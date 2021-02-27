20+ блюд, которые надо попробовать за границей, чтобы по-настоящему познакомиться с местной кухней

Я знаю, о чем вы думаете: «Что такого особенного в простом горячем шоколаде?» Но есть 3 вещи, которые отличают его от всего, что вы пробовали. Во-первых, в нем больше какао. Во-вторых, приготовление. В Колумбии все по-другому. Вместо того чтобы измельчать наш шоколад в пыль, мы нагреваем его в высокой емкости вместе с молоком, гвоздикой и парой палочек корицы. Как только шоколад станет мягким, его взбивают деревянным венчиком, похожим на булаву. И, наконец, сыр. Да, мы добавляем сыр в наш шоколад! Не надо хмуриться: это мягкий, свежий, несоленый сыр, по консистенции похожий на моцареллу. Положите несколько кусочков в горячий шоколад, а когда они подтают — достаньте и съешьте. © machu_pikacchu / Reddit