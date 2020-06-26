19 особенностей жизни в Италии, которые вводят приезжих в ступор

Италия — это страна долгожителей, которые знают, что такое баланс между работой и личным временем. Итальянцы славятся своим дружелюбием и любовью к жизни. В стране, где знают все о еде, вине и красоте, просто не может быть так, как у других.

Мы в AdMe.ru решили показать нашим читателям, что значит быть настоящим итальянцем.

1. Официант или кассир может оказаться владельцем заведения

Недавно мне позвонила моя бывшая одноклассница и сказала, что будет в Италии на каникулах и хотела бы со мной встретиться, поболтать. Встретились мы, пообщались. Она сказала, что главная цель ее приезда в Италию — найти себе обеспеченного мужа и, конечно, переехать сюда и жить счастливо. Ну, у всех свои цели в жизни. Плюс девушка она очень красивая. Пошли мы в мой любимый ресторан — один из самых лучших в городе, с самыми адекватными ценами в мире. Там на нее весь вечер засматривался официант, парень лет 25–30. Когда я у нее спросила, что она о нем думает, она выдала: «Симпатичный, но, блин, официант. Не хочу показаться стервой, но требования у меня повыше будут». Ничем это не закончилось, мы расплатились и ушли. Не знаю, правильно ли я сделала, что не сказала, что парень этот — мой знакомый, и он и есть владелец ресторана, приехал сюда из Флоренции. Просто в Италии очень часто владельцы баров, ресторанов и других заведений сами работают, помогают разносить еду и напитки, стоят у кассы. И они не считают это какой-то грязной работой. © Annike09 / Pikabu

2. Латте здесь совсем не то, чем кажется

Пользователь сети с ником Lockheart рассказал о своей попытке попробовать итальянский кофе: «Был я как-то раз в Риме. А если едешь в Италию, то все говорят, что нужно попробовать их пиццу, пасту и кофе. Первые 2 пункта я выполнил сразу по прилете, а вот кофе никогда особо не любил. У себя на родине, если мне и приходилось его пить, я всегда брал самый „легкий“ вариант — латте. И вот захожу я в итальянскую кафешку, сажусь за столик и прошу на английском: „Дайте, пожалуйста, латте“. Приносят мне заказ, а там... молоко. Вот так я и узнал, что в итальянском языке обозначает слово „латте“».

3. Завести кота — это тот еще квест

В Италии человеку, решившему завести питомца, придется заполнить анкету, а затем пройти устное собеседование и показать квартиру хозяину. Но и это еще не все: если питомца все же отдадут, то, скорее всего, при условии постоянного контроля со стороны приюта. Это могут быть регулярные отчеты либо визиты с проверкой. Пользователь с ником zhazhina_v рассказала в своем блоге о том, как она пыталась взять домой котенка и писала по всем объявлениям. На это она получила вот такой ответ от одной из дам, которая оказалась владелицей 3 разных котят: «Девушка, вы пишете слишком многим котам. Возьмите себя в руки, определитесь наконец, а затем обращайтесь конкретно к одному коту!»

4. Выбрасывать на улицу животных чревато проблемами с законом

«Выбросить меня на улицу — преступление. Выступи свидетелем».

Выставить животное на улицу — это не только жестокость, но и злодеяние, наказание за которое может быть очень суровым, вплоть до ареста. Такие листовки призывают выступать в качестве свидетелей людей, которые случайно застали сцену того, как хозяева избавляются от домашнего любимца.

5. Здесь есть свой способ сказать, что вам понравилось блюдо

Сегодня насчитывается более 250 итальянских жестов, используемых в повседневном общении. Прокручивание указательного пальца у щеки означает «было вкусно».

6. Пасху отмечают на вечеринках

Саму Пасху итальянцы отмечают в кругу семьи, но Пасхальный понедельник (Pasquetta), следующий за главным праздничным днем, принято встречать с друзьями. Молодежь путешествует, организовывает домашние вечеринки, отправляется в клубы, устраивает барбекю. Кстати, раньше итальянцы тоже дарили детям крашеные куриные яйца, но в последнее время их вытеснили шоколадные аналоги. Родители покупают такие своим отпрыскам, даже если тем уже за 30.

7. В Италии есть стоматологический туризм

У местных популярны стоматологические туры в Хорватию, ведь подобные услуги в Италии стоят дорого. У частных клиник чуть ли не самый высокий ценник в Европе. Пользователь с ником maximbellini поделился: «Чтобы вы понимали, замена старой пломбы (ничего не болело, просто „вышла“ вместе с жвачкой) стоила € 400. Это был частный стоматолог, так как государственного нужно было ждать. За эти деньги он не только не провел замену пломбы нормально, но и немного подпортил здоровье воспалением десны. Пришлось все переделывать. На жалобу, что есть дискомфорт и идет кровь, он посоветовал втирать зубную пасту для чувствительных десен. Один мой знакомый пошел к государственному врачу, после ожидания приема за € 80 (это „бесплатно“ по страховке) ему испортили зуб. Пришлось срочно переделывать в другом месте».

8. Богохульства — грубая брань

«Боже, я так устала!», «Святая Мадонна, какая наглость!», «Иисус, что за дураки!» — все эти выражения считаются нецензурными в Италии, и употребление оных приравнивается к невоспитанности.

