок, будет выписан специальный чек-квиток, который позволяет обменять, например, куртку в любом из магазинов сети. Или просто сдать ее.
- В Дании всего 4 дня в году разрешено запускать фейерверки. Салюты продаются с 15 по 31 декабря, а использовать их по назначению разрешено только с 27 декабря по 1 января.
- Здесь есть традиция, связанная с празднованием 30-летия. Если именинник или именинница не состоят в браке, то их ставят у фонарного столба и с ног до головы посыпают перцем.
А вы были в Дании? Как считаете, что делает этот народ таким счастливым? Или, возможно, слухи о скандинавском счастье сильно преувеличены?