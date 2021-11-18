20+ читателей AdMe.ru рассказали о казусах, которые с ними приключились за рубежом

Отправляясь в другую страну, мы надеемся, что поездка обойдется без каких-либо эксцессов. Но иногда жизнь распоряжается иначе, подкидывая нам незабываемые приключения. Зато такие путешествия врезаются в память на всю жизнь. Например, как можно забыть те ощущения, когда тебя везут на старой колымаге, а ты выступаешь в роли поворотников?

Читатели AdMe.ru поведали нам о курьезах, которые произошли с ними во время их нахождения за границей. Некоторые из этих случаев напоминают сюжеты комедийных фильмов. А в конце статьи мы расскажем историю о недоразумении, которое может произойти, если не владеешь иностранным языком на хорошем уровне.

В Таиланде знакомый положил паспорт в карман рубашки и пошел кормить обезьян. Обезьяна стащила его паспорт. Он пошел в консульство за справкой, чтобы вернуться домой. Там все поржали и написали, что паспорт был похищен неустановленным лицом. © Oxana Chernova / Facebook

Мой папа отдыхал на Мертвом море. Залез там в какую-то яму с грязью и у него обе тапочки затянуло в грязь. Он начал шарить руками, вытащил 5 тапочек — все чужие. Сформировал пару из наиболее похожих и так и ходил в них до конца отпуска. Говорит, в Израиле тапки дорогие, жалко было тратить деньги. © Юлия Казакова / Facebook

Мы заблудились в Черногории, в славном городе Петровац. Кто не знает, его весь за 40 минут пройти можно. Но мы смогли. Как бывает — приезжаешь после обеда, бегом купаться. Резко темнеет, и пейзаж уже не такой. Но мы же знаем улицу и номер дома!.. 18-ю улицу не знал никто. Мы спросили в экскурсбюро, потом в ресторане. Потом пошли к полицейским. Те сразу сказали: «Мы из Сербии, на лето приехали, не знаем». Не знал и таксист, он даже покатал нас немного.

Спасибо тебе, добрая барышня в гостинице, коротавшая время за компом! Зашли на Booking, открыли карту. Идти оставалось метров 100 — и вот оно, счастье! Уже и не надеялись... «А как же так?» — спросит тот, кто это дочитал. А очень просто: 18-я улица оказалась пешеходной дорожкой. Тяжело быть топографическим кретином. © Вася Кот / AdMe

Спасибо тебе, добрая барышня в гостинице, коротавшая время за компом! Зашли на Booking, открыли карту. Идти оставалось метров 100 — и вот оно, счастье! Уже и не надеялись... «А как же так?» — спросит тот, кто это дочитал. А очень просто: 18-я улица оказалась пешеходной дорожкой. Тяжело быть топографическим кретином. © Вася Кот / AdMe У меня был случай лет 10 назад. В Праге с подругой, которая больше 20 лет живет в Германии, и ее дочкой-подростком немного заблудились, спеша на представление поющих фонтанов. К проходящей мимо пожилой женщине с собачкой я обратилась на английском. Вижу, не понимает. Тогда подруга на немецком — растерянность в глазах у женщины...

Подруга просит дочку спросить на испанском, который она изучает как иностранный. Спросила — тоже не понимает. Тогда я говорю по-русски подруге: «Может, твоя дочка еще какой-то язык учит в школе?» Тут женщина начинает смеяться в голос и отвечает на чистом русском: «А вы по-русски спросите — вдруг отвечу». © Natasha Racova / Facebook

Подруга просит дочку спросить на испанском, который она изучает как иностранный. Спросила — тоже не понимает. Тогда я говорю по-русски подруге: «Может, твоя дочка еще какой-то язык учит в школе?» Тут женщина начинает смеяться в голос и отвечает на чистом русском: «А вы по-русски спросите — вдруг отвечу». © Natasha Racova / Facebook Остановились с сестрой в Праге в гостинице «Интернациональ». На следующий день должна была быть экскурсия по городу. Мы, спускаясь на 1-й этаж к выходу, попали в ресторан. Смутились, пошли назад и вообще заблудились в коридорах. На экскурсию так и не попали. © Ольга Билая / Facebook

