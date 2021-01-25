20+ фактов о Дании, доказывающих, что старушка Европа еще способна озадачить даже самых искушенных путешественников

Данию признавали самой счастливой в мире страной. Многие задавались вопросом, как потомки викингов умудряются наслаждаться жизнью в отсутствие солнца, при постоянно накрапывающем дожде и порывистом ветре? Секрет давно раскрыт: уют, идеальный баланс между семьей и карьерой, а также минимум стрессов.

Но нам в AdMe.ru все время кажется, что есть что-то еще, чего нам не говорят. Поэтому мы покопались в блогах уехавших в Данию людей и даже пообщались с ними лично. И все для того, чтобы узнать побольше о том, что же делает датчан такими уникальными и счастливыми.

В Дании очень специфический климат. Практически круглый год температура держится в районе 10–20 °C, часто идет дождь — несильный, но нудный. Датчане шутят, что их лето отличается от их зимы только тем, что дождь чуть теплее.

В этой стране нет гор, зато есть множество островов. Поэтому здесь постоянно дует ветер. Однажды датчане избрали в парламент комика, который обещал в том числе обеспечить постоянный попутный ветер на велодорожках.

При этом датчане одеваются довольно легко. «Я переехал в Данию из Петербурга, а до этого жил в Перми, поэтому привык к холодному климату. Но я очень удивился, когда увидел в декабре на улице людей в шортах», — рассказал AdMe.ru Александр, приехавший в страну по работе.

«Многих интересовали возможности для занятий зимними видами спорта. — В Дании ведь холодно? — Да. Это же Балтика. Там всегда холодно. — Значит, вы сможете кататься на лыжах или сноуборде? — Я точно могу. Но не в Дании. И я сообщала своему собеседнику, что самая высокая точка этой страны расположена всего на высоте 171 м над уровнем моря, а чтобы покататься на горных лыжах, нужно ехать в Швецию». Хеллен Рассел

Дания начинается с аэропорта. Он работает с 7:00 до 23:00, ночных авиарейсов просто не существует.

Здесь вообще очень бережно относятся к рабочему времени сотрудников. «В пятницу наш рабочий день короче на 3 часа, и рабочая неделя в итоге составляет 37 часов. В обычные дни мы заканчиваем трудиться в 16:30, и все встают и уходят. Если что-то не доделали, то продолжают на следующий день, но не сверхурочно. Надо иметь серьезное обоснование, чтобы остаться сверхурочно или выйти в выходные . Это согласовывается на уровне топ-менеджеров», — рассказал AdMe.ru Александр.

. Это согласовывается на уровне топ-менеджеров», — рассказал Александр. Кстати, если сотрудник чувствует недомогание, ему не обязательно идти к врачу, чтобы получить больничный. Он имеет право не посещать работу по состоянию здоровья 3 дня, не предъявляя никаких справок.

В Дании вообще своеобразная система здравоохранения: скорая приедет, только если ты совсем близок к отправке на тот свет. Зато практически везде (в госучреждениях и даже часто в частных) есть дефибрилляторы на случай, если кому-то станет плохо.

Уровень рождаемости в Дании за последние 30 лет достиг критически низкой отметки: на тысячу жителей рождается всего 11 младенцев.

К решению проблемы подключились правительство и даже частные компании. Бюро путешествий проводит кампанию по привлечению молодых пар к коротким совместным путешествиям под девизом «Сделай это для Дании!». Компания предлагает женщинам «овуляционную скидку»: при бронировании билетов они указывают дату последней менструации, что позволяет выбрать наиболее благоприятное для зачатия время отдыха.

Любой, кто пришлет фотографию положительного теста на беременность после такой поездки, получит приз — трехгодовой запас памперсов.

Один из секретов датской организованности — электронные очереди, которые есть везде: и в министерстве, и в обменнике на вокзале, и на почте, и в кондитерской. Стратегия вроде «я только спросить» теряет смысл. Даже если в магазине будет пусто и вы будете единственным покупателем, вам все равно придется взять талон: таковы правила.

