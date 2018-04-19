19 неожиданных ситуаций в путешествиях, к которым невозможно подготовиться
Как бы тщательно вы ни планировали свой отпуск, в любой момент все может пойти наперекосяк: вы можете заблудиться в джунглях, забыть ключи от машины в самой машине и даже встретиться лицом к лицу с гепардом. Главное — не паниковать, а отнестись к проблеме с юмором, как это сделали герои нашей статьи.
AdMe.ru верит, что по-настоящему крутую поездку приключениями не испортишь, и вот доказательства этой теории.
1. «Когда мне было 12 лет, в Коста-Рике на меня напала обезьяна. Ну конечно, отличный сюжет для открытки»
«Прикоснись к природе! Полуостров Оса, Коста-Рика».
2. «У меня расстройство сна, и эти штуки контролируют мое поведение, пока я сплю. Полагаю, в автобус меня сегодня не пустят»
3. «Поднялась в гору, чтобы увидеть знаменитый вид на Рио»
4. Никогда не забывайте о мелочах. Например, о виде розеток в стране прибытия
5. Перед тем как делать заказ, хорошенько ознакомьтесь с местными порциями, а то будет вот так
6. Когда женщине строго говорят взять только самое необходимое
7. Гепард запрыгнул на сиденье машины с туристами
8. «Я убью своего турагента»
«Ямайка».
9. Даже если покупаете палатку в спешке, найдите 5 минут, чтобы в магазине проверить ее размер
10. «Забронировал себе место у окна»
11. «Отправляйся в Тадж-Махал на рассвете, — говорили они. — Будет очень красиво» — уверяли они
12. Когда решили сами найти водопад «в каких-то 20 км отсюда», но заблудились в джунглях
13. «Во время путешествия по деревне меня окружили бизоны»
14. Главное — чтобы повезло с соседями на пляже
15. «Люблю быть подушкой для ее подушки»
16. «Кто-то укусил меня за ногу в Колумбии»
17. «Путешествуя по Новой Зеландии, забросила в машину через люк сумочку... с ключами от машины»
18. «Поздравляю женщину с конским хвостом на месте 22В. Вы изобрели новый способ быть отвратительной на высоте 10 тыс. метров»
19. «Вот такая записка ждала меня под шторкой иллюминатора. Отличное начало 9-часового перелета»
«Злая пчела. Открывайте штору на свой страх и риск».
А у вас случались необычные казусы в путешествиях?
Фото на превью wikimedia, katie.archer / instagram