20+ доказательств того, что второго такого города, как Питер, нет и быть не может
Если спросить у большинства людей, как они представляют себе Санкт-Петербург, то они ответят что-то про культурную столицу с гречей, шавермой и поребриком, где дождь не прекращается ни на секунду. Но этот город многограннее и богаче представлений о нем. Посмотрите, как питерцы украшают электрические шкафы, радуются дождю и помечают необычные детали жизни в любимом городе.
Мы в AdMe.ru обожаем Питер, поэтому отыскали в сети порцию крутых фотографий и историй, которые позволят ощутить его необыкновенную атмосферу и вам.
1. Так украшают городские электрические шкафы
2. Познавательный лифт
3. Как стать своим в Санкт-Петербурге
4. Есть такая улица
5. «Если, въезжая во двор, я вижу солнечную диагональ, значит наступила весна и пора менять резину»
6. Питер как он есть
7. Типичные питерские пробки
8. Тургеневская барышня за рулем трамвая
9. Дополненная скульптура в Банковском переулке
10. В метро вовсе не мошенники и попрошайки
11. Мой дом — моя крепость. Питерский вариант
12. В одном из хостелов
«Пользуйтесь бесплатно!»
13. Объявление в магазине
14. Если прийти в один из книжных магазинов Питера рано утром, то надо будет подождать, ведь книги еще спят
15. В Питере установили скульптуру «Солнечная анорексия», посвященную нехватке солнца
16. Ей же посвящены новости
17. Когда редактор не зря ест свой хлеб
18. Когда живешь в многоэтажке, но душа просит барокко
19. Лайнер разворачивается
20. Таблички бывают разными
21. Нерпенок на Петровской набережной
22. Помидорки вдоль дороги
23. Один из строителей «Лахта-центра»
24. Вместо снеговика
25. Добрый Петербург
26. Типичные истории из Питера
- Вчера друг, живущий в Петербурге, рассказал историю. Далее от его лица: «Гуляю с Рэном (с собакой). Мне навстречу идет компания нетрезвых гопников. И тут один из них начинает махать руками и орать: „Эй, слышь, ты! Эй!“ Останавливаюсь.
— Человек, стой, можно вашу собаку погладить, пожалуйста?
— Ладно, гладьте...
— Ой, какая она пушистая и классная, такая милая!
И гладит так аккуратно.
— Спасибо вам!
— Да не за что...
И убегает догонять своих со словами: „Куда, блин, я собачку гладил“».
- Однажды я подвернула ногу, пришлось ехать в круглосуточную травму. В травме нас оказалось двое: я и гоповатого вида парень с пробитой головой. Сидим мы с ним, сидим, у парня кровушка на пол так кап-кап, а травматолог чай пьет да с другом беседы душевные ведет. У парня из головы натекла уже лужа крови. Долго ли, коротко, выходит доктор и говорит нам: «Ну, решайте, кто первый, и проходите в кабинет». И тут этот гопник смотрит мне пристально в глаза и выдает: «Ну че, иди первая, ты ж леди!»
- Живу в Питере. Шла с коляской по двору. Передо мной совершенно пьяные бомжи дрались не на жизнь, а на смерть. Стало страшно, вдруг на коляску упадут, а тропинка узкая, не развернуться. Увидев меня, они прервали драку, а один сказал: «Извините, проходите, пожалуйста, добра вашему ребенку и вам всего хорошего». Я прошла, и они продолжили неистово драться. Люблю этот город.
Бонус: Вячеслав Романович Раснер — бездомный и лучший питерский экскурсовод
Когда-то «петербургский Дамблдор», бывший учитель географии, лишился жилья, но не отчаялся и не спился, а начал учить историю города и за небольшую плату проводить экскурсии — в той самой узнаваемой, питерской интеллигентной манере. Он знает историю каждого дома на Невском проспекте и по утрам ждет слушателей у метро «Адмиралтейская». Благодаря неравнодушным людям он наконец получил крышу над головой, а недавно выступил на сцене московского TEDx.
А вы бывали в Питере? Любите этот город?
Фото на превью declare / Pikabu