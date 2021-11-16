20+ привычных для эстонцев деталей жизни, которые приводят в недоумение остальной мир

При упоминании Эстонии в голове возникают ассоциации с медленным темпом жизни, непроизносимыми названиями и рождественскими ярмарками. Но на самом деле повседневный быт этой маленькой страны может преподнести такие сюрпризы, что захочется лично туда поехать и все проверить.

Мы в AdMe.ru не стали медлить, а сразу побежали смотреть, что же такого неожиданного можно встретить на просторах Эстонии.

«Прогуливаясь вечером по Таллину, мы увидели, как этот робот-доставщик выполняет свою миссию»

У этой утки есть дом в McDonald’s в Эстонии. Табличка гласит: «Уважаемые клиенты, пожалуйста, не беспокойте и не кормите нашу утку. С уважением, семья McDonald’s»

Этот туалет похож на машину времени

В Эстонии не принято снимать обувь в чьем-либо доме, если только хозяин сам вам не предложит это сделать

Скульптура, сделанная только из деревянных коряг

Ага, только у эстонцев есть время, чтобы сделать такое. © reee_tard69 / Reddit

«Официальный логотип Таллинской электростанции Вяо. Не смог не поделиться»

После еды ваша тарелка должна быть пустой, потому что оставлять объедки невежливо

«Главное — не перепутать, потому что в другой прибалтийской стране, Литве, все обстоит с точностью до наоборот: там чистые тарелки означают, что вы все еще голодны и хотите добавки. Да, я научился этому на собственном горьком опыте — будучи эстонцем в гостях у литовцев».

В Таллине, столице Эстонии, есть старый район в форме сердца

Вот такие ограничители стоят, чтобы машины не могли проехать в пешеходную зону

Избушка Бабы-яги в центре Таллина

У каждого трамвая здесь есть имя, этот трамвай зовут Анника

С северного побережья Эстонии. Небо и синий океан сливаются в одно целое

В темное время суток пешеходные переходы здесь подсвечиваются

В Таллинском аэропорту можно бесплатно пользоваться тренажерным залом

Местная традиция — на новогодние праздники здесь принято зажигать свечи перед входом

«Вот почему я люблю Эстонию в феврале»

«Это традиционные сладости. В феврале здесь есть день, когда мы катаемся на санках и соревнуемся на самой длинной дистанции! Для развлечения. И это одно из угощений!»

Здесь можно встретить мини-версию Пизанской башни

Зарядки для электромобилей находятся повсеместно на улицах

Желе в форме лица на морских водорослях, которое подается на HÕFF (фестиваль фильмов ужасов и фэнтези в Хаапсалу в Эстонии)

«И вот на улице Tehnika (по-нашему — Техническая) у меня в голове возникает когнитивный диссонанс»

«Представьте, едете вы по улице, сплошной линии нет, а только пунктирные. А самое главное, ни одной попутной машины и куча встречных»

«Многим эстонским женщинам нравятся накладные ногти. Я вижу здесь больше накладных ногтей, чем в любой другой стране»

Так выглядят обычные хрущевки в Эстонии, фасад которых периодически реставрируется. Здесь сначала этот ремонт делают, а уже после оплачивают

А старые постройки не сносят, к ним просто пристраивают современные элементы. Пристройка слева — это лифт и современная лестница

В некоторых эстонских супермаркетах дети могут бесплатно угоститься фруктом

«Каждый ребенок может взять себе по свежему фрукту бесплатно».

В Эстонии каждая деталь продумана. Вот, например, номера домов в городке Раквере. Крупный шрифт, видно издалека

В Таллине, на рынке в районе Каламая, стоит велосипед с блендером и рядом шкатулка для денег. Там же и стаканчики бумажные. Можно набрать овощей-фруктов и накрутить себе полезный коктейль

«В нашем маленьком городишке всерьез занялись велодорожками»

«Прокладывают маршруты, меняют асфальт, расширяют тротуары, делают специальную разметку, а вчера я увидел вот такой столб. Мне стало интересно, что же это такое, подошел ближе. Ого, да это станция обслуживания великов. Висит жменька инструментов, насос (педаль), шланг. Теперь вот задумался, может, летом на работу покататься на велике? Мотивируют как могут».