20 чудес природы, которые доказывают, что миру еще есть чем нас удивить
У природы есть скрытая сторона, которую мы крайне редко наблюдаем. Она может проявиться в клубнике в форме звезды или дерева, полностью поглотившего дорожный знак. Такие сюрпризы природы, безусловно, странные, но потрясающие. Они служат напоминанием о том, что мир — это не только красивые пейзажи, это настоящая лаборатория чудес.
Мы в AdMe.ru нашли 20 примеров «другой» природы и надеемся, что вы оцените эти уникальные явления так же, как и мы.
1. У этого котика есть большие пальцы!
2. Клубника, похожая на звезду
3. Шторм буквально оторвал и передвинул этот участок дороги
4. Так торнадо завернул дерево
5. Это дерево захватило могильный камень и сломало его
6. «Нашли этот гигантский гриб у себя во дворе»
7. Это дерево «съело» дорожный знак, но оставило идеальное дупло для человечка
8. Ископаемый коралл с маленькими цветками внутри
9. Вот это всем лукам лук!
10. Прекрасная неоновая цикада
11. Арбуз с интересным узором внутри
12. Корни дерева выглядят так, будто они растаяли
13. Паук сплел паутину, которая напоминает пещеру из кошмаров
14. Цветок-Вселенная
15. Этот камень в разрезе выглядит как море и пляж
16. Идеальная прослойка кварца делит камень
17. Ботинок, покрытый мхом, выглядит как произведение искусства
18. Облако-вертолет на разведке
19. В узоре этой бабочки сложился «Крик»
20. Нашел четверной банан!
А вам удавалось сфотографировать уникальную работу природы?
Фото на превью introverve / reddit, sigglet / reddit