20 доказательств того, что в Греции может произойти что угодно, не зря о ней столько легенд ходит

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Недаром говорят, что в Греции все есть: и море, и горы, и жара, и снег. Страна славится своей древней историей, ласковыми котиками, вкусной кухней и доброжелательной атмосферой, пропитанной солнцем и расслабленностью.

Мы в AdMe.ru любим рассматривать фотографии мест, которые настраивают на жизнерадостный лад. И вот решили поближе познакомиться с родиной Гомера.

Ограждения рядом с глазной клиникой

Охранник в Театре Диониса на своем посту

«Говорят, что в Греции плохие дороги. Проехал 21 км — все на месте»

«Вот так здесь жарят все: кебаб из баранины, свинины, курицы и мой любимый кокореци»

Кокореци — это мясное блюдо, которое готовится из бараньих или козьих кишок, обернутых вокруг субпродуктов. — Прим. AdMe.ru.

На греческих пляжах можно найти вот такие штуки

Так выглядят распространенные в Средиземноморье зеленые водоросли, которые остаются на мели после шторма.

Кажется, Греция и котики — понятия неразделимые

Трудности перевода могут настигнуть кого угодно

Это церковь XVI века. Отель просто построили вокруг нее

Этот греческий кот выглядит так, будто съел всех остальных кошек

Афины в снегу

«Моя девушка захотела, чтобы у меня была эта древняя монетка из Греции, потому что на ней изображена утка»

Романтика по-гречески

В одном ресторанчике соль и перец подают в лампочках

«А я нашел в Греции деревянные часы»

«Встретил этого дядьку в Греции. Обратил внимание на его тату. Решил не расстраивать мужика переводом»

Такой вот необычный выключатель

«В Греции мне пришло в голову написать записку, засунуть ее в бутылку и бросить в океан. И вот чем все закончилось»

«Привет. Мой муж занимался дайвингом и нашел бутылку с вашим посланием. Было весело открыть и прочитать письмо. С приветом из Польши, Магдалена и Марсин».

Деревянные велосипеды выглядят нетривиально

На указателях пишут не только расстояние, но и количество калорий, которые можно сжечь, пока его пройдешь

«Встретил здесь кошку с мультяшными глазами»