20+ доказательств того, что жить в карликовых странах — все равно что в параллельной реальности

Вокруг карликовых государств много мифов. Например, многие уверены, что в Монако живут только мультимиллионеры, а в Ватикане — исключительно священнослужители. Но легендами обрастает только то, что вызывает неподдельный интерес. Согласитесь, большинство из нас даже не представляет, каково это — жить в стране, которую можно обойти пешком всего за день.

Мы в AdMe.ru просто не смогли пройти мимо такой захватывающей темы и раскопали самые интригующие подробности о быте микрогосударств.

Ватикан

*** Ватикан — самое маленькое государство в мире. У его жителей есть 2 вида паспортов. Город-государство выдает обычные паспорта, а Святой престол — дипломатические, с которыми можно легко попасть практически в любую точку мира. Но гражданство здесь временное, получить его могут только местные работники и члены их семей. После завершения служения Святому престолу паспорт самой миниатюрной страны в мире меняют на итальянский, а бывшего гражданина провожают за пределы вековых стен. *** Дети, рожденные гражданами Ватикана, тоже получают гражданство. Но лишаются его, как только им исполняется 18 лет или как только право на паспорт этого государства теряют их родители.

*** Магазины Ватикана освобождены от налогов, и цены в них ниже, чем в Риме, почти на 25 %. Это касается продуктов, лекарств, косметики и парфюмерии, техники, брендовой одежды и обуви. *** Гражданки Ватикана не должны ходить по улицам с открытыми плечами, в коротких юбках или шортах. Шумные вечеринки с танцами до утра тоже запрещены.

*** В Ватикане нет баров и клубов, и жители едут повеселиться в Рим. Главное правило — не опаздывать домой. Ворота мини-государства закрываются в 1:15 ночи и открываются утром в 5:45. Конечно же, гуляк не оставят ночевать на улице, но в специальный реестр нарушителей внесут. *** Жители Ватикана могут пригласить к себе в гости друзей из других стран. Но ровно в полночь визитеры должны покинуть город-государство, а хозяева обязаны проводить их до ворот. Остаться на ночь могут только близкие родственники.

Монако

*** Монако — второе самое маленькое европейское государство после Ватикана. «Я могу пересечь страну из одного конца в другой буквально за 50 минут, а может, даже за 40, если побегу трусцой», — пишет один из пользователей Reddit. *** Граждане Монако называются монегаски, они имеют определенные привилегии: бесплатное медобслуживание и субсидии на жилье. Но получить паспорт этого княжества непросто: чаще всего для этого надо быть коренным жителем. Еще вариант — вступить в официальный брак с уроженцем страны. Но гражданство предоставляется лишь спустя 10 лет со дня заключения брака. *** В Монако действует строгий дресс-код. Например, здесь нельзя гулять босиком. А на яхте, напротив, запрещено находиться в обуви. *** Здесь нет армии и флота, зато очень много полицейских на душу населения. Благодаря этому в стране очень низкая преступность, а в тюрьму попадают в основном за кражи и финансовые махинации. Хотя, говорят, туда можно загреметь и за то, что публично обидел животное. Из камер открывается вид на море, а у заключенных есть даже тренажерный зал.

Сан-Марино

*** В Сан-Марино правят сразу 2 капитана-регента, которых избирают на срок 6 месяцев. Во время пребывания в должности они не имеют права водить машину. *** В Сан-Марино долгое время содержался всего один заключенный. В его распоряжении находились тренажерный зал, библиотека и комната с телевизором. Питался он в ресторане, потому что для него одного невыгодно было содержать столовую. *** Это единственная страна в мире, в которой машин больше, чем людей. На каждого жителя Сан-Марино приходится 1,6 автомобиля. *** В 2017 году государство Сан-Марино получило звание наименее посещаемой страны Европы.

Мальта

*** Здесь нет гор и пресной воды, а растительности очень мало. Зимы на Мальте теплые: температура редко опускается ниже 10 °C. Но так как нет центрального отопления и теплоизоляции, в домах примерно так же холодно, как на улице. *** Мальтийский — единственный в мире семитский язык, на котором пишут латиницей. По звучанию похож на арабский с примесью итальянского. Второй официальный язык в стране — английский, на нем говорят почти все. Но если вы не знаете мальтийского, своим для местных не станете. *** В этом государстве есть довольно странные законы. Например, здесь в общественных местах запрещен «агрессивный» бег — речь идет о пробежке, во время которой спортсмен, слишком активно работающий руками и ногами, может причинить вред окружающим. А еще на улицах городов нельзя оставлять лестницу или другой инструмент, который может быть использован ворами или другими злоумышленниками. Так что попасть под суд можно за забытую рядом с домом стремянку.

*** Здесь не торопятся. «Я месяц пыталась попасть в магазин хозтоваров на соседней улице, — рассказывает девушка, приехавшая на Мальту учиться и оставшаяся тут жить. — Каждую неделю на нем появлялись новые объявления. Одно из них мне особенно понравилось: „Простите, мы на рыбалке. Наверное, вернемся не скоро“». *** Это очень густонаселенная страна. «Куда бы вы ни пошли, вы будете окружены людьми. Многие из них окажутся вашими знакомыми», — говорит британец, живущий на Мальте.

Андорра

*** Андорра — крошечное княжество на границе Франции и Испании. У него сразу 2 соправителя, один из которых — президент Франции, второй — епископ Урхельский, представитель Испании. До 1993 года андоррцы выплачивали своим сюзеренам ежегодную дань: 960 франков — президенту Франции; 460 песет, 12 головок сыра, 12 каплунов, 12 куропаток, 6 окороков — епископу. *** В 1864 году власти княжества запретили адвокатам являться в суд, потому что представители этой профессии «могут заставить черное казаться белым, а белое — черным». *** В принципе, это не самая востребованная профессия в этом государстве. Благодаря низкому уровню преступности Андорра считается очень безопасной страной. «Когда я был подростком, мои родители позволяли мне задерживаться допоздна и даже совершать небольшие самостоятельные поездки, например на горнолыжные курорты. Моя сестра провела большую часть отрочества в Барселоне, в Испании, и у нее не было такой свободы, как у меня», — пишет пользователь сайта Quora. *** Один из блогеров заметил, что здесь в магазинах бесплатно раздают петрушку.

Лихтенштейн

*** В Лихтенштейне нулевой уровень бедности. А более половины всех работников ежедневно приезжают из соседних стран — Австрии, Швейцарии и Германии. *** Князь Лихтенштейна принц Ханс-Адам II ходит без охраны. Он легко идет на контакт с прохожими, а каждый год 15 августа проводит в своем замке вечеринку, на которую приглашены все жители страны. *** В Лихтенштейне зарегистрированных фирм больше, чем граждан. Одна из таких компаний, например, производит кристаллы Swarowski.