19 вещей, которые можно встретить разве что в Исландии

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Исландия — это остров, расположенный в северной части Атлантического океана. И хотя название государства переводится как «страна льдов», на самом деле природа здесь гораздо более разнообразная и волшебная. Но любить Исландию можно не только за красоты ее земель, но еще и за домики с травой, веселую полицию и милые светофоры.

AdMe.ru собрал вещи, которые вызывают у нас удивление, а для жителей Исландии являются неотъемлемой частью обыденности.

1. Эта бутылка воды на борту исландской авиакомпании сделана в виде айсберга

2. Еще на подлете к Исландии вам напомнят о визитной карточке страны

3. Потому что северное сияние — возможно, самое потрясающее, что есть в нашем мире

4. Исландцы — большие патриоты

5. А еще они умеют пошутить, даже когда дело касается знаков

6. В Рейкьявике даже есть знаки, напоминающие о женщинах-строителях

7. В общем, знаки тут — на разный вкус

8. Все светофоры города Акюрейри невероятно милые

9. Зебры в этой стране бывают разные

10. А в урнах — секции для перерабатываемого мусора

11. Здесь нет McDonald’s: последний закрылся в 2009 году. А это последние проданные там чизбургер и картошка фри

12. Вы когда-нибудь видели голубоглазую лошадь? В Исландии возможно и это

13. Камни — это достопримечательности Исландии. Например, этот висит, словно картина, в одном из арендуемых домов

«Произведение искусства исландской природы».

14. А в известной сети отелей работает котейка

«Пэл Даниелсдоттир. Мышеводство».

15. На монетах страны изображены морские существа, которые тут обитают

16. В южной части Исландии есть геотермальные зоны, где хлеб выпекают прямо в ямках в земле

17. Зеленые крыши в Исландии можно встретить повсюду

18. Здесь очень низкий уровень преступности, а у местной полиции — самый милый инстаграм

19. Если не знаете, что привезти из Исландии, вот вам идея: исландский свежий горный воздух