20 абсурдных случаев, которые произошли в аэропорту с читателями AdMe.ru

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Около месяца назад мы опубликовали истории о незабываемых случаях, которые произошли в аэропорту с пользователями интернета. Наши читатели не смогли остаться в стороне и тоже вспомнили ситуации, в которые они попали в воздушных гаванях.

Мы в AdMe.ru затаив дыхание прочитали все 590 комментариев. К сожалению, опубликовать их все тут невозможно, но вот 20 самых запоминающихся случаев. Кстати, в конце статьи есть гифка, которая показывает реакцию работников службы безопасности при выявлении у пассажира подозрительного предмета.

1.

Моя подруга — высокая красивая видная блондинка, но всегда немного рассеянная. В аэропорту Антальи просят снять обувь, брючный ремень и положить в лоток. Она это делает и машинально начинает расстегивать молнию на джинсах... Турки-досмотрщики офигели, а мы до сих пор хохочем, когда вспоминаем этот случай. © Ирина Турышева / Facebook

2.

Когда муж улетал из Болгарии, в аэропорту у его сумки оторвали ручки. Пришлось замотать ее скотчем. Короче, получилось круглое нечто, из которого торчат коричневые ручки, похожие на провода. Прислонил он эту штуку к столбу и отошел покурить. Возвращается и видит толпу, оцепленное место, собак, полицию. Думает: «Что там такое интересное?» А там его сумку разминировать хотят. Уже робота ждут... Хорошо, что успел. © Светлана Тимофеева / Facebook

3.

4.

Первый раз из США летела с диким перевесом. Давно. Нашла русского в аэропорту, безотказного мужика. Говорю: «Возьмите на себя мой багаж». Чемодан за замке. И как назло, именно мой чемодан решили досмотреть. Вызвала подозрение ароматическая свечка в стеклянной банке, у которой внизу не была снята магнитная лента. Чтобы свечка не разбилась, я ее туго упаковала в нижнее белье, переложив целлофановыми пакетиками. Это был такой треш, когда перетряхивали мое белье! А мужчина тот чуть инфаркт не заработал... © Larissa Anatolyevna / Facebook

5.

Второй раз летела из США, жизнь ничему не научила. Купила племяннику пластмассовую биту и шарик для бейсбола. Все игрушечное. Взяла в ручную кладь. Таможенник говорит: «Вы должны биту сдать в багаж, вы можете ею кого-нибудь ударить». Я тогда была дамой редкой отваги и слабоумия и ответила: «Я и ногой могу ударить. Что, мне ее тоже в багаж?» Слава богу, что таможенник оказался с чувством юмора. © Larissa Anatolyevna / Facebook

6.

7.

Знакомый вез из одной латиноамериканской страны специальный фруктовый мармелад. Из гуаявы, по-моему. Выглядит как брусочки коричневого пластилина, завернутые в пальмовые листья. Их было достаточно много, любил он мармелад этот. Положил его в чемодан. Так вот, уже посадка закончилась, наш человек уже на своем месте сидит. Тут в салон заходят серьезные дядьки и вызывают его по фамилии на выход. Внизу полиция, все дела. Его чемодан стоит непогруженный. Пришлось открывать, все разворачивать, доказывать, что не наркота. Рейс опоздал на пересадку в Париж. Следующего пришлось ждать много часов. Больше он этот мармелад не любит. © Ella Nora / Facebook

8.

Мы с другом лет 5 назад летели из Парижа. За свой багаж я была спокойна, а у него в сумке была Bluetooth-колонка с карабином как у брелка. И выглядела на мониторе точь-в-точь как граната. Так вот, все работники насторожились, все остановилось: никто никуда больше не летит, сотрудники требуют объяснений. Охрана нас обступила, наблюдая, как парень достает этот предмет из сумки. В воздухе запахло напряжением... Все выдохнули, когда он, перевернув, показал надпись на дне, где черным по железному было написано: «Philips SoundShooter». Потом всем стало весело, напряжение спало и все снова пришло в движение. © Юлия Ш. / Facebook

9.

Моя подруга везла из Латвии фонарик — подарок внуку от дедушки. И уже в Лондоне ее сын спросил: «Мама, как ты смогла провезти электрошокер?!» Оказалось, это действительно был электрошокер, провезенный в ручной клади. © Oksi Oksi / Facebook

10.

11.

Возвращалась на работу в Люксембург из Кишинева. Рейс утром с пересадкой в Мюнхене. В Мюнхене проверяют ручную кладь и вытаскивают тюбик с горчицей. Спрашивают: «Что это?» Я по-немецки ни гугу, и по-английски — тоже. Взяли его, пошли куда-то. Через 5 минут вернулись, отдали мне тюбик, и я пошла дальше. Как горчица в сумке оказалась? Сын рассказал потом: накануне вечером мы ели шашлык с горчицей и я сказала, что люблю ее. Он и сунул тюбик в сумку. © Марина Бежан / Facebook

12.