Монтсеррат. Лето. Я сижу на широком подоконнике кафе и ем мороженое. Нога перевязана — штурмовала гору Сент-Джерони. Полицейские разгоняют всех — приземляется вертолет. Оказалось, кому-то из отдыхающих в отеле стало плохо, вызвали сантранспорт. Врач, увидев мою ногу, бросается ко мне, пытаясь до кучи погрузить и меня. Я, совершенно не ожидая от европейской медицины такого приступа гуманизма, отбиваюсь и кричу по-английски: «Я из России и сам справлюсь!» Полицейский ржет и покупает мне еще мороженое... © Elena Glibenko / Facebook

Довелось остановиться в очень старом каирском отеле. Ко мне в номер на обед, — а заказывала я всегда рыбу, — приходил мангуст. Сначала он очень вежливо, как кошка, ел, а потом ложился на кровать рядом с моим маленьким сыном. И я могла без опасения идти в душ. © Иветта Шатилова / Facebook

Поехала к знакомому в Швецию. В благодарность за приют накупила всяких вкусняшек: бородинский хлеб, сгущенку, гречку, еще что-то. Вывалила на стол, а мне говорят: «Так это все тут продается!» Так потом и пролежало в шкафу — не знаю, может, и выкинули в итоге. © Светлана Трутнева / Facebook

Запомнилась поездка по Неаполю. Нас встретили коллеги моей дочери. Они должны были посадить нас в авто, чтобы мы доехали до поезда на Рим. Сели в раздолбанную машину, в которой не было боковых зеркал, не работали сигналы поворота. А когда мы подъезжали к перекрестку, мне говорили: «Синьора, надо высунуть руку в окно и показать, что мы поворачиваем». © Людмила Копнина / Facebook

Приехали в Черногорию. Отель выбирали в спешке, добрались до него очень поздно. Утром вышли на балкон и увидели потрясший наше воображение вид на... старое кладбище. За две недели привыкли. © Мария Лакомкина / Facebook

Как-то отдыхали в Турции. А когда выбирали отель, в отзывах читали, что могут под предлогом «ваш номер еще занят» переселить в другой отель. Приезжаем, и нам таки поют ту самую песню: «На одну ночь, завтра номер будет готов», сажают в машину и катают 30 минут улочками (до отеля по набережной 10 минут пешком).

На ресепшене по приезде уточняю, во сколько будет машина, чтобы нас следующим утром отвезли обратно. Называют время и тут же делают вид, что не понимают нас. Наутро, понятное дело, машины нет, все заняты — и делают вид, что не понимают ни слова. Час разговоров и просьб на английском и немецком не дали положительного результата.

Я не выдержала и сказала, что пойду в отель пешком и что знаю, где он находится. Они вытаращили на меня глаза и сразу вызвали нам такси. © Алена Ратушная / Facebook

На ресепшене по приезде уточняю, во сколько будет машина, чтобы нас следующим утром отвезли обратно. Называют время и тут же делают вид, что не понимают нас. Наутро, понятное дело, машины нет, все заняты — и делают вид, что не понимают ни слова. Час разговоров и просьб на английском и немецком не дали положительного результата. Я не выдержала и сказала, что пойду в отель пешком и что знаю, где он находится. Они вытаращили на меня глаза и сразу вызвали нам такси. © Алена Ратушная / Facebook В Шарм-эш-Шейхе выхожу из воды и только у лежака понимаю, что потерял зубной протез (извините за подробности). А когда возвращался после второго заплыва, увидел его среди кораллов! Жена до сих пор эту историю всем рассказывает. © Сергей Немчинов / Facebook

В Германии зашла в магазин обуви. Долго и безуспешно пыталась выяснить у продавца, какой размер обуви подойдет мальчику 7 лет. Минут через 5 она тяжело вздохнула и сказала: «Можете говорить на русском». — «А как вы догадались?» — «Да куда ж мы от своего акцента денемся!» © Veronika Schneider / Facebook

О, еще что вспомнила! Приехала в Турцию, 20 лет мне. Пошла в первый же день на пляж. Там пустынно: купаться не рекомендуется, легкий шторм. Рядом девушка с мамой чирикают на немецком. Потом смотрю, пошла эта дева в воду. Я думаю: «Ну сколько там этого отпуска? Неделя? Если уж немка купается, я не выплыву, что ли?» И пошла. Вроде зашла недалеко, но волны большие, начало меня затягивать, и девушку эту тоже. И тут она как заорет по-русски: «Мама, я тону!» Прибежала ее мама, вытащила нас обеих (героическая женщина). Оказались, русские, 10 лет живут в Германии. Подружились и тусили вместе весь отпуск. © Мария Лакомкина / Facebook

