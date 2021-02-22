20 доказательств того, что аэропорт — это отдельный мир со своими правилами
В аэропортах всегда царит особая атмосфера, и именно здесь начинаются приключения. А многие интересные случаи и вовсе могли произойти только во время ожидания рейса. Например, встреча с собственным двойником, или с гуляющим роботом, или с людьми, которые считают зал ожидания своим вторым домом и ведут себя соответствующе.
Мы в AdMe.ru предлагаем посмотреть на будни простых пассажиров и лишний раз убедиться в том, что между словами «аэропорт» и «приключение» можно поставить знак равенства.
Эта парочка вывела сон в аэропорту на новый уровень
Какой-то парень взял 2 пиццы в ручную кладь
«Это ручная кладь одного из пассажиров. А мои кусачки для ногтей посчитали слишком опасными»
«Собака подглядывала за мной все время, пока я был в туалете аэропорта»
«В нашем аэропорту недавно сделали ремонт. Так выглядит уборная»
Часы в аэропорту Схипхол в Амстердаме — настоящее произведение искусства
Этот мужчина в аэропорту просто играл в Age of Empires, водя мышью по ноге
«В уборной аэропорта я нашел 4 различные сушилки для рук»
Кто-то провез в багаже эту палку
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Служба охраны: «Вы не можете взять это в самолет».
Гэндальф: «Вы же не лишите старика его трости?» © herpderpedian / Reddit
Реалистичная скульптура в аэропорту
В аэропорту Миннеаполиса на решетках слива в раковинах изображен самолет
А в Сингапуре к месту выхода на посадку можно проехаться по специальной трубе
«Мой папа встретил своего двойника в аэропорту»
Эти роботы просто кружат по аэропорту Инчхон в Сеуле. Каждый может подойти к ним и узнать информацию о своем рейсе
Вот еще фотография из того же аэропорта
Так работает McDonald’s в аэропорту Сиднея. Заказы спускают со 2-го этажа с помощью особого механизма
«Серьезно, сегодня утром я увидел этого парня спящим в зале ожидания. Мой герой»
«Кажется, нас записывают. Аэропорт Бремена»
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На самом деле этот микрофон нужен для измерения уровня окружающего шума, чтобы регулировать громкость объявлений. © TheLootiestBox / Reddit
2:30, аэропорт Мельбурна. Этот парень ест замороженные овощи прямо из пакета
Обычный день в аэропорту
Есть ли в вашей коллекции забавные фотографии из путешествий?