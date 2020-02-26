20 человек, давясь слезами, рассказали, как попробовали блюда национальной кухни

Наша бабушка решила сделать холодец — русское заливное. Все, что она знала, это то, что холодец как-то связан с желатином и мясом. Она даже не стала смотреть рецепт в интернете, а просто отправилась в магазин за желе и консервами. К сожалению для меня и моей большой русской семьи, ее выбор пал на лаймовое желе и консервированного тунца. Мне до сих пор снятся кошмары об этом блюде. © punkterminator / reddit