20+ человек, которые съездили в отпуск, а теперь без умолку болтают о том, что там случилось

Каждый сентябрь школьники пишут сочинение на тему «Как я провел лето». А что делать, если уже давно выпустился, а похвастаться своими приключениями в отпуске так и хочется? Есть интернет, который все стерпит.

Люди из разных стран побывали в отпуске. Кому-то повезло остановиться в крутых местах и здорово провести время. От других же в этот раз удача отвернулась. AdMe.ru покажет вам снимки и тех и других. Может, они и вас вдохновят поведать нам о своем летнем отдыхе.

«Остановился в отеле в здании бывшей тюрьмы. Мой номер „слепили“ из трех камер. Невероятно!»

«Мы выбрали отель у воды»

Несколько раз посмотрел на фото, прежде чем понял, что это вовсе не кухонная раковина у окна, а ванна. © MACARLOS / Reddit

«Я случайно надела разную обувь, когда отправилась в отпуск. Поняла это слишком поздно. К несчастью, это была моя единственная обувь на неделю»

А в этот отель, похоже, нужно было приезжать со своим биноклем

«В моем отеле жила сибирская кошечка по кличке Лилибет»

«Мы с женой отметили 10-ю годовщину свадьбы в Мексике. Такого хорошего отпуска у нас давно не было»

«На прошлой неделе мы с девушкой останавливались в домике на дереве. Было круто!»

«Заплатили дополнительно за номер в башне отеля. Нам сказали, что у нас будет прекрасный вид на реку»

«Просматривал фотографии из отпуска и нашел эту прелесть»

«Я приехал в отпуск, чтобы расслабиться, а не страдать»

«Посмотрите, где мы с мужем останавливались на нашу годовщину. Отличное место для празднования»

«Наша семья никогда и никуда не ездила, потому что денег не было. Но наконец-то мы добрались до Мексики. Вот что я увидел, когда зашел в наш номер!»

«Лучшее наше с дочерью совместное фото на пляже»

«Обедали с семьей на модном курорте. Отошла в туалет, и что я вижу»

«Обещали номер с видом на море. И ведь не соврали!»

«Были на балийском курорте. Так выглядел наш туалет. Местная еда, должно быть, острее, чем я думал»

«Приехали в китайский городок. Друг сказал, что выбрал для нас лучший отель из всех возможных. Дорогущий! У меня истерика»

«Не терпится узнать, как персонал курорта сложит мою ночнушку завтра. Надеюсь, в форме лебедя»



В японском отеле была сменная одежда разных размеров. К тому же каждому гостю дали по паре носков с лягушками

«Смотрите, какого симпатичного курортника мы встретили, когда шли на пляж»

«Я остановилась в отеле, где вместо гардероба гигантская птичья клетка с вешалками для одежды»

«Во время отпуска на Шри-Ланке я увидел черепаху-альбиноса»