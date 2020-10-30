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20+ человек сняли квартиру, где их поджидал сюрприз, который они запомнили на всю жизнь

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К каждому путешествию мы готовимся заранее: выбираем страну, город, составляем маршрут, планируем, какие достопримечательности посетим. И конечно же, тщательно ищем апартаменты. Последние порой приносят ничуть не меньше сильных эмоций, впечатлений и неожиданных сюрпризов, так что, поселившись, даже не хочешь их покидать.

Мы в AdMe.ru обожаем путешествовать, а еще больше любим выбирать места, где можно было бы остановиться. Мы получили огромное удовольствие от просмотра фотографий необыкновенно красивых апартаментов. А в конце вас ждут 2 бонуса о съемном жилье, которое оказалось полно сюрпризов.

«Мы с девушкой сбежали в райское местечко. Это было похоже на сон»

© cranberryguide36 / Reddit

«Уютная квартира в Венеции. Мы потягивали шипучий напиток, смотрели на людей, гуляющих внизу, и любовались на лодки, которые скользили по каналам»

© CatsAwayMiceWillPlay / Reddit, © CatsAwayMiceWillPlay / Reddit

«О боже, эта квартира выглядит очень мило! Мехико стоит на первом месте в списке моих предстоящих путешествий»

© hyobzz / Reddit, © zlta / Reddit

«Я хочу в этот оазис. Отличное место, чтобы почитать книгу»

© _thisisforreddit / Reddit, © Hotaru_girl / Reddit

«Бонус от Airbnb — это счастливый щенок, который живет с хозяином наших апартаментов по соседству»

© mtlktrc / Reddit

«Окно в доме, который я снял, похоже на картину»

© _newphonewhodis / Reddit

«Атмосферное место недалеко от Дубровника, где я снимал квартиру в августе прошлого года»

© f*cking_rematch / Reddit

«Вид со спального чердака симпатичного отеля с Airbnb»

© hot-rocket / Reddit

«Скучаю по виду из своей квартиры во Флоренции»

© lavendervs / Reddit

«Великолепная находка. Я так люблю интерьер без лишних деталей»

© pointless_panda / Reddit, © alextaur / Reddit

«Красивая маленькая церковь в Гаване. Фото сделано с балкона апартаментов»

© mekzikan / Reddit

«В квартире нас ждал очаровательный гость черного цвета. Мы думаем, что это соседский кот, который пробрался в открытое окно до того, как мы приехали»

© NightJinx13 / Reddit, © NightJinx13 / Reddit

«Вид за дверью моего арендованного дома на острове Скай. Наш ближайший сосед находится в полумиле отсюда»

© Nirok / Reddit

$ 500 за ночь — и замок в Нормандии ваш

© hanley2311 / Reddit

«В наших апартаментах был дополнительный сюрприз»

© glasgowhaze / Reddit

«Потрясающая панорама озера в шотландском Обане»

© ferretfarmer11 / Reddit

«Маленький лев пришел погостить ко мне в арендованную квартиру»

© Tumblejohn / Reddit

«Вид на Долливуд из моего окна в Теннесси»

© coco_crow / Reddit

Когда такая картинка за окном, можно и вовсе не вставать с постели

© sweaterpups17 / Reddit

«Дворец Диоклетиана, который мы каждый день видели из окон наших апартаментов»

© iMakeMoneyiLoseMoney / Reddit

«Прошлым летом я встречал закаты в этом кресле в Гватемале»

© washington-dc / Reddit

«Я бы чувствовал, что выиграл в лотерею, если бы у меня был такой вид из дома»

© SplendidCost / Reddit, © owlpee / Reddit

Это окно выглядит совсем как портал в параллельную реальность

© Electro-_-Lite / Reddit

«Я ощущаю тепло солнца на своей коже, просто глядя на эту фотографию»

© ilovetomhanksalot / Reddit, © ChatttyAl / Reddit

«Смотрю недвижку и получаю ни с чем не сравнимое удовольствие. Вот, например, комната для шкафа»

© sectorjaby / twitter

Бонус № 1: «Снял я с девушкой квартиру. Хозяйка говорит: „Тут у меня до этого две пары жили, обе отсюда с детьми уехали. Просто предупреждаю“. И ехидно смеется»

© Yanix.Mak / Pikabu
  • Через неделю я нашел под батареей настораживающий журнал (вспомнил ехидный смех), и тут в довесок из журнала выпадает резиновое изделие № 2. Послание?. © Yanix.Mak / Pikabu

Бонус № 2: «Снял квартиру не глядя. Так она выглядела на „Авито“ и в реальности»

© linnik / Pikabu

Апартаменты в каких городах вы вспоминаете и мечтаете вновь вернуться туда?

Фото на превью sectorjaby / twitter
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11k