20 доказательств того, что аэропорт — это отдельный мир со своими правилами

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В аэропортах всегда царит особая атмосфера, и именно здесь начинаются приключения. А многие интересные случаи и вовсе могли произойти только во время ожидания рейса. Например, встреча с собственным двойником, или с гуляющим роботом, или с людьми, которые считают зал ожидания своим вторым домом и ведут себя соответствующе.

Мы в AdMe.ru предлагаем посмотреть на будни простых пассажиров и лишний раз убедиться в том, что между словами «аэропорт» и «приключение» можно поставить знак равенства.

Эта парочка вывела сон в аэропорту на новый уровень

Какой-то парень взял 2 пиццы в ручную кладь

«Это ручная кладь одного из пассажиров. А мои кусачки для ногтей посчитали слишком опасными»

«Собака подглядывала за мной все время, пока я был в туалете аэропорта»

«В нашем аэропорту недавно сделали ремонт. Так выглядит уборная»

Часы в аэропорту Схипхол в Амстердаме — настоящее произведение искусства

Этот мужчина в аэропорту просто играл в Age of Empires, водя мышью по ноге

«В уборной аэропорта я нашел 4 различные сушилки для рук»

Кто-то провез в багаже эту палку

Служба охраны: «Вы не можете взять это в самолет».

Гэндальф: «Вы же не лишите старика его трости?» © herpderpedian / Reddit

Реалистичная скульптура в аэропорту

В аэропорту Миннеаполиса на решетках слива в раковинах изображен самолет

А в Сингапуре к месту выхода на посадку можно проехаться по специальной трубе

«Мой папа встретил своего двойника в аэропорту»

Эти роботы просто кружат по аэропорту Инчхон в Сеуле. Каждый может подойти к ним и узнать информацию о своем рейсе

Вот еще фотография из того же аэропорта

Так работает McDonald’s в аэропорту Сиднея. Заказы спускают со 2-го этажа с помощью особого механизма

«Серьезно, сегодня утром я увидел этого парня спящим в зале ожидания. Мой герой»

«Кажется, нас записывают. Аэропорт Бремена»

На самом деле этот микрофон нужен для измерения уровня окружающего шума, чтобы регулировать громкость объявлений. © TheLootiestBox / Reddit

2:30, аэропорт Мельбурна. Этот парень ест замороженные овощи прямо из пакета

Обычный день в аэропорту