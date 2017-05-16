19 редчайших экзотических фруктов, о которых вы не слышали

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Бананами, апельсинами и киви уже никого не удивишь. Мы привыкли видеть эти плоды на своем столе круглый год. Но в мире много и других фруктов с невообразимыми вкусами, и AdMe.ru собрал 19 самых редких. Кто знает, может, через несколько лет и на нашем столе они станут привычными.

Дуриан

Главная особенность дуриана — его кошмарный запах и при этом удивительный вкус. Запах описывают как смесь тухлого лука, сыра и скипидара, а кто-то чувствует вонь тухлой рыбы и канализации с чесноком (плод содержит в себе органическую серу), в связи с этим его запрещено проносить в общественный транспорт и в отели. А вкус у плода орехово-сырный с оттенком банана, манго, ананаса, смеси из мороженого и клубники. Еще одна особенность — его нельзя мешать с алкоголем (вызывает мощный скачок кровяного давления).

Сахарное яблоко

Вкус этого плода напоминает мороженое, и в замороженном виде его используют как наполнитель для вафельных стаканчиков. Впрочем, можно также ощутить вкус ананаса, манго, папайи, персика и клубники. Фрукт тает во рту, как сметана или нежный крем. Славится тем, что помогает сбить температуру и лечит дизентерию. Единственный минус — семена ядовиты.

Джекфрут

У дерева джекфрут самые большие плоды, вес которых достигает 35 кг, а длина — 90 см. Аромат и вкус напоминают смесь банана, ананаса и манго или даже фруктовую жевательную резинку. А обжарка придает семенам джекфрута аромат шоколада.

Жаботикаба

По вкусу жаботикаба напоминает виноград. Из этих фруктов готовят желе, мармелад, вино и ликеры. Отвар высушенной кожицы плодов в Бразилии используется как средство от астмы, диареи и дизентерии.

Чудесные ягоды

Фрукт обладает магическими свойствами, которым, правда, есть научное объяснение. Достаточно съесть одну ягоду — и что бы вы ни съели дальше, все будет казаться сладким (даже лимон). И так в течение целого часа.

Красные бананы

Сладкие плоды со вкусом малины (некоторые чувствуют манго), в которых содержится гораздо больше калия, бета-каротина и витамина С, чем в обычных желтых бананах.

Дыня кивано

Этот фрукт также известен как рогатая дыня, африканский рогатый огурец или желейная дыня. По вкусу созревший плод похож на смесь огурца, киви и бананов.

Тамарилло

Тамарилло является ближайшем родственником помидора, баклажана и перца чили, при этом являясь фруктом. Тамарилло очень похож на помидоры с кисло-сладким вкусом и одновременно напоминает томат и маракуйю. Универсальный фрукт, который можно использовать и как десерт, и как гарнир.

«Рука Будды»

Главная ценность фрукта заключается в его душистой корке (кожура этого плода имеет особый запах фиалки). Есть плод практически невозможно, так как самой мякоти там почти нет. Сердцевина напоминает по вкусу кожуру лимона. Желтые «пальцы» фрукта часто используют для приготовления рыбных блюд или салатов.

Змеиный фрукт

Его плоды покрыты кожурой, которая очень напоминает по своей структуре змеиную, отсюда и название. Хотя фрукт и ароматный, но вкус довольно специфический — напоминает ананас и банан с легким ореховым оттенком. Чистить плоды нужно осторожно — ими очень легко уколоть руки.

Черная сапота

Для любого фрукта черный цвет — признак того, что он испортился, кроме черной сапоты. Черный цвет свидетельствует о том, что плод созрел и готов к употреблению. Текстура, вкус и цвет напоминают шоколадный пудинг. Но, в отличие от последнего, этот фрукт еще и очень полезный.

Мелотрия шершавая

Мелотрия выглядит невероятно мило и внешне похожа на крошечный арбуз. Несмотря на то что это фрукт, вкус у него не сладкий, а напоминает огурец с небольшим количеством лимонного сока.

Бириба

Еще один фрукт, у которого признак спелости — черный цвет, только в данном случае кожура. На вкус как лимонный пирог (безе).

Саподилла

Необычное сочетание вкуса — корневое пиво и коричневый сахар. Семена на конце имеют крюк, который может зацепиться в горле, если семя не вытащить перед употреблением плода.

Хлебное дерево

Этот фрукт может быть съеден в нескольких «стадиях». Когда плод созревает, он имеет сладкий и сливочный вкус, а если приготовить недозрелый плод, то он очень напоминает свежеиспеченный хлеб.

Пальчиковый лайм

Мякоть по структуре напоминает рыбью икру, в связи с чем у фрукта есть второе название — лаймовая икра. Маленькие луковицы внутри плода содержат сок, вкус похож на обычный лайм. «Икринки» лопаются при жевании, поэтому среди цитрусовых именно этот лайм является самым необычным.

Купуасу

Близкий родственник (и отчасти аналог) какао. Часто используется вместо традиционных какао-бобов. Это интересная альтернатива шоколаду, но с более сложным вкусом.

Лонган

Его часто называют младшим братом личи. Лонган сладкий, сочный, очень ароматный с отчетливым привкусом мускуса. Плоды содержат много сахара, витамин С, кальций, железо и фосфор, а также множество биокислот, полезных для кожи.

Шоколадная лиана (акебия)

Плоды акебии едят как десерт, а кожуру фаршируют мясом. Имеют приятный аромат и по вкусу похожи на малину. А если подойти к растению поближе, то чувствуется легкий запах шоколада.