19 полезных хитростей, о которых знают, но молчат сотрудники круизных лайнеров

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Морские путешествия, о которых многие из нас так мечтали в детстве, сейчас становятся все более популярным способом увидеть мир. На первый взгляд кажется, что такой вид отдыха доступен только «сливкам общества», но это вовсе не так. Мы готовы рассказать вам несколько секретов, с которыми ваш морской круиз станет одним из самых ярких приключений и при этом не нанесет сокрушительный удар по вашему бюджету.