9. Итальянцы заказывают воду в ресторанах

В Италии основной напиток к блюду — вода. Стеклянная литровая бутылка воды местной марки в итальянском ресторане будет стоить € 1–2. А вот соки, морсы, лимонады и другие всевозможные напитки здесь не в ходу.

10. Тут поздно женятся и рожают детей

До своего 30-летия немногие итальянцы заключают браки, рожают детей и находят постоянную работу, ведь до 35 лет они считаются юными и общество не предъявляет к ним каких-то особых требований. Средний возраст вступления в брак составляет 31 год для женщины и 34 года для мужчины. Одна из причин, почему здесь не торопятся жениться, — это сложность процедуры развода, которая длится от 6 месяцев до 1 года. После развода мужчины должны содержать бывшую жену и «поддерживать такой же уровень жизни, какой у нее был в браке». Существуют даже специальные приюты для разведенных мужчин, ведь часто случается так, что им попросту негде жить.

11. Итальянцы женятся в церкви

Брак, заключенный в церкви, — это официальный брак. Итальянцы могут расписаться в коммуне (администрации города, где заключаются браки) или венчаться, но выбрать нужно что-то одно. Зачастую даже нерелигиозные пары предпочитают дать свои клятвы в церкви, потому что это более эффектно и помпезно.

12. Туалеты и раковины устроены иначе

Зайдя в туалет, турист вполне может растеряться. Все потому, что здесь, скорее всего, не будет кнопки на сливном бачке и очевидного смесителя на кране, вода не польется сама. Чтобы помыть руки, придется заглянуть под раковину. Там будет специальная педаль. Если нажать на нее ногой, механизм пустит воду в кран. А в качестве слива для бочка унитаза служат различные рычаги, цепочки и другие приспособления.

13. Итальянцы долго живут с мамой

2 из 3 итальянцев в возрасте 35 лет все еще живут со своей мамой. И причин на то много: это и растущий порог юности, и высокие цены на аренду жилья, и отсутствие нормальной работы. Не последнюю роль здесь играет культура: в Италии семья всегда на 1-м месте, а матери часто бывают достаточно властными. За жизнь в родительском доме итальянцы иногда получают обидное прозвище mammoni (маменькин сынок).

14. Прекрасно выглядеть — часть национальной философии

Стремление сохранить bella figura (дословно — «прекрасный вид») в любой ситуации — вот часть культуры итальянцев. Итальянка Valentina пишет об этом в своем блоге: «Моя бабушка всегда советовала мне носить красивое белье — на случай, если со мной что-нибудь произойдет и я окажусь в больнице». Философия bella figura не только о том, чтобы одеваться с иголочки. Она еще и о том, что нужно оставаться настолько красивым, насколько это возможно, во всех смыслах и в любой момент: ходить непременно с гордо поднятой головой и одаривать прохожих улыбкой. А дома, даже в одиночестве, устраивать ужин при свечах и с белыми салфетками.

15. Здесь умеют общаться, сбрасывая звонок особым образом

Эта хитрая система называется squillo, или «звонок», но по факту означает «пропущенный звонок». Если мы совершаем их для обмена номерами или когда нам нужно, чтобы собеседник перезвонил, то итальянцы ловко используют их для того, чтобы сообщить нечто очевидное. Например, кто-то опаздывает на встречу и набирает, сразу сбросив. Это не призыв перезвонить, а способ сказать, что звонивший уже в пути и знает о своем опоздании. Сквилло может означать что угодно, например «Я думаю о тебе» или «Ты где?». Эта невербальная и местами телепатическая форма связи очень распространена в Италии.

16. Вместо Деда Мороза и Санты подарки приносит ведьма

Ведьма Бефана, больше похожая на хеллоуинского персонажа, замещает в Италии Санту. Она известна как добрая женщина, которая предложила волхвам убежище. Внешне она выглядит как старуха и, как и положено ведьмам, летает на метле. Она надевает черную шаль и несет итальянским детишкам подарки, но на глаза ей лучше не попадаться: может и метлой побить. Бефана, как и Санта, спускается по трубе, чтобы оставить подарки и конфеты для хороших детей и кусок угля тем, кто в чем-то оплошал. Она любит прекрасное, поэтому вместо молока и печенья ей оставляют бокал итальянского вина.

17. В Италии не стучат по дереву, чтобы не сглазить

Местное суеверие отличается от нашего: чтобы не спугнуть удачу, в Италии принято трогать что-то металлическое, а не стучать по дереву. Это называется tocca ferro, или «потрогать железо». Считается, что такое действие помогает избежать искушений судьбы.

18. На свиданиях не увидишь цветов

На свидании можно не ждать букета цветов: это не принято ни в одном из регионов. В Италии цветы дарят только в честь какого-то важного события, например защиты диплома или дня рождения.

19. Здесь нашли очень своеобразную замену пластиковым соломинкам

Некоторые итальянские бары используют вместо пластиковых и бумажных соломинок альтернативу в виде пасты. Такие трубочки не подходят для чая и кофе, потому что не выносят высоких температур, но макаронины могут прослужить до часа, если пить только холодные напитки.