19 вещей, которые впечатляют каждого туриста, посещающего Гонконг
Гонконг — специальный административный район Китая со своими законами, валютой, порядками и культурой. По сути, государство в государстве; место, где соседствуют высотные здания и рыбацкие районы, высокие технологии и традиционный уклад жизни, огромные торговые центры и мелкие плавучие магазинчики. Туристы, посещающие Жемчужину Востока, фотографируют все, что производит на них неизгладимое впечатление, и затем рассказывают об этом всему миру.
Мы в AdMe.ru благодаря этому и узнали некоторые факты о Гонконге, о которых ранее не слышали. Например, то, что большинство квартир здесь меньше лифта франкфуртского аэропорта.
Этот лифт больше, чем большинство квартир в Гонконге
Поручни на эскалаторах обрабатываются ультрафиолетовым стерилизатором
Встречаются и вот такие маленькие эскалаторы, всего на 5 ступенек
Отели предоставляют своим постояльцам телефоны с неограниченным 3G-интернетом и бесплатными звонками в 5 стран
А еще в некоторых отелях можно встретить вот такие крошечные раковины и узкие зеркала
На каруселях есть специальные места для детей-инвалидов
Таксисты размещают в своих машинах по 5-10 телефонов и используют их для разных целей: навигации, переписки и так далее
Еще по улицам города ездят 2-этажные трамваи
На машинах круто иметь номера в виде любых слов
В городе можно встретить диких кабанов
В заведениях фастфуда можно купить черные и белые бургеры
Жители мегаполиса вовсю пользуются подобными компактными вентиляторами
В Гонконге с 1993 по 2017 год выпускались вот такие толстые монеты номиналом $ 5
Строительные леса делают из бамбука
Вот как они выглядят вблизи. Помните, как ловко лазил по ним Джеки Чан в фильме «Час пик — 2»?
В общественных туалетах можно встретить вот такие богато украшенные умывальники
На улицах встречаются торговые автоматы, в которых продаются зонты
А в супермаркетах можно купить квадратные арбузы и арбузы-великаны
У зубной пасты Colgate есть грузовик с мороженым, который ездит по Гонконгу
Что вас больше всего поразило в тех странах, которые вы посещали как турист?
Фото на превью co1063 / reddit