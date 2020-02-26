20 человек, давясь слезами, рассказали, как попробовали блюда национальной кухни
Многие туристы считают, что невозможно узнать страну по-настоящему, не отведав блюда национальной кухни. Но некоторые из них оказываются столь экзотическими, что попробовать их решится не каждый.
Нам в AdMe.ru стало интересно, о вкусе какой национальной еды люди не могут забыть даже спустя годы, и мы окунулись в многочисленные пользовательские треды.
- Во Франции этот деликатес называют «фиалки», и я понятия не имею, что это, но точно морепродукты. В целом виде они похожи на сморщенные картофельные клубни. Я авантюристка и решила их попробовать. Разрезала ножом — внутри нечто похожее на яичный желток и хрящеватый «белок». Отломила ложечкой кусок. О мой бог! Я могу есть вонючий сыр, дуриан и даже вонючий сыр с дурианом, но это... Я выбросила лакомство и пошла чистить зубы. И все же в следующий раз, когда буду во Франции, снова попробую. Я должна понять, почему это считается деликатесом! © Ann Obi / quora
- Дуриан. Когда вы вскрываете его, вы чувствуете запах за версту. Когда вы дотрагиваетесь до него, он скользкий и будто бы гнилой, что соответствует запаху. Он оставляет у вас во рту пленку, будто вы глотаете холодное сало. Удивительно, но вкус у него мягкий, приятный и совершенно неописуемый. © Gwen-Sawchuk / quora
- Крутили любовь с парнем из Беларуси. Однажды его мама подала к столу его любимое блюдо — без понятия, как оно называется, но это было мясо, сваренное в молоке. И она подала его с блинчиками. Это было ужасно — никакого аромата и странная текстура. © BrainJarShopping / reddit
Карри из курицы с бананами и кокосом
- В индийском ресторане захотелось чего-то особенного. Долго выбирала из незнакомых названий. Заказала наконец и получила такое блюдо: приторное месиво из муки, куриного мяса, бананов, кокоса и карри.
- Рыбный суп с лапшой в Сингапуре. Я начал есть и наткнулся на один рыбий глаз. Это нормально, и я продолжил. Затем мне попался второй. Окей, у рыбы два глаза. Так что этот я тоже проглотил. Но вскоре я понял, что сорвал куш: в моей миске плавало около пяти рыбьих глаз, «замаскированных» лапшой. Есть люди, готовые бороться за этот деликатес. Жаль, я не из их числа. © Rynnah Lim / quora
- Недавно я ел кузнечиков в шоколаде и муравьев, жаренных во фритюре. Это было на международном фестивале еды, а это значит, что мы говорим о лакомствах для гурманов. © Candace Dempsey / quora
Папеда
- Папеда — густая клейкая паста из саговой муки. Ее варят в воде до тех пор, пока она не обретет текстуру обойного клея. Если вы можете вообразить, что едите слизь, оставленную после себя особенно «слизеточивой» улиткой, смешанной с чем-то слизистым, то вы на полпути к тому, чтобы вообразить настоящий вкус этого блюда. © George Graham / quora
- Хаукарль. Исландский деликатес. На вкус как смерть. Или как жидкость для снятия лака. Я думаю, есть это, конечно, лучше, чем умирать от голода. Хотя ненамного.
-
Наша бабушка решила сделать холодец — русское заливное. Все, что она знала, это то, что холодец как-то связан с желатином и мясом. Она даже не стала смотреть рецепт в интернете, а просто отправилась в магазин за желе и консервами. К сожалению для меня и моей большой русской семьи, ее выбор пал на лаймовое желе и консервированного тунца. Мне до сих пор снятся кошмары об этом блюде. © punkterminator / reddit
-
Самой странной пищей, которую я когда-либо ел, был морской еж. Я заказал с ним суши. Принесли рис, завернутый в нори, с этим слизистым, оранжевым шариком сверху. Я закрыл глаза и засунул это в рот. Ощущения такие же, как я и предполагал: фу! Но внезапно самый восхитительный вкус взрывается во рту. Сладкое, соленое, отличное. Пища богов. © Michele Stewart / quora
Чорбэ де буртэ
- Румынское национальное блюдо чорбэ де буртэ — похлебка из говяжьего желудка. По сути это жирный, очень жирный бульон со сметаной, в котором плавают куски волокнистых хрящей. Прожевать их нереально.
