19 полезных хитростей, о которых знают, но молчат сотрудники круизных лайнеров
Морские путешествия, о которых многие из нас так мечтали в детстве, сейчас становятся все более популярным способом увидеть мир. На первый взгляд кажется, что такой вид отдыха доступен только «сливкам общества», но это вовсе не так. Мы готовы рассказать вам несколько секретов, с которыми ваш морской круиз станет одним из самых ярких приключений и при этом не нанесет сокрушительный удар по вашему бюджету.
AdMe.ru собрал для вас 19 самых важных и проверенных советов, которые пригодятся и на этапе планирования путешествия, и на борту круизного лайнера. Мы уверены, что с ними ваше путешествие станет по-настоящему незабываемым.
Перед путешествием
- Если вы хотите приобрести круиз подешевле, то следуйте принципу покупки обычного тура: в пик сезона (лето) и в течение нескольких месяцев до даты отъезда цены будут высокими, а если подождать и забронировать путешествие перед самым отъездом во время бархатного сезона, то есть вероятность получить отличную скидку, так как на круизных лайнерах есть большое количество кают, которые осенью плохо продаются из-за погодных условий и начала учебного года.
- Заранее спланируйте маршруты экскурсий в городах во время остановок. Таким образом, вы не станете переплачивать на борту лайнера за сервис гида, трансферы и ланчи в экскурсионных точках. Подберите удобный маршрут и рассчитайте время — оставьте час-полтора на случай, если вы задержитесь в городе.
- Скачайте на телефон приложение вашей круизной компании. Там вы найдете много полезных советов, фотографии с лайнера, точные варианты расположения кают, программу развлечений, карту передвижений и многое другое. Кроме того, некоторые компании предлагают несколько часов бесплатного Wi-Fi или доступ к другим платным сервисам эксклюзивно для тех, кто скачал приложение заранее.
Каюта
- Не забудьте про портативную зарядку, так как каюты экономкласса славятся отсутствием достаточного количества розеток.
- Воспользуйтесь «гарантией класса каюты» во время покупки круиза. Таким образом, вы будете размещены в категории не ниже (а чаще всего — выше) той, за которую вы заплатили. Если вы не захотите доплатить за этот сервис, то ваше проживание может оказаться не самым комфортным.
- Для романтического путешествия выбирайте каюту, расположенную позади лайнера. Во-первых, это защитит от сильного ветра, во-вторых, вы сможете наблюдать за дельфинами, закатами и рассветами не с общей верхней палубы, а со своего личного балкона либо окна.
- После первой остановки судна в порту обратитесь в службу сервиса для гостей (Guest Relations Desk) и попросите их повысить категорию вашей каюты. Так как некоторые пассажиры пересаживаются на другой лайнер, вы можете получить приятный бонус в виде размещения в каюте с балконом.
- По возможности выбирайте «внешнюю» каюту. Даже если придется переплатить. Во «внутренних» каютах будет достаточно депрессивная атмосфера из-за отсутствия окон и дневного света. Чем выше ваша палуба (этаж каюты), тем лучше. Нижние «внешние» каюты оснащены только окнами-иллюминаторами.
Еда и напитки
- Еда — это всегда основной доход для лайнера во время путешествия. Перед отходом в море узнайте всю необходимую информацию о питании на борту. Спросите о ланч-боксах, которые вы можете приобрести во время покупки тура. Они помогут вам сэкономить время и значительную сумму денег.
- Если у вас не система «все включено», то запаситесь снеками и любимыми лакомствами заранее. На борту эти маленькие удовольствия будут стоить недешево. Но не забывайте про лимит багажа и правила лайнера.
- Если вы заказали «только завтраки», то по прибытии на лайнер поинтересуйтесь у персонала, сколько составит доплата за «завтрак и ужин». Из-за системы шведского стола стоимость доплаты за ужин будет невысокая.
- Поинтересуйтесь у стюардов, что они могут предложить в качестве бесплатных угощений. Обычно это мини-закуски к вечернему чаю, печенье и конфеты, орешки и попкорн в барах, а также сэндвичи на палубе в зоне развлечений.
- В первый день путешествия узнайте о специальных предложениях в ресторанах a la carte, которые постоянные клиенты лайнеров бронируют, как только прибывают на борт.
- Самая высокая накрутка на судне — это газированные напитки и алкоголь. Помните об этом, делая заказ в ресторане. А вот бесплатную воду (как и мятные конфеты против тошноты) можно найти практически во всех местах общего пользования. Кстати, пронести спиртное на борт во время погрузки или остановки не удастся. Это запрещено на большинстве круизных лайнеров. Перед круизом рекомендуем вам ознакомиться с правилами алкогольной политики на выбранном вами судне.
Развлечения
- В спа-салоне лайнера сауна, джакузи и ледяная комната почти всегда предоставляются бесплатно. А вот дети туда не допускаются.
- В дни остановки в портах вы сможете получить большую скидку на все развлечения, так как большинство пассажиров покидают лайнер и проводят время на берегу. Воспользуйтесь ситуацией, чтобы порадовать себя, если вы, к примеру, уже были в том городе, к которому причалило ваше судно.
- Еще один распространенный способ траты денег — это профессиональные фотографии. Каждый лайнер держит в своем штате пару-тройку отличных фотографов, которые делают потрясающие снимки, только вот и цена этих снимков тоже может вас потрясти.
- Магазины возле порта всегда завышают цены на самые обычные продукты и сувениры (как и сувенирные лавки на судне). Просто пройдитесь вглубь города и сэкономьте до 50 %. Также не поддавайтесь на провокации местных «гидов» возле остановки лайнера, которые предложат вам показать город и самые бюджетные бутики.
- Во многих морских портах есть магазины Duty Free, где можно выгодно приобрести товары, которые облагаются высоким налогом: косметику, ювелирные изделия, алкоголь. А вот чего не стоит покупать в Duty Free, так это сувениры: вопреки тому что они не облагаются налогами, в беспошлинных зонах торговли они стоят неоправданно дорого.
Мы искренне надеемся, что наши рекомендации вдохновят вас однажды выбрать именно такой вид отдыха.
Фото на превью depositphotos, pixabay.com