20+ человек, которые съездили в отпуск, а теперь без умолку болтают о том, что там случилось
Каждый сентябрь школьники пишут сочинение на тему «Как я провел лето». А что делать, если уже давно выпустился, а похвастаться своими приключениями в отпуске так и хочется? Есть интернет, который все стерпит.
Люди из разных стран побывали в отпуске. Кому-то повезло остановиться в крутых местах и здорово провести время. От других же в этот раз удача отвернулась. AdMe.ru покажет вам снимки и тех и других. Может, они и вас вдохновят поведать нам о своем летнем отдыхе.
«Остановился в отеле в здании бывшей тюрьмы. Мой номер „слепили“ из трех камер. Невероятно!»
«Мы выбрали отель у воды»
- Несколько раз посмотрел на фото, прежде чем понял, что это вовсе не кухонная раковина у окна, а ванна. © MACARLOS / Reddit
«Я случайно надела разную обувь, когда отправилась в отпуск. Поняла это слишком поздно. К несчастью, это была моя единственная обувь на неделю»
А в этот отель, похоже, нужно было приезжать со своим биноклем
«В моем отеле жила сибирская кошечка по кличке Лилибет»
«Мы с женой отметили 10-ю годовщину свадьбы в Мексике. Такого хорошего отпуска у нас давно не было»
«На прошлой неделе мы с девушкой останавливались в домике на дереве. Было круто!»
«Заплатили дополнительно за номер в башне отеля. Нам сказали, что у нас будет прекрасный вид на реку»
«Просматривал фотографии из отпуска и нашел эту прелесть»
«Я приехал в отпуск, чтобы расслабиться, а не страдать»
«Посмотрите, где мы с мужем останавливались на нашу годовщину. Отличное место для празднования»
«Наша семья никогда и никуда не ездила, потому что денег не было. Но наконец-то мы добрались до Мексики. Вот что я увидел, когда зашел в наш номер!»
«Лучшее наше с дочерью совместное фото на пляже»
«Обедали с семьей на модном курорте. Отошла в туалет, и что я вижу»
«Обещали номер с видом на море. И ведь не соврали!»
«Были на балийском курорте. Так выглядел наш туалет. Местная еда, должно быть, острее, чем я думал»
«Приехали в китайский городок. Друг сказал, что выбрал для нас лучший отель из всех возможных. Дорогущий! У меня истерика»
«Не терпится узнать, как персонал курорта сложит мою ночнушку завтра. Надеюсь, в форме лебедя»
В японском отеле была сменная одежда разных размеров. К тому же каждому гостю дали по паре носков с лягушками
«Смотрите, какого симпатичного курортника мы встретили, когда шли на пляж»
«Я остановилась в отеле, где вместо гардероба гигантская птичья клетка с вешалками для одежды»
«Во время отпуска на Шри-Ланке я увидел черепаху-альбиноса»
А как вы провели свой отпуск? Отдыхали дома или где-то путешествовали?
Фото на превью ronsinblush / Reddit
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