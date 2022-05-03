20+ доказательств того, что настоящий итальянский колорит — это не только Колизей и паста карбонара
Италия давно завоевала сердца людей со всего мира. Они влюбляются в пестрые улочки ее городов, восхищаются римскими фонтанами, веселятся на Венецианском карнавале и наслаждаются вкуснейшей едой. В этой стране столько фишек, что хватит не на одну энциклопедию.
Мы в AdMe.ru никогда не упускаем случая посмотреть на снимки из Италии, ведь любоваться, изумляться и восхищаться ими можно бесконечно. А в бонусе мы покажем, по каким признакам можно понять, что в доме поселился настоящий уроженец этой страны.
«Брату принесли такую пиццу в Риме»
- Это пицца паперино (или «Дональд Дак»). Чаще всего ее заказывают дети. В ней недорогие ингредиенты, и ребятишкам нравится. © Marcus_Aurelius753 / Reddit
«Симпатичное граффити на стене итальянской школы, в которой я преподаю»
Настенные росписи в Милане от уличного художника Козимо Чеоне Каифа
Особенности парковки в Италии
- Они еще, когда выезжают, берут и расталкивают машины, стоящие впереди и сзади. Мы, когда в первый раз это увидели, были в шоке. Но итальянский друг нас просветил, рассказав, что это норма. © Karimshina / Pikabu
На территории около замка Вецио туристы могут оставить слепок своей фигуры
- Эти интригующие скульптуры называются «Призраки». Чтобы создать их, каждое лето некоторые туристы соглашаются принять позу, затем их покрывают марлей и гипсом, и ждут 20 минут, пока гипс засохнет. С первым снегом скульптуры приходят в негодность. © Beautiful_Lifeguard / Reddit
Самая редкая паста в мире. Она называется «Нити Бога» и встречается только в Италии
Su filindeu — так называется эта паста по-итальянски — умеют делать всего 3 женщины в мире. Все они живут на острове Сардиния и изготавливают пасту раз в 2 года, к празднику святого Франциска.
Глэмпинг (кемпинг гламурного типа — прим. AdMe.ru) в Пьемонте
На итальянских улочках до сих пор можно увидеть кольца, к которым когда-то привязывали лошадей
На острове Бурано два соседних дома не могут быть одного цвета. Для покраски жилища требуется специальное разрешение
Женщины готовят пасту прямо на улочках. Город Бари
Fiat 500 — это тоже часть Италии
- Нет ничего более итальянского, чем он. © WeaponH_ / Reddit
Уютный маленький магазин керамики во Флоренции
Завтрак в итальянском кемпинге
Свежие оливки с фермерского рынка, брускетта, домашние хлебные палочки с прошутто, чиабатта, сладкая выпечка с ванильным кремом и, конечно же, свежесваренный кофе.
Светофор-трансформер в Болонье
Так в Венеции выглядит транспорт скорой помощи и служб доставки
«Недавно узнал, что в Италии продаются метровые тубы чипсов Pringles»
Так выглядят итальянки в 85 лет
- Моей первой мыслью было, что ей за 60. Но 85? © Nicklotis / Reddit
В Италии даже для собак делают макароны
Вы можете набрать воду в бутылку прямо из фонтана
- Это совершенно безопасно — таково требование закона. Вода из фонтанов в некоторых местах может быть немного ржавой или насыщенной минералами, но в любом случае она хорошая. © gerri_ / Reddit
Туалет для собак на ночном пароме из Сардинии в Ливорно
Венецианский карнавал
Целый год люди работают над своими костюмами, чтобы потом гордо позировать в них, не прося ничего взамен.
Скульптура Лоренцо Куинна, которая должна привлечь внимание к проблеме затопления Венеции
Перекус в Венеции
Бонус: что бывает, когда в доме проживают итальянцы
- Встречаюсь с итальянкой. Вот открыл ее кухонный шкафчик. © 0×4A6F686E / Reddit
- Я вышла замуж за итальянца. У нас в шкафу то же самое. © lauriegia / Reddit
А про какое фото вы бы сказали: «Да, вот это типичная Италия»?