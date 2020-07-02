20 человек, которые ради потрясающего снимка были готовы спать под открытым небом и карабкаться ночью по горам
Согласитесь, мало на свете чего-то столь же выразительного и величественного, как природа. Ею не раз вдохновлялись художники и писатели, а миллионы людей по всему миру преодолевают тысячи километров, чтобы полюбоваться созданными ею пейзажами и, конечно, сделать крутые снимки.
Нам в AdMe.ru пришлось как следует прошерстить интернет в поисках фотографий природы, от которых захватывает дух. Осторожно, от чрезмерной красоты некоторых из них у вас может появиться синдром Стендаля.
«Я провел 4 дня в палатке в алжирской пустыне Сахара и сделал примерно миллион фотографий, но эта — моя любимая»
«Мне пришлось поспать в полдень, чтобы встать в 4:30 утра и заснять этот потрясающий вид. Но все-таки фото не может передать, насколько здесь восхитительно»
«Я плыл на лодке сквозь густой туман и проливной дождь, чтобы посмотреть на горы у Острова Духа. Они появились только на 5 минут»
«Я пересек континент, прошел пешком более 30 км с тяжеленным рюкзаком, спал на высоте 3 тыс. м, чтобы встать в 3 утра и сделать этот снимок»
Озеро в форме сердца в Онтарио, Канада
«Я карабкался по горе в темноте, чтобы сделать снимок английского Озерного Края в лучах рассветного солнца»
Гроза. Ставропольский край, село Юца
«Кэннон Бич в Орегоне — мое любимейшее место на земле. Я был тут тысячи раз и видел столько же закатов, но этот — самый захватывающий»
Ледниковые реки Исландии
«Этот кадр я сделал после утренней съемки. Обычно к этому времени уже трудно кого-то встретить, но мне повезло. Наверное, это одна из моих лучших фотографий»
На северо-западе Венесуэлы можно увидеть загадочное природное явление — молнии Кататумбо
Здесь непрерывно возникает огромное количество молний, которые видны не только во время штормов, но и в обычные дни. За минуту молния может ударить до 28 раз.
Шоколадные холмы — достопримечательность филиппинской провинции Бохоль. Они покрыты травой, которая во времена сухого сезона меняет цвет на коричневый
Западная Австралия. Цветовая палитра матери природы просто изумительна!
«Я давно мечтал сфотографировать радугу в горах, и сегодня мне повезло. У меня была буквально минута, чтобы настроить свою камеру, потому что радуга начала исчезать»
Остров Ява в Индонезии выглядит так, будто здесь живут динозавры
Боливия, солончак Уюни. Место, где земля встречается с небом
«Я, конечно, слышал, что в Швейцарии потрясающие пейзажи, но к такому точно не был готов. У меня просто челюсть отвисла!»
«Эта фотография далась мне очень нелегко. Пришлось как следует постараться, чтобы заснять всех этих рыб в пруду у храма в японском городе Такаяма»
Маленький водопад в Огайо. Это классное место, особенно когда рядом нет людей
Этот каменный шпиль в пустыне Ах-Ши-Сле-Пах называют «инопланетным троном». Он поднимается прямо из бесплодных земель на фоне Млечного пути
Мы знаем, что вы, наши читатели, где только не бывали. Поделитесь своими фотографиями потрясающих пейзажей, которые вам удалось заснять.