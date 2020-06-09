20 чудес природы, которые доказывают, что миру еще есть чем нас удивить

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У природы есть скрытая сторона, которую мы крайне редко наблюдаем. Она может проявиться в клубнике в форме звезды или дерева, полностью поглотившего дорожный знак. Такие сюрпризы природы, безусловно, странные, но потрясающие. Они служат напоминанием о том, что мир — это не только красивые пейзажи, это настоящая лаборатория чудес.

Мы в AdMe.ru нашли 20 примеров «другой» природы и надеемся, что вы оцените эти уникальные явления так же, как и мы.

1. У этого котика есть большие пальцы!

2. Клубника, похожая на звезду

3. Шторм буквально оторвал и передвинул этот участок дороги

4. Так торнадо завернул дерево

5. Это дерево захватило могильный камень и сломало его

6. «Нашли этот гигантский гриб у себя во дворе»

7. Это дерево «съело» дорожный знак, но оставило идеальное дупло для человечка

8. Ископаемый коралл с маленькими цветками внутри

9. Вот это всем лукам лук!

10. Прекрасная неоновая цикада

11. Арбуз с интересным узором внутри

12. Корни дерева выглядят так, будто они растаяли

13. Паук сплел паутину, которая напоминает пещеру из кошмаров

14. Цветок-Вселенная

15. Этот камень в разрезе выглядит как море и пляж

16. Идеальная прослойка кварца делит камень

17. Ботинок, покрытый мхом, выглядит как произведение искусства

18. Облако-вертолет на разведке

19. В узоре этой бабочки сложился «Крик»

20. Нашел четверной банан!