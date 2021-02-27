20+ блюд, которые надо попробовать за границей, чтобы по-настоящему познакомиться с местной кухней
Каждая страна на планете гордится своей кухней. Но, к сожалению, огромное количество интересных блюд остаются без внимания туристов. Это происходит по разным причинам: странный внешний вид, непривычный запах, ингредиенты, которые смущают неподготовленного путешественника. В итоге люди думают, что французская кухня знаменита только лягушками и улитками, а итальянская — карбонарой и пиццей.
Мы в AdMe.ru решили исправить эту несправедливость и познакомились с «нетуристическими» шедеврами национальных кухонь. Оказалось, что нам еще много чего нужно попробовать.
Колумбия
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Я знаю, о чем вы думаете: «Что такого особенного в простом горячем шоколаде?» Но есть 3 вещи, которые отличают его от всего, что вы пробовали. Во-первых, в нем больше какао. Во-вторых, приготовление. В Колумбии все по-другому. Вместо того чтобы измельчать наш шоколад в пыль, мы нагреваем его в высокой емкости вместе с молоком, гвоздикой и парой палочек корицы. Как только шоколад станет мягким, его взбивают деревянным венчиком, похожим на булаву. И, наконец, сыр. Да, мы добавляем сыр в наш шоколад! Не надо хмуриться: это мягкий, свежий, несоленый сыр, по консистенции похожий на моцареллу. Положите несколько кусочков в горячий шоколад, а когда они подтают — достаньте и съешьте. © machu_pikacchu / Reddit
Польша
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Вареники с сыром и картошкой, обжаренные, со сметаной, беконом или жареным луком. И сладкие вареники с черникой или клубникой. Их тоже можно есть со сметаной или со взбитыми сливками. А также бигос — охотничье рагу с капустой, колбасой и грибами. И пляцки по-венгерски, которые представляют собой картофельные драники с гуляшом. © pylinka / Reddit
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Я не поляк, но однажды попробовал бигос в польском ресторане, а потом решил приготовить его дома. И это блюдо стало самым любимым у моего 2-летнего ребенка! © tattooednlewd / Reddit
Италия
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На Сицилии существует 3 способа есть мороженое: из чашки, из рожка и в виде бутерброда. Точнее, используется мягкая булочка, в которую вкладывают от 1 до 3 шариков мороженого. Основная дилемма: добавлять взбитые сливки или нет? © Ian De Pagie / Quora
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Я неплохой повар и уже 25 лет пытаюсь воспроизвести это блюдо. Мы путешествовали на катере для дайвинга у берегов Эльбы в Италии, и на обед планировалась свежая жареная рыба, которую я не ем. Поэтому я решил, что останусь голодным. Но тут парень из команды говорит: «Подожди секунду». Далее он хватает маленькую газовую горелку и за несколько минут готовит макароны с луком, помидорами, базиликом и отличным оливковым маслом. Это было невероятно, и мой инструктор по дайвингу, который вообще-то ел рыбу, попробовал мою еду и слопал половину! © Daniel Schwarz Carigiet / Quora
Нидерланды
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На самом деле есть 2 блюда. Одно из них большинство людей возненавидят, но оно такое вкусное! Это сырая атлантическая сельдь с луком и маринованными огурцами. А во второе влюбляются все — это стропвафли, или голландские вафли. © TheKhun / Reddit
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Стропвафли — это лучшая сладость на планете, и они испортили мои отношения со всеми остальными десертами. Самое ужасное, что в моей стране их нет. © erica_gold / Reddit
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Если окажетесь в Нидерландах, попробуйте мясные крокеты. Это отличная закуска к напиткам, если не вдаваться в подробности на тему того, из чего они сделаны. © Tricky_Thom / Reddit
Хорватия
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В первую очередь пршут. Хорватский пршут (прошутто) — лучший в мире. Причина тому — бура, безумно сильный ветер, скорость которого достигает 300 км/ч. У нас есть кулен — колбаса, которая на самом деле намного больше, чем просто колбаса. Добавьте сюда пажский сыр — самый вкусный овечий сыр, сделанный на острове Паг, где овцы едят траву с морской солью. Еще есть чобанац — это, несомненно, лучшее тушеное мясо, известное человечеству. Хорватия — маленькая европейская страна, и на нас оказали большое влияние другие культуры, поэтому тут есть что попробовать. © Brigadir32 / Reddit
Норвегия
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Если вы когда-нибудь будете в Норвегии, попробуйте пиннещет — это вяленые соленые ребра ягненка, которые готовятся на пару в течение нескольких часов. И брюнуст — коричневый сыр с карамельным вкусом. И, конечно, смалахове — копченую овечью голову, которую потом сварили. © BigDaddySnadde / Reddit
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Форикол — наше официальное национальное блюдо и самый популярный обед в Норвегии. Оно состоит из баранины, черного перца горошком, капусты и муки. Все это готовится в духовке несколько часов. У этого блюда своеобразный запах и вкус, к которым нужно долго привыкать, и иностранцы, как правило, плюются, пробуя его впервые. А послевкусие от форикола остается с вами до конца дня. © Christian Gunnerson / Quora
Испания