В Зимбабве в отеле думал, что я тут один из России. Как-то утром, еще в постели, слышу, как кто-то бежит по коридору, потом спотыкается, падает. И звучат до боли родные выражения! Я скорее к двери — а уже и нет никого. Больше русской речи там я так и не услышал. © Владимир Шведов / Facebook

Была в молодости в Риме на конгрессе. Во время заседаний сбегала и много гуляла по городу, которого совсем не знала, как и языка. Однажды заплутала и долго-долго, часа два, шла вдоль какой-то высокой стены. Ну, думаю, что ж за стена такая?! Напротив нее, через узкую дорогу, расположены частные фешенебельные домики. Сиеста, безлюдье, спросить не у кого. В общем, дошла до ворот, на которых было написано: «Ватикан». © Veronika Schneider / Facebook

В Нью-Йорке в отеле стал протекать унитаз. Вызвали сантехника. Пришли двое, осматривают санузел. Я подруге говорю: «Пойду гляну, что они делают, а то открутят там что-нибудь». Так один сантехник мне отвечает по-русски: «Как открутим, так и закрутим». Мы смеялись на весь отель. Ребята были из Житомира и Подмосковья, более 10 лет жили в Штатах. Я тогда так покраснела. © Dinara Tokabaeva / Facebook

Путешествовала по Италии, одна. На вокзале Термини в Риме покупаю билет на поезд до Флоренции. Смотрю на билет и вижу, что место не указано. Итальянского не знаю совсем, по-английски говорю кассиру, что мне нужно зарезервировать место. Он не понимает. Повторяю несколько раз, с разными вариациями — бесполезно. Начала приседать перед кассой, изображая, что я сажусь, и похлопывать себя по заду. Кассир не понимает, смотрит с вытаращенными глазами и что-то темпераментно говорит на своем языке...

Выручил подошедший парень, который спросил меня по-английски и потом объяснил мою проблему кассиру. Выяснилось, что резервирование места делается отдельно, в центре резервирования... © Евгения Гордеева / Facebook

Выручил подошедший парень, который спросил меня по-английски и потом объяснил мою проблему кассиру. Выяснилось, что резервирование места делается отдельно, в центре резервирования... © Евгения Гордеева / Facebook Во Вьетнаме мое платье улетело с балкона вниз, прямо на стройку. Мы с подругой пошли его возвращать. Строители, естественно, английский не знали. Мы прыгали и показывали балкон, изображали улетевшее платье, как в игре «Крокодил», но все, чего мы добились, был вопрос: «Мадам нужен туалет?» В итоге рабочие притащили ручку и бумагу и дело пошло на лад. Платье нам достали и принесли, а строителям мы сделали этот вечер. © Надежда Приходько / Facebook

Юрмала, отель, завтрак. Вышли с подругой на террасу попить кофейку на свежем воздухе. На террасе еще столиков 6, и все пустые. Выходит женщина, выносит тарелку с чем-то со шведского стола, ставит на стол, уходит в отель, видимо, за напитком. В это время чайка пикирует откуда-то сверху, метким движением хватает рыбу с тарелки и улетает. Выходит женщина с чашкой кофе и приборами, смотрит на тарелку, а потом на нас с подругой. Взгляд ее был полон укоризны... © Nataliya Kuzmina / Facebook

Бонус: история, приключившаяся с читателем Pikabu

Позвонил друг, не так давно приехавший в Штаты с женой, и рассказал. Накануне весь день укладывал полы в доме у клиента — здорового мужика с рыжей бородой и веснушками. Как звать этого мужика, друг мой забыл. Потом услыхал, что жена клиента обращается к нему «Honey» (то есть «сладкий», весьма обычное обращение между супругами).

Мой друг подумал, что этого мужика так зовут, и весь день тоже обращался к нему «Honey». Работу сделал хорошо, рассчитался, приехал домой. Рассказал жене, что какой-то странный и веселый заказчик попался, весь день посмеивался и улыбался до ушей. И тут жена, уже хорошо говорящая по-английски, ему все объяснила. Мой друг позвонил клиенту, объяснил на ломаном английском, что к чему, и в конце разговора уже хохотали оба. © Ceseus / Pikabu