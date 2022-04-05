19 поразительных фактов о Монголии — самобытной стране, о которой обычный человек знает примерно ничего

Мир мало что знает о Монголии — крае с бесконечными горизонтами, гостеприимными людьми и ни на что не похожей кочевой жизнью. Но очень сильно ошибаются те, кто думает, что там нет ничего, кроме степей, коров и лошадей.

Монголия полна разных неожиданностей, и вот одна из них: не знай Джордж Лукас ничего о монгольской культуре, «Звездные войны» могли бы выглядеть совсем иначе. Мы в AdMe.ru любим неизведанные маршруты и нетронутую природу, поэтому не могли пройти мимо этой страны.

Создатели костюма королевы Амидалы из «Звездных войн» вдохновлялись нарядом монгольской королевы Гэнэнпил

И это не единственная связь «Звездных войн» с Монголией. Эвоки — инопланетяне, похожие на медвежат, — говорят на языке, который придумали специально для фильма на основе одного из монгольских языков — ойратского. Также существуют фанатские теории, согласно которым песчаный червь Сарлакк и речь Йоды тоже имеют монгольские корни.

Озеро Хубсугул называют «младшим братом Байкала»

По своему происхождению, гидрологическому режиму и минеральному составу воды озеро очень похоже на Байкал. Сейчас Хубсугул превратился в популярное туристическое направление в Монголии. В теплое время года озеро является судоходным, по нему можно добраться в Бурятию, а зимой здесь проводится ежегодный фестиваль льда — со скачками на санях, танцами, плясками и «ледовым сумо».

Несмотря на то что в Монголии нет выхода к морю, в стране существует флот

В 1990-х он был самым маленьким в мире и состоял из 1 катера и 7 членов экипажа. Этот катер до сих пор патрулирует озеро Хубсугул. Во времена Монгольской империи ее флот был самым многочисленным в мире.

В монгольской степи встречаются каменные плиты, которые могли появиться в первой половине I тысячелетия до н. э.

Их назначение и происхождение до конца не ясны. Чаще всего на таких камнях изображены олени, поэтому их называют «оленными». Скорее всего, около них совершались обряды жертвоприношений.

В одном и том же направлении может идти множество дорог

Большинство дорог между населенными пунктами в Монголии неасфальтированные. Кроме того, в любом направлении идет, как правило, несколько паралелльных путей, которые иногда переплетаются между собой, но в итоге приводят в одно и то же место. Один путешественник предположил, что это «метафора нашей жизни».

Чтобы уменьшить транспортный поток, в Улан-Баторе есть ограничение на вождение машин с определенными номерами в конкретные дни недели

Столица Монголии Улан-Батор не была рассчитана на такое количество машин, какое существует в наши дни, поэтому проблема пробок здесь стоит очень остро. Чтобы разгрузить дороги города, ввели такую систему: если номер заканчивается на 5, то на этом автомобиле нельзя ездить по пятницам; если на 7 — по вторникам и так далее. За нарушение придется заплатить штраф.

В Монголии почти нет осени и весны

Зима длится около 5 месяцев, а лето — 2–2,5, с июля по сентябрь. Разница максимальной и минимальной температур в течение года составляет примерно 80 °C.

Зимы бывают настолько суровы, что от морозов гибнет значительная часть скота кочевников

Для таких экстремально холодных зим даже существует специальный термин — «дзуд».

В Монголии существует 10 видов письменности

Но главной и самой распространенной является кириллическая с добавлением уникальных букв. Кроме кириллицы, монголы используют латиницу, древнемонгольскую вязь и способ письма, называемый «соембо» и применяемый для записи тибетского, монгольского и санскрита. Существуют также исторические письменности, например квадратное письмо.

На одного жителя Монголии приходится более 20 животных

В Монголии более половины населения живет в городах, но это не влияет на количество скота. По всей стране выращивают более 67 млн голов скота. Если эту цифру поделить на количество жителей страны, то получится более чем по 20 животных на человека.

