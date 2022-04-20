20 доказательств того, что в Греции может произойти что угодно, не зря о ней столько легенд ходит
Недаром говорят, что в Греции все есть: и море, и горы, и жара, и снег. Страна славится своей древней историей, ласковыми котиками, вкусной кухней и доброжелательной атмосферой, пропитанной солнцем и расслабленностью.
Мы в AdMe.ru любим рассматривать фотографии мест, которые настраивают на жизнерадостный лад. И вот решили поближе познакомиться с родиной Гомера.
Ограждения рядом с глазной клиникой
Охранник в Театре Диониса на своем посту
«Говорят, что в Греции плохие дороги. Проехал 21 км — все на месте»
«Вот так здесь жарят все: кебаб из баранины, свинины, курицы и мой любимый кокореци»
Кокореци — это мясное блюдо, которое готовится из бараньих или козьих кишок, обернутых вокруг субпродуктов. — Прим. AdMe.ru.
На греческих пляжах можно найти вот такие штуки
Так выглядят распространенные в Средиземноморье зеленые водоросли, которые остаются на мели после шторма.
Кажется, Греция и котики — понятия неразделимые
Трудности перевода могут настигнуть кого угодно
Это церковь XVI века. Отель просто построили вокруг нее
Этот греческий кот выглядит так, будто съел всех остальных кошек
Афины в снегу
«Моя девушка захотела, чтобы у меня была эта древняя монетка из Греции, потому что на ней изображена утка»
Романтика по-гречески
В одном ресторанчике соль и перец подают в лампочках
«А я нашел в Греции деревянные часы»
«Встретил этого дядьку в Греции. Обратил внимание на его тату. Решил не расстраивать мужика переводом»
Такой вот необычный выключатель
«В Греции мне пришло в голову написать записку, засунуть ее в бутылку и бросить в океан. И вот чем все закончилось»
«Привет. Мой муж занимался дайвингом и нашел бутылку с вашим посланием. Было весело открыть и прочитать письмо. С приветом из Польши, Магдалена и Марсин».
Деревянные велосипеды выглядят нетривиально
На указателях пишут не только расстояние, но и количество калорий, которые можно сжечь, пока его пройдешь
«Встретил здесь кошку с мультяшными глазами»
С чем у вас ассоциируется Греция?