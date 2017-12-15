19 странных вещей, с которыми можно столкнуться только в Индии

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Бесспорно, Индия — одна из самых интересных стран мира, которая поражает своими контрастами, удивляет традициями и культурой и остается загадкой для большинства иностранцев. AdMe.ru собрал 19 занимательных фактов о стране специй, которые откроют Индию с совершенно другой стороны.

19. В Индии 6 времен года

Согласно календарю индуизма, который исповедует большинство в стране, в Индии существует 6 времен года: лето, осень, зима, весна, сезон муссонов и сезон преддверия зимы.

18. Жест согласия

Вместо привычного нам кивка индийцы раскачивают головой из стороны в сторону, что больше похоже на укоризненное «ай-ай-ай», чем на ответ «да».

17. В Индии самое большое число вегетарианцев

Вегетарианство — одно из традиционных положений индуизма. Поэтому около 60 % индийцев являются вегетарианцами, а Индия — самой крупной вегетарианской страной в мире. Здесь зафиксировано самое низкое потребление мяса на душу населения.

16. Индийцы — самая крупная англоязычная нация в мире

В Индии двумя официальными языками являются хинди и английский. Помимо этого, правительство признает еще 17 языков. Всего в стране разговаривают примерно на 1 650 диалектах.

15. Загрязненный воздух

Во всех крупных городах существует проблема загрязнения воздуха от выхлопных газов автомобилей, отсюда смог на улицах и затрудненное дыхание у жителей и гостей страны. Всего один день в Мумбае или Дели приравнивается к выкуриванию 100 сигарет. Согласно данным Всемирной организации здоровья, в этих городах каждый год от рака легких и астмы умирает 1,5 млн человек.

14. В Индии представлены все крупные мировые религии

Несмотря на то что 80 % индийцев — это последователи индуизма, в стране представлены все мировые религии. Здесь можно встретить христиан, иудеев, буддистов, джайнистов, сикхов и представителей других религий.

13. Самая большая семья в мире

Самая большая в мире семья живет в Индии: мужчина с 39 женами и 94 детьми.

12. День ребенка

День защиты детей отмечается в Индии 14 ноября, ровно через 9 месяцев после Дня святого Валентина.

11. Полиции доплачивают за усы

Сотрудникам правоохранительных органов в Индии дают бонусную надбавку к зарплате, если те носят усы. Данную идею решили реализовать, аргументируя тем, что усы придают полицейским солидности и мужественности. Помимо этого, они являются неотъемлемой частью индийского фольклора.

10. Квота индийской валюты

Иностранцам запрещено незаконно вывозить местную валюту (рупии) из страны.

9. Удостоверение личности для коров

В индийском штате Западная Бенгалия каждая корова должна иметь удостоверение личности с фотографией.

8. Страна специй

70 % всех специй, которые поступают на мировой рынок, производятся в Индии.

7. Население

На данный момент численность населения в Индии приближается к отметке 1,5 млрд, что больше, чем на всем Западном полушарии Земли. По данным ООН, уже через несколько лет страна по населению сможет обойти Китай.

6. Разводы

Всего 1 из 100 браков в Индии заканчивается разводом, и это один из самых низких показателей в мире.

5. «Коммандос любви»

В Индии существует «группа бдительности» под названием «Коммандос любви». Она предлагает защиту от притеснений парам, в которых влюбленные принадлежат разным кастам.

4. Новое применение популярным напиткам

Индийские фермеры используют колу и пепси как дешевую альтернативу пестицидам.

3. Озолотившиеся женщины

Индийские домохозяйки владеют 11 % мирового золота. Это больше, чем запасы США, Швейцарии, Германии и МВФ.

2. Отвергшие цивилизацию

Индия управляет Сентинельским островом — одной из немногих территорий, которая остается практически нетронутой современной цивилизацией.

1. Родина шахмат Индия — родина шахмат. Коренное название игры — «чатуранга», что означает «четыре подразделения войска» (подразумеваются фигуры слонов, коней, колесниц и пешек).