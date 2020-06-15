20+ человек, которых в арендованном жилье ждал не сюрприз, а сюрпризище

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Аренда жилья — всегда лотерея, в которой ожидания, прямо скажем, не так уж часто совпадают с реальностью. Но героям нашей статьи повезло — им не только посчастливилось снять уютное местечко, но и даже получить гораздо больше, чем они рассчитывали.

Редакция AdMe.ru проследила, какие потрясающие квартиры и дома оказались намного круче, чем ожидалось.

«Жилье, которое мы арендовали в Испании, было построено прямо на руинах городской стены. Как оказалось, эти самые руины были и внутри помещения»

«Я снимала квартиру в Осло, Норвегия, и оказалось, что там на балконе 16-го этажа вот такая уютная оранжерея»

«Мое жилье в Танжере оказалось таким классным, что я просто не хотел оттуда уезжать»

«Решили с мужем сменить обстановку и снять ненадолго дом. Вечером я пошла выгуливать собаку и узнала, что на нашей территории живет ослик. Он такой милашка»

«Снял дом в Майами, чтобы отметить свой день рождения. Просто райское место»

«Арендовал в Испании комнату, распаковался, пошел в ванную, а когда вернулся, увидел это»

«Снял жилье в Барселоне, и вот какой у меня открывается шикарный вид из окон»

«В Мексике у меня был дом в форме двух ракушек. И кстати, недорогой. Посмотрите, какая красотища»

«Я остановился здесь прошлым летом, и это было великолепно. Только посмотрите, какой тут открывается вид с крыльца»

«Провели в съемном жилье ночь, а в 8 утра хозяин пришел нас проведать»

«Арендовал жилье в пещере, и у меня просто дух захватило, когда я его увидел вживую. Хотел бы я остаться здесь навсегда»

«В доме, где я остановился, жило несколько собак, и этот парень был одним из них. Лучшее место, которое я когда-либо арендовал»

«Стены вестибюля в жилье, которое я снял, оказались покрыты сломанными фотоаппаратами»

«Забронировала в Вене небольшую комнатку и, только когда заселилась, узнала, что довеском к ней идет любопытный пушистый сосед»

«В доме, который я снял на выходные, оказалось крутое массажное кресло»

«Мы арендовали квартиру в доме, в котором оказался рабочий лифт, построенный еще в 1930-х годах»

«Сняли в Испании дом, и только посмотрите, какая в нем была кровать»

«Арендовали в Австралии через Airbnb дом по отличной цене, и вот как выглядит там верхний этаж»

«Сняли дом, а у хозяина оказался вот такой дружелюбный парнишка»

«А к моему жилью прилагался вот такой шикарный вид»

«Я арендовала комнату в доме, который был очень эксцентрично украшен внутри. Вот, например, моя спальня»

«Каждая комната в нем была обставлена по-своему. Одна — в викторианском стиле, другая, наоборот, в стиле модерн. У меня же, по сути, была кушетка наверху главной лестницы, но там было так уединенно и уютно, что я была в полном восторге».

«Вот каким оказался вход в дом, который мы забронировали через интернет»

«В доме, где я останавливался пару месяцев назад, жила, наверное, самая ласковая кошка в мире»