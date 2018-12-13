19 вещей, которые можно встретить разве что в Исландии
Исландия — это остров, расположенный в северной части Атлантического океана. И хотя название государства переводится как «страна льдов», на самом деле природа здесь гораздо более разнообразная и волшебная. Но любить Исландию можно не только за красоты ее земель, но еще и за домики с травой, веселую полицию и милые светофоры.
AdMe.ru собрал вещи, которые вызывают у нас удивление, а для жителей Исландии являются неотъемлемой частью обыденности.
1. Эта бутылка воды на борту исландской авиакомпании сделана в виде айсберга
2. Еще на подлете к Исландии вам напомнят о визитной карточке страны
3. Потому что северное сияние — возможно, самое потрясающее, что есть в нашем мире
4. Исландцы — большие патриоты
5. А еще они умеют пошутить, даже когда дело касается знаков
6. В Рейкьявике даже есть знаки, напоминающие о женщинах-строителях
7. В общем, знаки тут — на разный вкус
8. Все светофоры города Акюрейри невероятно милые
9. Зебры в этой стране бывают разные
10. А в урнах — секции для перерабатываемого мусора
11. Здесь нет McDonald’s: последний закрылся в 2009 году. А это последние проданные там чизбургер и картошка фри
12. Вы когда-нибудь видели голубоглазую лошадь? В Исландии возможно и это
13. Камни — это достопримечательности Исландии. Например, этот висит, словно картина, в одном из арендуемых домов
«Произведение искусства исландской природы».
14. А в известной сети отелей работает котейка
«Пэл Даниелсдоттир. Мышеводство».
15. На монетах страны изображены морские существа, которые тут обитают
16. В южной части Исландии есть геотермальные зоны, где хлеб выпекают прямо в ямках в земле
17. Зеленые крыши в Исландии можно встретить повсюду
18. Здесь очень низкий уровень преступности, а у местной полиции — самый милый инстаграм
19. Если не знаете, что привезти из Исландии, вот вам идея: исландский свежий горный воздух
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