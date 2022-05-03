20+ доказательств того, что настоящий итальянский колорит — это не только Колизей и паста карбонара

Италия давно завоевала сердца людей со всего мира. Они влюбляются в пестрые улочки ее городов, восхищаются римскими фонтанами, веселятся на Венецианском карнавале и наслаждаются вкуснейшей едой. В этой стране столько фишек, что хватит не на одну энциклопедию.

Мы в AdMe.ru никогда не упускаем случая посмотреть на снимки из Италии, ведь любоваться, изумляться и восхищаться ими можно бесконечно. А в бонусе мы покажем, по каким признакам можно понять, что в доме поселился настоящий уроженец этой страны.

«Брату принесли такую пиццу в Риме»

Это пицца паперино (или «Дональд Дак»). Чаще всего ее заказывают дети. В ней недорогие ингредиенты, и ребятишкам нравится. © Marcus_Aurelius753 / Reddit

«Симпатичное граффити на стене итальянской школы, в которой я преподаю»

Настенные росписи в Милане от уличного художника Козимо Чеоне Каифа

Особенности парковки в Италии

Они еще, когда выезжают, берут и расталкивают машины, стоящие впереди и сзади. Мы, когда в первый раз это увидели, были в шоке. Но итальянский друг нас просветил, рассказав, что это норма. © Karimshina / Pikabu

На территории около замка Вецио туристы могут оставить слепок своей фигуры



Эти интригующие скульптуры называются «Призраки». Чтобы создать их, каждое лето некоторые туристы соглашаются принять позу, затем их покрывают марлей и гипсом, и ждут 20 минут, пока гипс засохнет. С первым снегом скульптуры приходят в негодность. © Beautiful_Lifeguard / Reddit

Самая редкая паста в мире. Она называется «Нити Бога» и встречается только в Италии

Su filindeu — так называется эта паста по-итальянски — умеют делать всего 3 женщины в мире. Все они живут на острове Сардиния и изготавливают пасту раз в 2 года, к празднику святого Франциска.

Глэмпинг (кемпинг гламурного типа — прим. AdMe.ru) в Пьемонте

На итальянских улочках до сих пор можно увидеть кольца, к которым когда-то привязывали лошадей

На острове Бурано два соседних дома не могут быть одного цвета. Для покраски жилища требуется специальное разрешение

Женщины готовят пасту прямо на улочках. Город Бари

Fiat 500 — это тоже часть Италии

Нет ничего более итальянского, чем он. © WeaponH_ / Reddit

Уютный маленький магазин керамики во Флоренции

Завтрак в итальянском кемпинге

Свежие оливки с фермерского рынка, брускетта, домашние хлебные палочки с прошутто, чиабатта, сладкая выпечка с ванильным кремом и, конечно же, свежесваренный кофе.

Светофор-трансформер в Болонье

Так в Венеции выглядит транспорт скорой помощи и служб доставки

«Недавно узнал, что в Италии продаются метровые тубы чипсов Pringles»

Так выглядят итальянки в 85 лет

Моей первой мыслью было, что ей за 60. Но 85? © Nicklotis / Reddit

В Италии даже для собак делают макароны

Вы можете набрать воду в бутылку прямо из фонтана

Это совершенно безопасно — таково требование закона. Вода из фонтанов в некоторых местах может быть немного ржавой или насыщенной минералами, но в любом случае она хорошая. © gerri_ / Reddit

Туалет для собак на ночном пароме из Сардинии в Ливорно

Венецианский карнавал

Целый год люди работают над своими костюмами, чтобы потом гордо позировать в них, не прося ничего взамен.

Скульптура Лоренцо Куинна, которая должна привлечь внимание к проблеме затопления Венеции

Перекус в Венеции

Бонус: что бывает, когда в доме проживают итальянцы

Встречаюсь с итальянкой. Вот открыл ее кухонный шкафчик. © 0×4A6F686E / Reddit

Я вышла замуж за итальянца. У нас в шкафу то же самое. © lauriegia / Reddit