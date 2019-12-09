20+ причин, по которым экипаж самолета попросит вас выйти и больше никогда не возвращаться
Любой, кто хоть раз летал на самолете, знает, что экипаж судна не потерпит на борту дебоширов, пьяниц и курильщиков. Таких людей быстро выпроваживают из самолета и забывают о них как о страшном сне. Однако некоторые авиакомпании настолько придирчивы, что могут снять пассажира с рейса даже из-за его неподобающего наряда или неудачно сказанной им фразы.
Мы в AdMe.ru обожаем путешествовать и надеемся, что вы разделяете нашу страсть. А еще мы убеждены: чтобы ничто не могло омрачить отдых или командировку, нужно быть во всеоружии и знать самые сумасшедшие требования авиаперевозчиков.
-
Обман стюардессы. Представьте себе ситуацию: вы летите первым или бизнес-классом, а любимые друзья томятся в «экономе», и вы решаете угостить товарищей напитками из своего дорогостоящего меню. Никогда не делайте так: стюардессы решат, что вы мошенник. Шампанское и элитные закуски из 1-го класса нельзя проносить в другие отсеки самолета, иначе вас занесут в черный список авиакомпании или высадят во время транзита.
-
Слишком длинные ноги. Вообще-то люди высокого роста должны сами заботиться о бронировании комфортных мест. Однако если такого места не нашлось и вы решили вытянуть ноги в проход между креслами, то вас попросят сесть как положено, а при вашем отказе это сделать могут просто не дать улететь. Все дело в правилах безопасности: проход должен быть всегда свободен, чтобы не мешать работе стюардесс или эвакуации.
-
Галлюцинации и просто странное поведение. После трагических событий 11 сентября 2001 года люди настороженно относятся к попутчикам (и правильно делают). Пассажиров, которые гоняются по салону за невидимыми бабочками, разговаривают с воображаемым другом или ведут себя чудаковато, обязательно заметят и доложат о них экипажу судна. Ну а командир может принять решение об экстренной посадке. За неадекватное поведение пассажиру грозит повестка в суд и нешуточные штрафы.
-
Отсутствие нижнего белья. Вообще-то авиакомпаниям нет дела до того, во что вы одеты, но иногда смелый наряд может стать причиной снятия с рейса. Пассажира не пустят в самолет, если подумают, что тот не надел исподнее (это может смутить попутчиков), а еще если его джинсы имеют слишком низкую посадку, так что видно белье.
- Недовольство кричащими детьми. Истерика у ребенка на борту — страшный сон любого нормального человека. Но с точки зрения компании попутчики должны понять и простить малыша и родителей, а не возмущаться. Потому что с рейса удалят не кричащее дитя, а того, кто слишком громко возмущается.
-
Электронные сигареты. Вейпы и другие устройства для курения табака вызывают срабатывание пожарной сигнализации так же, как сигареты. Это экстренная ситуация: в некоторых случаях пилот вынужден снижаться, чтобы выключить тревогу, или вообще сажать самолет. А это потеря времени и денег. В авиакомпаниях США курение электронной сигареты может стоить $ 10 тыс. и привести к пожизненному бану.
-
Аллергия на животных и орехи. Некоторым пассажирам отказывают в посадке на рейс из-за аллергии на кошек, которых провозят в салоне, а также из-за аллергии на орехи. Перевозчики не будут возиться с очисткой воздуха или менять весь рацион из-за одного человека и просто выведут того из самолета.
-
Попытка потрогать или переместить чужие вещи. Если в отделении для ручной клади вашим вещам не хватило места, это не повод доставать чужую сумку и класть туда свою. За самоуправство экипаж судна может попросить вас выйти из салона до вылета.
-
Толкать и тянуть двери для экстренной эвакуации (и даже говорить об этом). Для жительницы Великобритании угроза открыть эвакуационную дверь закончилась штрафом в $ 100 тыс. и пожизненным баном на перелеты. Правоохранительным органам даже пришлось вызвать истребители, которые сопровождали самолет с буйной женщиной из-за угрозы теракта.
-
Слишком резкий запах тела. Экипаж может отказать в посадке на борт человеку, от которого пахнет немытым телом или несвежими носками, если на него пожалуются попутчики. Авиакомпании хотят заработать больше денег и размещают кресла слишком близко друг другу, но все-таки они стараются заботиться о комфорте пассажиров и прислушиваются к их жалобам. Экипажу легче высадить одного плохо пахнущего человека, чем слушать протесты десятка пассажиров.
