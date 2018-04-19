19 неожиданных ситуаций в путешествиях, к которым невозможно подготовиться

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Как бы тщательно вы ни планировали свой отпуск, в любой момент все может пойти наперекосяк: вы можете заблудиться в джунглях, забыть ключи от машины в самой машине и даже встретиться лицом к лицу с гепардом. Главное — не паниковать, а отнестись к проблеме с юмором, как это сделали герои нашей статьи.

AdMe.ru верит, что по-настоящему крутую поездку приключениями не испортишь, и вот доказательства этой теории.

1. «Когда мне было 12 лет, в Коста-Рике на меня напала обезьяна. Ну конечно, отличный сюжет для открытки»

«Прикоснись к природе! Полуостров Оса, Коста-Рика».

2. «У меня расстройство сна, и эти штуки контролируют мое поведение, пока я сплю. Полагаю, в автобус меня сегодня не пустят»

3. «Поднялась в гору, чтобы увидеть знаменитый вид на Рио»

4. Никогда не забывайте о мелочах. Например, о виде розеток в стране прибытия

5. Перед тем как делать заказ, хорошенько ознакомьтесь с местными порциями, а то будет вот так

6. Когда женщине строго говорят взять только самое необходимое

7. Гепард запрыгнул на сиденье машины с туристами

8. «Я убью своего турагента»

«Ямайка».

9. Даже если покупаете палатку в спешке, найдите 5 минут, чтобы в магазине проверить ее размер

10. «Забронировал себе место у окна»

11. «Отправляйся в Тадж-Махал на рассвете, — говорили они. — Будет очень красиво» — уверяли они

12. Когда решили сами найти водопад «в каких-то 20 км отсюда», но заблудились в джунглях

13. «Во время путешествия по деревне меня окружили бизоны»

14. Главное — чтобы повезло с соседями на пляже

15. «Люблю быть подушкой для ее подушки»

16. «Кто-то укусил меня за ногу в Колумбии»

17. «Путешествуя по Новой Зеландии, забросила в машину через люк сумочку... с ключами от машины»

18. «Поздравляю женщину с конским хвостом на месте 22В. Вы изобрели новый способ быть отвратительной на высоте 10 тыс. метров»

19. «Вот такая записка ждала меня под шторкой иллюминатора. Отличное начало 9-часового перелета»

«Злая пчела. Открывайте штору на свой страх и риск».