А правила здесь соблюдают строго, особенно это заметно на дороге. «Я живу здесь уже 2 месяца и не видел ни одного ДТП. Даже намека на ДТП, — говорит Александр. — Хотя, вопреки стереотипам, я часто вижу, как молодые парни и девушки переходят дорогу на красный сигнал светофора. Разумеется, они это делают, когда рядом нет машин, но все же легендарная датская законопослушность немного преувеличена».

При всей своей закрытости датчане никогда не зашторивают окна. «Я слышал от местных, что эта традиция связана с протестантской этикой, которая подразумевает скромность в потреблении. Открытые окна как бы говорят: смотрите, у нас нет большого богатства, — рассказал AdMe.ru Александр. — При этом жители первых этажей заклеивают стекла полупрозрачной пленкой примерно до середины окна».

Александр. — При этом жители первых этажей заклеивают стекла полупрозрачной пленкой примерно до середины окна». Датские дома и квартиры внутри очень похожи: белые стены, некрашеные деревянные полы, минимализм и полный порядок. А еще, в отличие от многих других европейских стран, в Дании работает система центрального отопления, и в жилище довольно тепло. Правда, на ночь отопление могут выключать.

При входе в дом принято снимать обувь. Ее, кстати, без проблем оставляют за пределами квартиры, прямо в подъезде.

Практически все жилье сдается без мебели. Полностью оборудована только кухня — там чаще всего есть даже посудомоечная машина. А вот все остальное квартиросъемщики покупают сами.

А вот все остальное квартиросъемщики покупают сами. Санузлы у датчан совмещенные, ванны нет вообще, есть только душ. Он отделен от туалета небольшой перегородкой. В Копенгагене площадь санузла часто не превышает 1,5 кв. м, почти как туалетная кабинка, только там еще и душ. У них даже есть свое название — Københavnertoilet (кёпенхаунетойлэтте).

В России, когда говорят о далеком и непонятном, часто произносят: «Мне до этого как до Китая пешком». В Дании, когда человек не разбирается в чем-то, он говорит: Det er for mig som en by i Rusland — «Для меня это как город в России».

Датчане обожают свой флаг и часто вешают его на входные двери в честь вечеринки, а также втыкают в тортики. Если флаг износился, его не выбрасывают, а сжигают.

На Рождество все уезжают к родителям за город. Подходит рождественский вечер. Вся семья вместе готовит ужин: несколько видов картошки, чипсы, салат и традиционный флескестай (Flæskesteg, запеченная свинина с хрустящей корочкой). Гости приходят к 17:00, разговаривают. После плотного ужина наступает время игры в подарки — pakkeleg. Каждый приносит по нескольку маленьких недорогих подарков. Они должны быть упакованы так, чтобы никто не знал, что внутри. Гости по очереди кидают 2 кубика — тот, у кого выпадет две шестерки, может взять любой подарок из общей кучи. Так играют, пока не разберут все подарки. Затем наступает второй раунд — 10–15 минут на то, чтобы кинуть кубик и уже отобрать подарок у любого другого. Как только будильник прозвенел, каждый остается с «награбленным». Теперь можно распаковывать презенты. Затем подходит время танцев вокруг елки (если есть дети) и распаковки главных подарков.

В конце вечера снова садятся за стол. Перед всеми ставят большую чашу с рисовой кашей с дробленым миндалем. В каше есть один цельный орех. Тот, кому он попался, не должен говорить об этом, пока все не закончат есть кашу. Только когда чаша пуста, человек достает орех изо рта и получает mandelgave (подарок). Потом все пьют кофе и едят десерт.

Здесь принято обменивать подарки. На кассе, если вы говорите, что покупаете вещь в подарок, будет выписан специальный чек-квиток, который позволяет обменять, например, куртку в любом из магазинов сети. Или просто сдать ее.

В Дании всего 4 дня в году разрешено запускать фейерверки. Салюты продаются с 15 по 31 декабря, а использовать их по назначению разрешено только с 27 декабря по 1 января.

Здесь есть традиция, связанная с празднованием 30-летия. Если именинник или именинница не состоят в браке, то их ставят у фонарного столба и с ног до головы посыпают перцем.

А вы были в Дании? Как считаете, что делает этот народ таким счастливым? Или, возможно, слухи о скандинавском счастье сильно преувеличены?