20+ доказательств того, что Южная Корея — это совершенно другой мир, который давно живет по своим правилам
Корейские косметические бренды давно пленили сердца модниц, а от местных музыкальных исполнителей без ума молодежь по всему миру. Путешественники и сами коренные жители рассказывают о таких фишках этой загадочной азиатской страны, что взглянуть на нее хочется во что бы то ни стало.
AdMe.ru никогда не упускает случая узнать что-то новенькое о разных уголках нашей планеты. Сегодня мы покажем вам фотографии, на которых запечатлена настоящая жизнь в Южной Корее.
«На пляже в Южной Корее вам приклеивают на руку специальную наклейку, которая показывает температуру тела»
«Если цвет станет ярко-желтым, надо измерить температуру заново на выходе с пляжа».
Водитель, осторожно! Тут котики
Вот-вот выйдет Саурон
«Цвет светофора отображается также и на земле. Так люди, которые смотрят в телефоны, видят горящий сигнал»
Здесь действительно заботятся о людях, которым срочно нужно в туалет. Свежие сводки, насколько близко вы уже подошли
Надписи на указателях до туалета: «26 метров», «23 метра».
«4 сезона в Корее. Снимал с одного и того же ракурса»
«В лифте этого дома на кнопке вместо цифры 4 поставили букву F. Так как 4 считается плохим знаком»
«Скамейки с солнечными батареями в Сеуле. Еще там есть USB и беспроводные зарядки»
«Каждый день по дороге с работы домой я прохожу мимо этого»
«Обычный завтрак в Сокчхо»
Вид на Сеул с высоты облаков завораживает
Из Сеула в Пусан 325 км на поезде, практически лежа, за $ 40? Со столиком, зарядным и подставкой для ног? Конечно, почему бы и нет!
Ночное освещение храма
«Супер. Всегда хотел почистить зубы пастой со вкусом острой лапши»
Тоторо на обочине. Что ж, в каждой стране свой снеговик, в Корее вот он родом из Японии
«Университет в Сеуле в месяц празднования дня рождения Будды»
«Зарядные для электромобилей в районе Курогу в Сеуле. Одни из последних установленных в Южной Корее»
«Гулял по старым районам Сеула. Ну ведь есть в этом золотистом свете что-то успокаивающее»
«Совсем недавно переехал в Корею. Когда катался в эти выходные, увидел табличку: „Добро пожаловать в гробницу королевы Сондок“»
«Маленький заснеженный ресторан в Сеуле»
«Очень рад видеть, что мое любимое дерево стоит здоровое после всех тайфунов и оползней»
Хотели бы сами увидеть Южную Корею? А может быть, вы уже там побывали и расскажете нам что-то новое?
Фото на превью koryodynasty / Twitter
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