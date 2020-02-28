19 занимательных моментов, которые можно увидеть на картах Google

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Сервис Google Street View был запущен в 2007 году. Он позволяет просматривать на картах Google Maps и Google Earth панорамные виды улиц многих городов мира и другие места планеты. Большая часть фотографий делается на машине, но некоторые — на трехколесном велосипеде, лодке, снегоходе или пешком. Сейчас с помощью Google Street View можно не только легко выяснить нужный адрес, но и получить свою долю развлечений. Так, совершая виртуальные прогулки, можно наткнуться на вечеринку супергероев, на двух водолазов, загорающих на парковке, а также посетить уникальные места, например деревню тряпичных кукол.

AdMe.ru нашел на Google Street View панорамные снимки, которые заинтригуют даже тех, кто не любит путешествовать. А в конце вас ждут 2 любопытных бонуса.

Пингвин в прицепе для велосипеда

На одной из улиц австралийского города Перт камеры Google Street View запечатлели такую картину: некий парень едет на велосипеде пенни-фартинг и тащит за собой прицеп с игрушечным пингвином. Подробнее этого юмориста и его пингвина можно рассмотреть здесь.

Художник за работой

Этот талантливый парень был сфотографирован в лондонском Гайд-парке. Подробнее его можно разглядеть здесь.

Супергеройская вечеринка

Камеры Google Street View запечатлели тематическую вечеринку, которая проводилась в одном из баров Шотландии. Кстати, вы сможете найти среди всех этих героев Джокера? Подробнее это место можно рассмотреть здесь.

Стрельба из лука

Эта сцена была запечатлена в городе Уоллингфорде, США. Видно, что человек собирается выстрелить из лука в банку, стоящую на голове другого человека. Подробнее этот момент можно рассмотреть здесь.

Люди в масках голубей

Эти забавные и немного пугающие фотографии были сделаны на одной из улиц японского города Мусасино, находящегося в префектуре Токио. Подробнее эти снимки можно рассмотреть здесь. Обратите внимание, как они смотрят вслед удаляющейся камере Google Street View.

Бегущий по шоссе олень

Этот благородный олень был сфотографирован в Норвегии как раз в тот момент, когда автомобиль Street View проезжал по шоссе. Подробнее его можно рассмотреть здесь.

Странное сражение

Мы не знаем, чем занимаются эти мужчины, но выглядят они забавно. Кадр сделан в Норвегии, подробнее это место можно рассмотреть здесь.

Корова с замазанной мордой

Как известно, автоматические алгоритмы компании Google замазывают лица людей и номера автомобилей на своих картографических сервисах Google Maps и Google Earth. Делается это по соображениям конфиденциальности. Но иногда система дает сбой, и она размывает не только лица и номера. Так, в английском городе Кембридж запечатлена корова с замазанной мордой, хотя у соседней буренки она не замазана. Подробнее это место можно разглядеть здесь.

Сотни тряпичных кукол

Может показаться, что на этих остановках сидят люди, ожидающие общественный транспорт. На самом деле это тряпичные куклы, созданные Аяно Цукими, жительницей японской деревни Нагору. Как рассказывала женщина в одном документальном фильме, идея создавать этих кукол у нее возникла после того, как она сшила чучело для своего сада, сделав его похожим на своего отца. Потом Цукими решила воссоздать в виде тряпичных чучел всех жителей, которые когда-либо жили в ее родной деревне. Добавим, что женщина создала более 350 кукол и разместила их по всему селению. Провести увлекательную экскурсию по деревне можно здесь.

Поле с пугалами

В Финляндии у одной из дорог находится поле, которое полностью заставлено пугалами. Подробнее это место можно разглядеть здесь.

Коалы в парке

Сервис Google Street View позволяет совершить прогулку не только по улицам городов мира, но и по разным паркам. К примеру, на фото выше — кадр, сделанный в Центре изучения и разведения гигантской панды в Чэнду, Китай. Устройте себе виртуальную эскурсию, просто нажмите сюда.

Машина, обмотанная пленкой

Видимо, какие-то шутники решили так кого-то разыграть. Фотографию, которая была сделана на одной из улиц калифорнийского города Санта-Круз, подробнее можно рассмотреть здесь.

Водолазы, отдыхающие на парковке

Этих водолазов камеры Google запечатлели во время съемок улиц норвежского города Берген. Судя по фотографиям, парни решили шутки ради погнаться за автомобилем Google и таким образом оставить свой след в истории. Рассмотреть это место можно здесь.

НЛО

Этот странный неопознанный объект был запечатлен на улицах Южно-Сахалинска. Подробнее его место можно рассмотреть здесь. Что, по-вашему, изображено на этом фото?

Кукурузный лабиринт

В канадском городе Эдмонтон есть лабиринт, созданный в кукурузном поле. Погулять по лабиринту и заблудиться в нем можно здесь. Кстати, вот как он выглядит с высоты:

Музей «Титаника»

Этот двухэтажный музей находится в Брэнсоне (штат Миссури, США) и расположен внутри точной копии передней части судна, выполненной в масштабе 1:2. Фонтан в бассейне создает иллюзию движения корабля по морю. А в айсберге, ударяющемся о борт судна, сделан вход в музей. Со всех сторон рассмотреть музей можно здесь.

Подводная прогулка

Googel Street View позволяет также бороздить некоторые просторы подводного мира. К примеру, эти кадры были сделаны у острова Хако в Восточном Тиморе. Чтобы поплавать с черепахой, нажмите сюда.

Морское существо

Этот «обитатель морей» был сфотографирован на пляже в Сан-Диего. Своими глазами его можно увидеть здесь.

Встреча двух автомобилей Google Street View

Эти 2 автомобиля Google Street View пересеклись на севере Аргентины. Подробнее рассмотреть это место можно здесь.

Бонус № 1: водитель автомобиля Googel Street View рассказал о своей работе

Несколько лет назад водитель, управляющий автомобилем Googel Street View, ответил на вопросы пользователей Reddit. Исходя из его ответов, мы собрали 7 фактов о том, как проходит процесс съемок разных уголков нашей планеты. Когда люди видят камеру Googel Street View, некоторые из них стремятся выглядеть смешными, например делают вид, будто сражаются друг с другом, или показывают различные жесты.

Камеры Google делают прекрасные снимки даже на высокой скорости движения автомобиля (100–110 км/ч).

Съемки не ведутся в дождь или сильный ветер, так как фотографии получаются размытыми.

Панорамы тех городских улиц, которые редко рассматриваются пользователями интернета в Google Maps, не снимаются для сервиса Googel Street View.

В целом путь следования водитель выбирает сам. Ему известны только начальные и конечные точки, а также ключевые пункты, которые он должен проехать.

Если водитель остановился пообедать, то люди часто просят у него разрешения сфотографироваться рядом с машиной.

С момента съемок панорам улиц до загрузки изображений в Google Street View проходит около полугода.

Бонус № 2: если вы будете использовать Google Street View прямо над Букингемским дворцом, то человечек будет выглядеть как королева

А вы любите совершать виртуальные экскурсии, используя Google Street View? Какие интересные места вы посещали?