-
Избыточный вес. Некоторые авиакомпании не пускают на рейс тучных людей, потому что те не могут застегнуть ремень безопасности, а еще стесняют соседей. Если человек настолько полный, что переваливается через подлокотник, ему предложат оплатить 2 места либо покинуть салон самолета.
-
Подозрительное чихание. В период эпидемии птичьего или свиного гриппа пассажиров массово не пускали в самолет. Часто у этих людей никакого гриппа не было, но подозрительный чих или слезящиеся глаза заставляли насторожиться членов экипажа. И медицинская маска тут не поможет: вам предложат долечиться или вылететь другим рейсом, где экипаж не настолько мнительный.
-
Попытка напиться в туалете. Многие авиакомпании против того, чтобы пассажиры пили свой алкоголь — за это вас могут оштрафовать. Во-первых, вы крадете прибыль авиаперевозчика, а во-вторых, экипаж полностью отвечает за здоровье пассажира в полете и, если тот напьется какой-нибудь гадости, нести ответственность придется командиру судна и бортпроводникам.
-
Снимать обувь, если вы старше 5 лет. Одна крупная авиакомпания установила правило, за которое мы готовы ее расцеловать. В полете запрещено снимать обувь и носки всем, кроме детей до 5 лет и людей, которым это необходимо по медицинским показаниям (отеки, болезни сердца).
-
Возраст пассажира слишком мал. United Airlines и другие крупные компании не принимают на борт пассажиров, которым еще не исполнилось 7 дней.
-
Нельзя устраивать церемонии прощания с прахом перед посадкой. Некоторые авиакомпании запрещают устраивать траурные мероприятия, даже если это останки очень близкого человека.
-
«Неправильные» стельки в обуви. Пассажиров, которые носят гелевые или силиконовые стельки, могут попросить расстаться с их кроссовками либо выбросить вкладыши. Все дело в жидком наполнителе, который считается потенциально опасным.
-
Удаленные миндалины и сломанные ноги. Если вы недавно ломали ногу, перенесли операцию по удалению миндалин или любое другое медицинское вмешательство, уточните, разрешат ли вам лететь. Некоторые авиаперевозчики не пускают людей после операции удаления миндалин в течение 4 недель (из-за риска кровотечения). А вот гипсовая повязка обеспечит медотвод на сутки-двое из-за возможного отека конечности.
-
Ведите себя тихо, или вас ударят током. Экипажам авиакомпании Korean Air разрешили носить тазеры (электрошоковое оружие нелетального действия), чем стюардессы вовсю пользуются. За год хрупкие девушки обезвредили 5 хулиганов.
-
Исполнять супружеский долг в туалете самолета. В английском языке есть сленговое выражение mile high club («клуб высотой в милю»). Оно обозначает людей, которые вступили в интимную связь на борту самолета. Вообще-то никакого особенного правила на этот счет у компаний нет, так что технически это вполне законно. Однако некоторые авиаперевозчики банят пожизненно любителей плотских утех или снимают с транзитного рейса.
Бонус: вас могут выгнать без особой причины
В 50-х годах американские авиаперевозчики заметили, что на рейсы регулярно не являются почти 10 % пассажиров, из-за чего возникают финансовые убытки. Тогда компании дружно придумали систему овербукинга: на рейс продают больше билетов, чем есть мест в самолете. Так перевозчики смогли окупить свои потери, зато пострадали пассажиры.
Вас могут попросить освободить место в 2 случаях: если какому-нибудь VIP-гостю или сотруднику компании позарез нужно улететь или если было продано слишком много билетов. К сожалению, в такой ситуации пассажир бесправен и придется подчиниться. В зависимости от страны, где работает авиакомпания, вам могут предоставить другой рейс, заплатить компенсацию, ну или просто извиниться перед вами.
В любом случае жаловаться необходимо, однако разбирательство может занять до 3 месяцев.
А вам в полетах приходилось попадать в ситуации, от которых хотелось рвать и метать? Поделитесь с нами своим опытом и тем, как смогли выкрутиться из затруднительного положения.
Фото на превью Wojtek Laski / East News