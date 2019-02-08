20+ доказательств того, что Канада непредсказуема, как настроение беременной женщины
Канада — одна из самых нетипичных стран в мире. Здесь в апреле может выпасть пара метров снега, дети в буквальном смысле с пеленок учатся владеть клюшкой и прямо на улице можно встретить лосей и медведей.
Если вы думаете, что вас сложно удивить особенностями других стран, мы в AdMe.ru попробуем вас переубедить этими фото и гифками из Канады.
Авиадиспетчеры канадских аэропортов заказали своим американским коллегам пиццу, так как тем временно не платят зарплату
Пока во всех магазинах дрались за право купить что-то по акции, «черная пятница» в Канаде проходила вот так
Кстати, работа канадского пилота имеет свои плюсы — северное сияние, например
Дети учатся играть в хоккей буквально с пеленок
И не боятся любой непогоды, когда есть клюшка и коньки
Хотя и без них к непогоде привыкаешь, когда такое творится в апреле
Погода изменчива даже в пределах одного дня
И от холода не спастись даже в машине
«Вот почему солнечные батареи не работают в Канаде»
Но канадцев не страшит такая погода: что для нас холод, для них — купальный сезон
В любое время года они готовы достать свой канадский экскалибур
Ничто не помешает им наслаждаться любимыми хобби — например верховой ездой
И, вообще, хобби у них очень разные
После наводнения канадцы тоже не унывают
Вода на пляжах Канады очень активно точит камни. Такой вот «кирпичный» пляж образовался на берегу озера Онтарио
А это — урожай клюквы, который тоже похож на пляж
Опасаться в Канаде стоит не только погоды. Медведь взломал машину, потому что ему понравился запах протеиновых батончиков внутри
А редких белых лосей можно увидеть, просто проезжая мимо
Канадцы заботятся об окружающем мире. Например, эта реклама наглядно демонстрирует, что 25 обычных лампочек потребляют столько же энергии, сколько 2 500 LED-ламп
Тут даже почту доставляют на электромобилях
А в некоторых поселках сохранились старинные традиции и привычки. Вот, например, парковка только для повозок с лошадьми
В Торонто есть и другие необычные постройки — «распиленный» дом. Один из хозяев отказался продавать свою часть дома, а второй — согласился
Полицейские готовы сразиться с детьми, которые внезапно решили забросать снежками их машину
Канадцы очень патриотичны, поэтому в стране можно даже купить Skittles цвета канадского флага
А вы бывали в Канаде? Или, может, знаете о ней еще какие-то впечатляющие факты?
Фото на превью sirgags / Imgur