Летела с отдыха из Антальи в Киев. Место было в 33-м ряду, он был последний. Заходит бабуля с внуками и спрашивает у стюардессы, где же 34-й ряд. Та отвечает, что 33-й ряд последний, это конец самолета. Бабуля в шоке, мы тоже. Потом увидели у нее в руках российские паспорта. Спрашиваем: «А куда летите?» Она: «В Москву». Мы говорим, что это рейс на Киев. Бабуля в обморочном состоянии: «Как так пропустили не в тот самолет?» Хорошо, что их рейс вылетал позже на 20 минут. Стюардесса вызвала машину, и их отвезли на самолет до Москвы. Все потом обсуждали, что произошло бы, если бы был 34-й ряд и свободные места. © Инна Зоренко / Facebook

13.

Я в аэропорту, пока ждала посадку, познакомилась с молодым человеком. Влюбилась с первого взгляда. Потом оказалось, что в огромном самолете мы сидим рядом. 10 часов пролетели незаметно, даже мало было. Встречались после этого 1,5 года, и я думала, что это судьба. Но жизнь оказалась гораздо прозаичнее... © Olyaushhh / AdMe

14.

Взяли отца мужа с собой в Египет. Собирала его сумку, конечно, свекровь. В итоге в ручной клади обнаружился нож. Приличный такой тесак, в чехле... Зачем?! «Порезать папе колбасу и помидорки». У таможенника аж око дернулось. © Kate Chmelyova / Facebook

15.

16.

Было это еще в советское время, когда по профпутевкам можно было ездить отдыхать на курорты. Один наш знакомый поехал в Сочи, в санаторий. Рейс Самарканд — Москва — Сочи. Друзья попросили его забрать с собой ковер для родственников в Москве. Его должны были встретить там в аэропорту и забрать подарок. Рейс задержали на час. Встречающие не дождались. В Москве, в аэропорту, по селектору несколько раз объявляли, что ковер ждет вас у такой-то стойки. Но, разумеется, никто не подошел. Наш товарищ благополучно отбыл в город-курорт Сочи с ковром. Весь отпуск ковер надежно хранился в санатории (кстати, его не хотели пускать с ковром). Прекрасно отдохнув и набравшись сил и энергии, знакомый вернулся тем же маршрутом домой. Разумеется, с ковром! © Alisher Mahmudov / Facebook

17.

В моем первом загранпаспорте фотка была — закачаешься. Родная мать не узнает. И я впервые в своей жизни летела за границу. Чиновник на паспортном контроле долго сверял мою физиономию с фото и вынес вердикт: «Это не ваш паспорт!» Я пыталась шутить, пока не поняла, что он серьезен, как никто, и что никуда я сейчас не полечу и весь мой сказочный отпуск накроется медным тазом. Еще хуже, заберут в ментовку, и доказывай, что паспорт не краденый и не поддельный. В итоге он от меня отстал, после того как я расписалась как в паспорте. © Юлия Александрова / AdMe

18.

19.

При вылете из аэропорта Хургады в январе этого года случайно с мужем поменялись паспортами. Без проблем прошли досмотр, паспортный контроль, нам в паспорта поставили печати о выезде. Обнаружили это только при выходе на посадку, удивились. © Люба Петрова / Facebook

20.

Летели с мужем в Европу, и нашу ручную кладь со сканера забрали на досмотр. Оказалось, что с этим чемоданом муж летал навестить семью месяца 3 назад и его мама в незаметный боковой кармашек положила 4 авокадо. Не знаю зачем, наверное, волновалась, что сын умрет от голода. Короче, вытащили пакетик с этим сгнившим авокадомесивом. Вонь поднялась ужасная, работник 3 раза менял перчатки. Мне было до ужаса стыдно... В чемодане лежали в основном мои вещи, и эта жидкость, после того как это все потревожили, просочилась на часть одежды. К счастью, в Нью-Йорке у нас была пересадка, и мы переложили уцелевшие и не сильно провонявшие вещи в большой багаж, а несколько предметов вместе с чемоданом выбросили прямо в аэропорту. Я никогда так не злилась на мужа, чуть ли не весь полет до Нью-Йорка не могла даже смотреть на него. А теперь смеемся над этим. © Lana Yar / AdMe

Бонус: случай в аэропорту во время таможенного досмотра

А вы попадали в подобные нелепые ситуации в аэропортах?