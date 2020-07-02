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20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам

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Согласитесь, мало на свете чего-то столь же выразительного и величественного, как природа. Ею не раз вдохновлялись художники и писатели, а миллионы людей по всему миру преодолевают тысячи километров, чтобы полюбоваться созданными ею пейзажами и, конечно, сделать крутые снимки.

Нам в AdMe.ru пришлось как следует прошерстить интернет в поисках фотографий природы, от которых захватывает дух. Осторожно, от чрезмерной красоты некоторых из них у вас может появиться синдром Стендаля.

«Я провел 4 дня в палатке в алжирской пустыне Сахара и сделал примерно миллион фотографий, но эта — моя любимая»

20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
© xe3to / Reddit

«Мне пришлось поспать в полдень, чтобы встать в 4:30 утра и заснять этот потрясающий вид. Но все-таки фото не может передать, насколько здесь восхитительно»

20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
© dwd0tcom / Reddit

«Я плыл на лодке сквозь густой туман и проливной дождь, чтобы посмотреть на горы у Острова Духа. Они появились только на 5 минут»

20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
© MrGoomba7 / Reddit

«Я пересек континент, прошел пешком более 30 км с тяжеленным рюкзаком, спал на высоте 3 тыс. м, чтобы встать в 3 утра и сделать этот снимок»

20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
© Nicnac666 / Reddit

Озеро в форме сердца в Онтарио, Канада

20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
© Arj1080 / Reddit

«Я карабкался по горе в темноте, чтобы сделать снимок английского Озерного Края в лучах рассветного солнца»

20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
© hamjamham / Reddit

Гроза. Ставропольский край, село Юца

20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
© Priora1713 / Pikabu

«Кэннон Бич в Орегоне — мое любимейшее место на земле. Я был тут тысячи раз и видел столько же закатов, но этот — самый захватывающий»

20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
© shoqman / Reddit

Ледниковые реки Исландии

20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
© havefundiscovering / Reddit

«Этот кадр я сделал после утренней съемки. Обычно к этому времени уже трудно кого-то встретить, но мне повезло. Наверное, это одна из моих лучших фотографий»

20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
© Gelectrode / Pikabu

На северо-западе Венесуэлы можно увидеть загадочное природное явление — молнии Кататумбо

20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
© jonaspiontek / Reddit

Здесь непрерывно возникает огромное количество молний, которые видны не только во время штормов, но и в обычные дни. За минуту молния может ударить до 28 раз.

Шоколадные холмы — достопримечательность филиппинской провинции Бохоль. Они покрыты травой, которая во времена сухого сезона меняет цвет на коричневый

20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
© malthezimakoff / Reddit

Западная Австралия. Цветовая палитра матери природы просто изумительна!

20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
© ryanchatfieldimages / Reddit

«Я давно мечтал сфотографировать радугу в горах, и сегодня мне повезло. У меня была буквально минута, чтобы настроить свою камеру, потому что радуга начала исчезать»

20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
© debuggerfly / Reddit

Остров Ява в Индонезии выглядит так, будто здесь живут динозавры

20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
© malthezimakoff / Reddit

Боливия, солончак Уюни. Место, где земля встречается с небом

20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
© desertgodfather / Reddit

«Я, конечно, слышал, что в Швейцарии потрясающие пейзажи, но к такому точно не был готов. У меня просто челюсть отвисла!»

20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
© unknown author / Imgur

«Эта фотография далась мне очень нелегко. Пришлось как следует постараться, чтобы заснять всех этих рыб в пруду у храма в японском городе Такаяма»

20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
© kantharyn / Reddit

Маленький водопад в Огайо. Это классное место, особенно когда рядом нет людей

20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
© schroncc / Reddit

Этот каменный шпиль в пустыне Ах-Ши-Сле-Пах называют «инопланетным троном». Он поднимается прямо из бесплодных земель на фоне Млечного пути

20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
© mrcnzajac / Reddit

Мы знаем, что вы, наши читатели, где только не бывали. Поделитесь своими фотографиями потрясающих пейзажей, которые вам удалось заснять.

Фото на превью xe3to / Reddit
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