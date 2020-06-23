19 вещей, которые впечатляют каждого туриста, посещающего Гонконг

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Гонконг — специальный административный район Китая со своими законами, валютой, порядками и культурой. По сути, государство в государстве; место, где соседствуют высотные здания и рыбацкие районы, высокие технологии и традиционный уклад жизни, огромные торговые центры и мелкие плавучие магазинчики. Туристы, посещающие Жемчужину Востока, фотографируют все, что производит на них неизгладимое впечатление, и затем рассказывают об этом всему миру.

Мы в AdMe.ru благодаря этому и узнали некоторые факты о Гонконге, о которых ранее не слышали. Например, то, что большинство квартир здесь меньше лифта франкфуртского аэропорта.

Этот лифт больше, чем большинство квартир в Гонконге

Поручни на эскалаторах обрабатываются ультрафиолетовым стерилизатором

Встречаются и вот такие маленькие эскалаторы, всего на 5 ступенек

Отели предоставляют своим постояльцам телефоны с неограниченным 3G-интернетом и бесплатными звонками в 5 стран

А еще в некоторых отелях можно встретить вот такие крошечные раковины и узкие зеркала

На каруселях есть специальные места для детей-инвалидов

Таксисты размещают в своих машинах по 5-10 телефонов и используют их для разных целей: навигации, переписки и так далее

Еще по улицам города ездят 2-этажные трамваи

На машинах круто иметь номера в виде любых слов

В городе можно встретить диких кабанов

В заведениях фастфуда можно купить черные и белые бургеры

Жители мегаполиса вовсю пользуются подобными компактными вентиляторами

В Гонконге с 1993 по 2017 год выпускались вот такие толстые монеты номиналом $ 5

Строительные леса делают из бамбука

Вот как они выглядят вблизи. Помните, как ловко лазил по ним Джеки Чан в фильме «Час пик — 2»?

В общественных туалетах можно встретить вот такие богато украшенные умывальники

На улицах встречаются торговые автоматы, в которых продаются зонты

А в супермаркетах можно купить квадратные арбузы и арбузы-великаны

У зубной пасты Colgate есть грузовик с мороженым, который ездит по Гонконгу

Что вас больше всего поразило в тех странах, которые вы посещали как турист?