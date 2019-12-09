20+ причин, по которым экипаж самолета попросит вас выйти и больше никогда не возвращаться

Слишком длинные ноги. Вообще-то люди высокого роста должны сами заботиться о бронировании комфортных мест. Однако если такого места не нашлось и вы решили вытянуть ноги в проход между креслами, то вас попросят сесть как положено, а при вашем отказе это сделать могут просто не дать улететь. Все дело в правилах безопасности: проход должен быть всегда свободен, чтобы не мешать работе стюардесс или эвакуации.

Галлюцинации и просто странное поведение. После трагических событий 11 сентября 2001 года люди настороженно относятся к попутчикам (и правильно делают). Пассажиров, которые гоняются по салону за невидимыми бабочками, разговаривают с воображаемым другом или ведут себя чудаковато, обязательно заметят и доложат о них экипажу судна. Ну а командир может принять решение об экстренной посадке. За неадекватное поведение пассажиру грозит повестка в суд и нешуточные штрафы.