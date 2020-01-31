20+ человек, которые просто хотели снять жилье, но получили нечто совершенно особенное

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Название Airbnb расшифровывается как «AirBed & Breakfast» — «надувной матрас и завтрак». Изначально сервис предназначался для студентов и нетребовательных туристов с небольшим бюджетом. Сегодня же ему доверяют миллионы пользователей, которые хотят найти самобытное, уютное, а иногда и необычное жилье.

Мы в AdMe.ru завидуем белой завистью этим людям, ведь дома, забронированные ими на Airbnb, превзошли даже самые смелые ожидания.

1. «У хозяина квартиры, где я остановился, целая коллекция уточек для купания»

2. «Я проснулся и увидел за столом нежданного гостя»

3. «Благодаря Airbnb я сделал уникальный кадр римского Пантеона. С этого ракурса его видят только местные»

4. «Прямо под окнами моей квартиры снимают исторический фильм»

5. «Я остановился на ферме с альпака. И это все, что я мог желать в жизни»

6. «Мое жилье на озере Комо»

7. «Эта лошадь в полный рост — на самом деле торшер»

8. «Хозяин квартиры, в которой мы остановились, подобрал несколько бездомных щенков. Хотя они пытались кусаться, это был наш самый лучший день»

9. «У меня была 24-часовая пересадка в Дубае и $ 40. Вот за что я люблю Airbnb»

10. «Нам с мужем несказанно повезло: целые 2 кровати кинг-сайз»

11. «У нас был сосед по комнате. Его зовут Фред. И он черепаха»

12. «Шикарный вид из итальянской квартиры»

13. «У хозяина жилья отличное чтиво в туалете»

«Щенки-хипстеры».

14. «Этот кот пришел к дому и смотрит на нас через стеклянную дверь и днем и ночью. В доме нет штор»

15. «Вид со двора моего дома был не так уж плох. Венген, Швейцария»

16. «Когда у твоего арендодателя отличный вкус»

17. «Сегодня утром мне нужно было выезжать из квартиры. И вот что я увидел»

18. «В моем новозеландском жилище я увидел этот телефон, которому больше 100 лет»

19. «Этот пес запрыгнул ко мне на колени, едва я успела зайти в комнату. Самый лучший мальчик»

20. «Знакомьтесь с моим новым другом»

21. «В доме был такой абстрактный бильярдный стол. Эти мазки краски еще и очень толстые и выпуклые, так что играть на таком столе вряд ли получится»

22. «Уже почти заснул, но решил выглянуть в окно. Вот какой вид с моего крыльца. Лофотенские острова, Норвегия»

23. «Мы остановились на ферме в Ирландии. Хозяин оставил нам яблоки, чтобы покормить очаровательную Пенни»

24. «Потрясающий вид из моего окна в Каире»

А какие любопытные истории о съемном жилье есть у вас?