- Худшая еда, которую я когда-либо ел в жизни, — это «кровяной тофу». Популярное лакомство в Южном Китае, откуда я родом. Мне было шесть, когда попробовал его впервые. Этот неестественный металлический привкус во рту, который не смогли улучшить ни специи, ни соус... С тех пор я ел «кровяной тофу» еще несколько раз, но вкус остается таким же отвратительным. © William Yan / quora
- Натто — это ферментированные соевые бобы, их обычно едят на завтрак в Японии. Запах ужасен так же, как и вкус. Они пахнут как старые носки и на вкус такие же. Во время школьной поездки я жил в японской семье, и они предложили мне попробовать. Не желая быть невежливым, я съел это и похвалил. К сожалению, они поверили мне на слово и кормили меня ими на завтрак все оставшееся время. © Sean Hardy / quora
Оболочник
- Оболочники. Мой отец однажды привез этих маленьких чудовищ домой с корейского рынка. Вы знаете это выражение — «на вкус намного лучше, чем на вид»? Когда люди так говорят, они имеют в виду что-то типа морских ежей. Уродливые существа, но деликатес. Так вот, оболочники на вкус именно такие, как на вид: соленые, резиновые и хрустящие. © Glen-Kim / quora
- Определенно, самая странная еда, которую я когда-либо пробовал, — это скорпионы. Я их ел в Пекине на ночном рынке. Это длинная улица, где продают все — от змей до насекомых. Мне понравились скорпионы, жаренные во фритюре, они имеют солоноватый вкус, похожий на вкус картофельных чипсов. Хотя они выглядят не очень аппетитно, я бы их снова купил. © Sean Hardy/ quora
- Когда я был подростком, моя мама дала мне попробовать британский мармит. В банке он похож на черновато-коричневое варенье. Она взяла кусочек тоста, а затем намазала на него толстый слой мармита. На вкус он был как соленый бензин или жидкость для зажигалок. © Malcolm Marshall / quora
- «Шуба». Много майонеза, сырой белый лук, маринованная сельдь, холодный картофель, а в верхнем слое — тертая свекла с майонезом — как сладкий розовый топинг с уксусом и... укроп. Если бы я не уважала свою свекровь, я бы не стала пробовать это конфетно-розовую штуку, внутри которой, как мне сказали, маринованная рыба. А оказалось неплохо! © Mel Kartmazov / quora
Говядина с кровью
- Приехала к подруге в Бельгию на Рождество. Когда собрались гости, она показала огромный кусок сырого мяса, реально треть туши, мол, будет его готовить. Я подумала: «Его же жарить часа три». Но уже через пять минут подали блюдо. По факту у меня в тарелке лежали два ломтика, «истекающие» кровью. Я надеялась их спрятать / выбросить / дожарить и съесть, но хозяйка стояла рядом со мной и ждала, пока я попробую. Пришлось запихнуть в себя кусочек. Кстати, оказалось вкусно.
- Приходилось ли вам когда-нибудь слышать о рыбе-лапше? Ее можно считать настоящей экзотикой Приморского края. По отдельности каждая рыбка практически полностью прозрачна, за исключением точек-глаз. Готовое блюдо внешне напоминает тарелку лапши. Вкус тоже рыбно-лапшичный с едва заметной «сластинкой». При этом готовая рыбешка чуть похрустывает при пережевывании, но никаких костей, даже самых мелких, не ощущается. © MyTravelNote / pikabu
-
Знакомого угостили украинским национальным блюдом — борщом. В тарелке кроме капусты плавали два куска жирнющего вареного сала. Он пытался от них незаметно избавиться, думал завернуть в салфетку и в карман, а потом выбросить, но хозяйка не спускала с него глаз. А когда он почти все съел, сказала: «Оставил напоследок самое вкусненькое?» — и шмякнула ему третий кусок.
А вы какое самое необычное блюдо попробовали за границей? На что был похож его вкус?