Почти в каждой монгольской семье есть отдельная морозилка для мяса

Дело в том, что монголы едят очень много мяса и закупать его оптом намного дешевле. Поэтому его замораживают впрок.

Монголы любят зеленый чай с молоком и солью. Но еще больше они любят сытный банштай цай — тот же чай, но с добавлением пельменей-банши

Не так давно банштай цай включили в список экологически чистых рецептов ЮНЕСКО, а старые монгольские кочевники считают его лекарством от всех болезней.

Сумо — один из самых популярных видов спорта в стране. Большинство успешных борцов сумо на данный момент монголы

C 2002 по 2016 год 81 из 88 турниров по профессиональному сумо выиграли монгольские спортсмены. И даже самым заслуженным ёкодзуной XXI века является монгол Хакухо Сё. Когда в 2009 году среди японцев провели опрос, кого они считают самым известным борцом сумо, 75 % из названных оказались монголами. Причин, по которым монгольские спортсмены вытеснили японцев из их традиционного вида спорта, несколько. Во-первых, большинство монгольских мальчиков, будучи детьми скотоводов, к трем годам уже ездят верхом, что развивает силу и ловкость. Во-вторых, многие с детства занимаются местной борьбой, а также физическим трудом, поскольку помогают родителям. В-третьих, монгольская диета на основе молока и мяса способствует набору мышечной массы.

Бывший борец сумо Долгорсурэнгийн Дагвадорж — один из самых богатых бизнесменов страны

Долгорсурэнгийн Дагвадорж — один из лучших борцов сумо в отставке и современный национальный герой. Благодаря успехам в спорте он смог заработать достаточно денег, чтобы стать одним из богатейших бизнесменов в стране и активно инвестировать в ее экономику.

В Монголии всего один дворец бракосочетания, который регистрирует браки с 3 утра до 11 вечера

Дни дашням и балжинням считаются самыми благоприятными для любых начинаний и особенно для заключения брака, поэтому все монгольские пары стараются пожениться именно в эти даты. В 17-й день осени по лунному календарю в улан-баторском дворце бракосочетаний проходит в 8 раз больше свадеб по сравнению с другими днями, поэтому браки регистрируются почти круглосуточно.

Монголы, которые ведут оседлый образ жизни, устанавливают юрты в степи и используют их в качестве дачи

Юрту можно спокойно купить на рынке, хотя правильнее называть это жилище «гэр» (конструкция несколько отличается). Самые простые гэры стоят совсем недорого. Гэры, бывшие в употреблении, можно купить еще дешевле. Кстати, сейчас такие жилища продаются даже на AliExpress. Гэр можно поставить где угодно. Для этого необязательно покупать землю. Некоторые используют их в качестве летней резиденции или сдают туристам. Если вы соберетесь в Монголию и окажетесь в гэре, то помните, что никто и никогда не прислоняется к стенам или центральной опоре. Это не только считается дурной приметой, но может и испортить жилище. А если вы наступите на порог гэра, это будет равнозначно тому, что вы наступите на шею его хозяину.

Шапка — очень важная часть монгольской культуры. Постороннему человеку нельзя к ней прикасаться

Чужие шапки нельзя трогать и примерять, свою шапку нельзя класть на пол. Также считается крайне невежливым оставаться в головном уборе в помещении, особенно в храме или внутри гэра.

Караоке — излюбленное развлечение монголов

Монголы — музыкальный народ и очень любят караоке. Кафе, где можно попеть, открываются не только в столице Улан-Баторе. Даже в небольших деревнях посреди пустыни Гоби можно встретить караоке.

Морин хуур — национальный монгольский инструмент, звучание которого сравнивают с лошадиным ржанием

Головку грифа традиционно вырезают в форме лошадиной головы, а струны делают из конского волоса. Причем для одной струны берут 105 волосков из хвоста кобылы, а для другой — 130 волосков из хвоста жеребца. Они символизируют мужское и женское начало.

Какой факт о Монголии оказался для вас самым неожиданным? Что еще вы знаете об этой самобытной стране?