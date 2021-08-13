20+ доказательств того, что Южная Корея — это совершенно другой мир, который давно живет по своим правилам

Корейские косметические бренды давно пленили сердца модниц, а от местных музыкальных исполнителей без ума молодежь по всему миру. Путешественники и сами коренные жители рассказывают о таких фишках этой загадочной азиатской страны, что взглянуть на нее хочется во что бы то ни стало.

AdMe.ru никогда не упускает случая узнать что-то новенькое о разных уголках нашей планеты. Сегодня мы покажем вам фотографии, на которых запечатлена настоящая жизнь в Южной Корее.

«На пляже в Южной Корее вам приклеивают на руку специальную наклейку, которая показывает температуру тела»

«Если цвет станет ярко-желтым, надо измерить температуру заново на выходе с пляжа».

Водитель, осторожно! Тут котики

Вот-вот выйдет Саурон

«Цвет светофора отображается также и на земле. Так люди, которые смотрят в телефоны, видят горящий сигнал»

Здесь действительно заботятся о людях, которым срочно нужно в туалет. Свежие сводки, насколько близко вы уже подошли

Надписи на указателях до туалета: «26 метров», «23 метра».

«4 сезона в Корее. Снимал с одного и того же ракурса»

«В лифте этого дома на кнопке вместо цифры 4 поставили букву F. Так как 4 считается плохим знаком»

«Скамейки с солнечными батареями в Сеуле. Еще там есть USB и беспроводные зарядки»

«Каждый день по дороге с работы домой я прохожу мимо этого»

«Обычный завтрак в Сокчхо»

Вид на Сеул с высоты облаков завораживает

Из Сеула в Пусан 325 км на поезде, практически лежа, за $ 40? Со столиком, зарядным и подставкой для ног? Конечно, почему бы и нет!

Ночное освещение храма

«Супер. Всегда хотел почистить зубы пастой со вкусом острой лапши»

Тоторо на обочине. Что ж, в каждой стране свой снеговик, в Корее вот он родом из Японии

«Университет в Сеуле в месяц празднования дня рождения Будды»

«Зарядные для электромобилей в районе Курогу в Сеуле. Одни из последних установленных в Южной Корее»

«Гулял по старым районам Сеула. Ну ведь есть в этом золотистом свете что-то успокаивающее»

«Совсем недавно переехал в Корею. Когда катался в эти выходные, увидел табличку: „Добро пожаловать в гробницу королевы Сондок“»

«Маленький заснеженный ресторан в Сеуле»

«Очень рад видеть, что мое любимое дерево стоит здоровое после всех тайфунов и оползней»