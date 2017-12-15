19 странных вещей, с которыми можно столкнуться только в Индии
Бесспорно, Индия — одна из самых интересных стран мира, которая поражает своими контрастами, удивляет традициями и культурой и остается загадкой для большинства иностранцев.
AdMe.ru собрал 19 занимательных фактов о стране специй, которые откроют Индию с совершенно другой стороны.
19. В Индии 6 времен года
Согласно календарю индуизма, который исповедует большинство в стране, в Индии существует 6 времен года: лето, осень, зима, весна, сезон муссонов и сезон преддверия зимы.
18. Жест согласия
Вместо привычного нам кивка индийцы раскачивают головой из стороны в сторону, что больше похоже на укоризненное «ай-ай-ай», чем на ответ «да».
17. В Индии самое большое число вегетарианцев
Вегетарианство — одно из традиционных положений индуизма. Поэтому около 60 % индийцев являются вегетарианцами, а Индия — самой крупной вегетарианской страной в мире. Здесь зафиксировано самое низкое потребление мяса на душу населения.
16. Индийцы — самая крупная англоязычная нация в мире
В Индии двумя официальными языками являются хинди и английский. Помимо этого, правительство признает еще 17 языков. Всего в стране разговаривают примерно на 1 650 диалектах.
15. Загрязненный воздух
Во всех крупных городах существует проблема загрязнения воздуха от выхлопных газов автомобилей, отсюда смог на улицах и затрудненное дыхание у жителей и гостей страны. Всего один день в Мумбае или Дели приравнивается к выкуриванию 100 сигарет. Согласно данным Всемирной организации здоровья, в этих городах каждый год от рака легких и астмы умирает 1,5 млн человек.
14. В Индии представлены все крупные мировые религии
Несмотря на то что 80 % индийцев — это последователи индуизма, в стране представлены все мировые религии. Здесь можно встретить христиан, иудеев, буддистов, джайнистов, сикхов и представителей других религий.
13. Самая большая семья в мире
Самая большая в мире семья живет в Индии: мужчина с 39 женами и 94 детьми.
12. День ребенка
День защиты детей отмечается в Индии 14 ноября, ровно через 9 месяцев после Дня святого Валентина.
11. Полиции доплачивают за усы
Сотрудникам правоохранительных органов в Индии дают бонусную надбавку к зарплате, если те носят усы. Данную идею решили реализовать, аргументируя тем, что усы придают полицейским солидности и мужественности. Помимо этого, они являются неотъемлемой частью индийского фольклора.
10. Квота индийской валюты
Иностранцам запрещено незаконно вывозить местную валюту (рупии) из страны.
9. Удостоверение личности для коров
В индийском штате Западная Бенгалия каждая корова должна иметь удостоверение личности с фотографией.
8. Страна специй
70 % всех специй, которые поступают на мировой рынок, производятся в Индии.
7. Население
На данный момент численность населения в Индии приближается к отметке 1,5 млрд, что больше, чем на всем Западном полушарии Земли.
По данным ООН, уже через несколько лет страна по населению сможет обойти Китай.
6. Разводы
Всего 1 из 100 браков в Индии заканчивается разводом, и это один из самых низких показателей в мире.
5. «Коммандос любви»
В Индии существует «группа бдительности» под названием «Коммандос любви». Она предлагает защиту от притеснений парам, в которых влюбленные принадлежат разным кастам.
4. Новое применение популярным напиткам
Индийские фермеры используют колу и пепси как дешевую альтернативу пестицидам.
3. Озолотившиеся женщины
Индийские домохозяйки владеют 11 % мирового золота. Это больше, чем запасы США, Швейцарии, Германии и МВФ.
2. Отвергшие цивилизацию
Индия управляет Сентинельским островом — одной из немногих территорий, которая остается практически нетронутой современной цивилизацией.
1. Родина шахмат
Индия — родина шахмат. Коренное название игры — «чатуранга», что означает «четыре подразделения войска» (подразумеваются фигуры слонов, коней, колесниц и пешек).
Фото на превью Mtn_mist/reddit