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Обязательно попробуйте тумбет. Это блюдо с Майорки, которое представляет собой слои жареных баклажанов, цукини, картофеля, и все это с томатным соусом и лавровым листом. Оно совершенно невероятное, и так жаль, что люди не знают никаких испанских блюд, кроме тортильи, хамона и паэльи. © Appletackle / Reddit
Англия
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Рыба с жареным картофелем в бумажной упаковке. Желательно есть на берегу моря в прохладный день. Гороховое пюре или соус карри добавьте по желанию, но это вкусно. В качестве альтернативы съездите на запад и попробуйте картошку в кляре, потому что по какой-то причине недостаточно, чтобы рыба была покрыта кляром. И это великолепно. © silentspeck / Reddit
Франция
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Я был во Франции всего 1 раз (хотя из Нидерландов туда всего несколько часов езды) и очень скучаю по круассанам. Я думал, что не люблю круассаны, пока не попробовал их во Франции. Каждое утро мы ходили в булочную за круассанами, красивым и хрустящим багетом, а также другими угощениями, такими как эклеры, макароны и открытые пироги — тарты. © welpie / Reddit
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Я навсегда запомню буайбес, который ел в маленькой хижине на скалах неподалеку от Марселя. Говорят, котел никогда не мыли, а просто добавляли туда воду, рыбу, овощи по мере опустошения. Шум прибоя, звездная ночь, какой-то парень с аккордеоном и мерцающий очаг, над которым висел котел с супом. Я забыл о куче 3-звездочных ресторанов, но этот ужин я буду помнить до конца своих дней. © Mikka Luster / Quora
Португалия
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Если кто-то собирается посетить Португалию, то здесь вам действительно стоит попробовать сладкий заварной крем и жареный пирожок с треской. Еще стоит обратить внимание на чоризо, нашу франсезинью (мясной бутерброд из региона Порту), некоторые из тушеных блюд, такие как фейжоада, кабидела, приготовленная с кровью животного. У нас большой выбор свежей рыбы на гриле и много других невероятных блюд. Если есть что-то, что у нас, португальцев, хорошо, так это готовка. © SirTommy94 / Reddit
Сингапур
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Курица с жирным рисом в Сингапуре. Это основной продукт питания повсюду, и вы можете выбрать вареную курицу или жареную. Рис ароматный и готовится на курином бульоне. К курице подают сладкий соевый соус, чили, чеснок и лайм, и все это вместе превращает блюдо в нечто цельное. © Saturnaiden / Reddit
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С тех пор как я впервые попробовал курицу с рисом, каждый раз, когда у меня есть международный перелет со стыковкой, я стараюсь сделать так, чтобы пересадка была в Сингапуре, для того чтобы иметь возможность съесть порцию курицы с рисом в аэропорту. Серьезно. © Iqbal Bagus Alfiansyah / Quora
Непал
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Окажетесь в Непале — обязательно попробуйте дал бхат таркари. Это чечевица, рис и карри из овощей. Каждый непальский повар готовит его по-своему, и это всегда невероятно вкусно. Трудно поверить, но непальские повара — профессионалы мирового класса. О, и еще непальские пельмени момо. Они просто потрясающие. И это далеко не все, что можно попробовать в Непале. © Razwog / Reddit
Финляндия
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Я горд представить вам легендарное финское блюдо — печеночную запеканку! В 2011 году школьники назвали ее самой ненавистной едой. С другой стороны, в 2015 году запеканка из печени была самой популярной готовой едой в Финляндии. Да, она выглядит подозрительно, но это очень вкусно. Финская запеканка сделана из риса, измельченной печени, масла или маргарина, патоки, яиц, лука и изюма. Ее часто подают с брусничным вареньем. © Kari Autero / Quora
Канада
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А вы когда-нибудь пробовали «хвост бобра»? Это обязательное угощение в Квебеке или Онтарио. Этот десерт готовится из жареного дрожжевого теста, которое можно покрыть почти чем угодно. Мне нравятся те, которые готовлю я — с корицей и сахарной пудрой. Но я часто видела варианты с кленовым сиропом, шоколадной пастой, карамелью и даже M&M’s! © Sharon Breivogel-Leonard / Quora
Турция
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Мне кажется, блюдо под названием имам-баялды лучше всего отражает нашу кулинарную культуру. Его название буквально означает «имам упал в обморок», и я предпочитаю думать, что он сделал это от удовольствия. Это блюдо заставит вас почувствовать, что вы попали в рай, хотя по сути это просто фаршированные баклажаны. © Gizem Acar / Quora
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Согласно легенде, имам упал в обморок, когда узнал, сколько масла его жена потратила на это блюдо.
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В Турции есть знаменитое уличное блюдо балык экмек. Насколько я поняла, даже местным жителям его всегда не хватает. Хотя я много путешествовала и много чего пробовала, когда я думаю о еде, я в первую очередь вспоминаю этот бутерброд. Я помню, как мы сидели там на берегу моря, крики торговцев, бриз, дующий в лицо. У меня чувствительный желудок, но я бы ела этих рыбок одну за другой. Мы ходили на берег ежедневно, и всякий раз, когда думали, что наелись, мы все равно брали несколько порций с собой. Всем, кто собирается в Турцию: пожалуйста, съешьте немного этих бутербродов за меня! © Bella Harris / Quora
Расскажите, а какое заграничное блюдо больше всего любите вы? Или мечтаете попробовать?