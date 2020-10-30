20+ человек сняли квартиру, где их поджидал сюрприз, который они запомнили на всю жизнь

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К каждому путешествию мы готовимся заранее: выбираем страну, город, составляем маршрут, планируем, какие достопримечательности посетим. И конечно же, тщательно ищем апартаменты. Последние порой приносят ничуть не меньше сильных эмоций, впечатлений и неожиданных сюрпризов, так что, поселившись, даже не хочешь их покидать.

Мы в AdMe.ru обожаем путешествовать, а еще больше любим выбирать места, где можно было бы остановиться. Мы получили огромное удовольствие от просмотра фотографий необыкновенно красивых апартаментов. А в конце вас ждут 2 бонуса о съемном жилье, которое оказалось полно сюрпризов.

«Мы с девушкой сбежали в райское местечко. Это было похоже на сон»

«Уютная квартира в Венеции. Мы потягивали шипучий напиток, смотрели на людей, гуляющих внизу, и любовались на лодки, которые скользили по каналам»

«О боже, эта квартира выглядит очень мило! Мехико стоит на первом месте в списке моих предстоящих путешествий»

«Я хочу в этот оазис. Отличное место, чтобы почитать книгу»

«Бонус от Airbnb — это счастливый щенок, который живет с хозяином наших апартаментов по соседству»

«Окно в доме, который я снял, похоже на картину»

«Атмосферное место недалеко от Дубровника, где я снимал квартиру в августе прошлого года»

«Вид со спального чердака симпатичного отеля с Airbnb»

«Скучаю по виду из своей квартиры во Флоренции»

«Великолепная находка. Я так люблю интерьер без лишних деталей»

«Красивая маленькая церковь в Гаване. Фото сделано с балкона апартаментов»

«В квартире нас ждал очаровательный гость черного цвета. Мы думаем, что это соседский кот, который пробрался в открытое окно до того, как мы приехали»

«Вид за дверью моего арендованного дома на острове Скай. Наш ближайший сосед находится в полумиле отсюда»

$ 500 за ночь — и замок в Нормандии ваш

«В наших апартаментах был дополнительный сюрприз»

«Потрясающая панорама озера в шотландском Обане»

«Маленький лев пришел погостить ко мне в арендованную квартиру»

«Вид на Долливуд из моего окна в Теннесси»

Когда такая картинка за окном, можно и вовсе не вставать с постели

«Дворец Диоклетиана, который мы каждый день видели из окон наших апартаментов»

«Прошлым летом я встречал закаты в этом кресле в Гватемале»

«Я бы чувствовал, что выиграл в лотерею, если бы у меня был такой вид из дома»

Это окно выглядит совсем как портал в параллельную реальность

«Я ощущаю тепло солнца на своей коже, просто глядя на эту фотографию»

«Смотрю недвижку и получаю ни с чем не сравнимое удовольствие. Вот, например, комната для шкафа»

Бонус № 1: «Снял я с девушкой квартиру. Хозяйка говорит: „Тут у меня до этого две пары жили, обе отсюда с детьми уехали. Просто предупреждаю“. И ехидно смеется»

Через неделю я нашел под батареей настораживающий журнал (вспомнил ехидный смех), и тут в довесок из журнала выпадает резиновое изделие № 2. Послание?. © Yanix.Mak / Pikabu

Бонус № 2: «Снял квартиру не глядя. Так она выглядела на „Авито“ и в реальности»