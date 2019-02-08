20+ доказательств того, что Канада непредсказуема, как настроение беременной женщины

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Канада — одна из самых нетипичных стран в мире. Здесь в апреле может выпасть пара метров снега, дети в буквальном смысле с пеленок учатся владеть клюшкой и прямо на улице можно встретить лосей и медведей.

Если вы думаете, что вас сложно удивить особенностями других стран, мы в AdMe.ru попробуем вас переубедить этими фото и гифками из Канады.

Авиадиспетчеры канадских аэропортов заказали своим американским коллегам пиццу, так как тем временно не платят зарплату

Пока во всех магазинах дрались за право купить что-то по акции, «черная пятница» в Канаде проходила вот так

Кстати, работа канадского пилота имеет свои плюсы — северное сияние, например

Дети учатся играть в хоккей буквально с пеленок

И не боятся любой непогоды, когда есть клюшка и коньки

Хотя и без них к непогоде привыкаешь, когда такое творится в апреле

Погода изменчива даже в пределах одного дня

И от холода не спастись даже в машине

«Вот почему солнечные батареи не работают в Канаде»

Но канадцев не страшит такая погода: что для нас холод, для них — купальный сезон

В любое время года они готовы достать свой канадский экскалибур

Ничто не помешает им наслаждаться любимыми хобби — например верховой ездой

И, вообще, хобби у них очень разные

После наводнения канадцы тоже не унывают

Вода на пляжах Канады очень активно точит камни. Такой вот «кирпичный» пляж образовался на берегу озера Онтарио

А это — урожай клюквы, который тоже похож на пляж

Опасаться в Канаде стоит не только погоды. Медведь взломал машину, потому что ему понравился запах протеиновых батончиков внутри

А редких белых лосей можно увидеть, просто проезжая мимо

Канадцы заботятся об окружающем мире. Например, эта реклама наглядно демонстрирует, что 25 обычных лампочек потребляют столько же энергии, сколько 2 500 LED-ламп

Тут даже почту доставляют на электромобилях

А в некоторых поселках сохранились старинные традиции и привычки. Вот, например, парковка только для повозок с лошадьми

В Торонто есть и другие необычные постройки — «распиленный» дом. Один из хозяев отказался продавать свою часть дома, а второй — согласился

Полицейские готовы сразиться с детьми, которые внезапно решили забросать снежками их машину

Канадцы очень патриотичны, поэтому в стране можно даже купить Skittles цвета канадского флага

А вы бывали в Канаде? Или, может, знаете о ней еще какие-то впечатляющие факты?