20+ доказательств того, что второго такого города, как Питер, нет и быть не может

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Если спросить у большинства людей, как они представляют себе Санкт-Петербург, то они ответят что-то про культурную столицу с гречей, шавермой и поребриком, где дождь не прекращается ни на секунду. Но этот город многограннее и богаче представлений о нем. Посмотрите, как питерцы украшают электрические шкафы, радуются дождю и помечают необычные детали жизни в любимом городе.

Мы в AdMe.ru обожаем Питер, поэтому отыскали в сети порцию крутых фотографий и историй, которые позволят ощутить его необыкновенную атмосферу и вам.

1. Так украшают городские электрические шкафы

2. Познавательный лифт

3. Как стать своим в Санкт-Петербурге

4. Есть такая улица

5. «Если, въезжая во двор, я вижу солнечную диагональ, значит наступила весна и пора менять резину»

6. Питер как он есть

7. Типичные питерские пробки

8. Тургеневская барышня за рулем трамвая

9. Дополненная скульптура в Банковском переулке

10. В метро вовсе не мошенники и попрошайки

11. Мой дом — моя крепость. Питерский вариант

12. В одном из хостелов

«Пользуйтесь бесплатно!»

13. Объявление в магазине

14. Если прийти в один из книжных магазинов Питера рано утром, то надо будет подождать, ведь книги еще спят

15. В Питере установили скульптуру «Солнечная анорексия», посвященную нехватке солнца

16. Ей же посвящены новости

17. Когда редактор не зря ест свой хлеб

18. Когда живешь в многоэтажке, но душа просит барокко

19. Лайнер разворачивается

20. Таблички бывают разными

21. Нерпенок на Петровской набережной

22. Помидорки вдоль дороги

23. Один из строителей «Лахта-центра»

24. Вместо снеговика

25. Добрый Петербург

26. Типичные истории из Питера

Вчера друг, живущий в Петербурге, рассказал историю. Далее от его лица: «Гуляю с Рэном (с собакой). Мне навстречу идет компания нетрезвых гопников. И тут один из них начинает махать руками и орать: „Эй, слышь, ты! Эй!“ Останавливаюсь. — Человек, стой, можно вашу собаку погладить, пожалуйста? — Ладно, гладьте... — Ой, какая она пушистая и классная, такая милая! И гладит так аккуратно. — Спасибо вам! — Да не за что... И убегает догонять своих со словами: „Куда, блин, я собачку гладил“».

Однажды я подвернула ногу, пришлось ехать в круглосуточную травму. В травме нас оказалось двое: я и гоповатого вида парень с пробитой головой. Сидим мы с ним, сидим, у парня кровушка на пол так кап-кап, а травматолог чай пьет да с другом беседы душевные ведет. У парня из головы натекла уже лужа крови. Долго ли, коротко, выходит доктор и говорит нам: «Ну, решайте, кто первый, и проходите в кабинет». И тут этот гопник смотрит мне пристально в глаза и выдает: «Ну че, иди первая, ты ж леди!»

Живу в Питере. Шла с коляской по двору. Передо мной совершенно пьяные бомжи дрались не на жизнь, а на смерть. Стало страшно, вдруг на коляску упадут, а тропинка узкая, не развернуться. Увидев меня, они прервали драку, а один сказал: «Извините, проходите, пожалуйста, добра вашему ребенку и вам всего хорошего». Я прошла, и они продолжили неистово драться. Люблю этот город.

Бонус: Вячеслав Романович Раснер — бездомный и лучший питерский экскурсовод

Когда-то «петербургский Дамблдор», бывший учитель географии, лишился жилья, но не отчаялся и не спился, а начал учить историю города и за небольшую плату проводить экскурсии — в той самой узнаваемой, питерской интеллигентной манере. Он знает историю каждого дома на Невском проспекте и по утрам ждет слушателей у метро «Адмиралтейская». Благодаря неравнодушным людям он наконец получил крышу над головой, а недавно выступил на сцене московского TEDx.

А вы бывали в Питере? Любите этот город?