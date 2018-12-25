19 мест из российской глубинки, которые засядут в вашей голове надолго (А все из-за их названий)

23

19

15.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В 2018 году сервис путешествий tutu.ru предложил пользователям соцсети «ВКонтакте» выбрать населенный пункт России с самым веселым названием. В конкурсе победила одна деревушка из Пермского края, о которой мы, конечно, тоже расскажем. Сегодня на въезде в нее установлен знак, оповещающий о том, что именно она стала чемпионкой.

AdMe.ru готов показать подборку, куда вошли не только участники конкурса, но и другие забавные топонимы, отобранные нами. Ну а смешные фото мы дополнили комментариями, рассказывающими о том, что за каждым названием может стоять целая история.

1.

Где? Татарстан Впервые Пролей-Каша упоминается в документах 1611 года. Согласно одной из версий происхождения названия, когда-то сюда приехали землемеры и так напугали размерами взяток нескольких местных, что те пролили котелок с кашей. Сегодня здесь проживают около 300 человек, 2/3 из которых — пенсионеры. Достопримечательность деревни — памятник героям Гражданской войны.

2.

Где? Тверская область Реку Ржать в Тверской области знают все. Она известна не только своим веселым названием, но и внушительными размерами. К сожалению, историю происхождения ее названия нам выяснить не удалось.

3.

Где? Московская область Всего здесь порядка 70 домов, из них чуть более половины заселены. Есть несколько версий происхождения названия этой деревни. Одна из них гласит, что оно появилось в 1920-х годах на фоне грез советских людей о космосе; согласно другой — благодаря большому количеству ухабов, напоминающих марсианские впадины. Хотите здесь задержаться? К вашим услугам гостевой дом «Отдых на Марсе».

4.

Где? Иркутская область Когда-то местный житель, углубляя свой погреб, наткнулся на большую кость. Не придав ей особого значения, он выбросил ее за забор. Находку заметили мальчишки и приспособили в качестве санок. Диковинку заметил здешний библиотекарь и сообщил об этом в Иркутск. Как выяснилось позднее, Мальта (в переводе с бурятского — «черемуховое место») — стоянка эпохи палеолита. Сегодня при въезде в этот небольшой поселок вас встретит скульптурная композиция из нескольких мамонтов.

5.

Где? Пермский край Это поселение, где некогда проживал татарин по фамилии Чувак, было основано в 1671 году. В 2018-м деревня стала победительницей конкурса «Населенный пункт с самым веселым названием». Центр культурной и общественной жизни Чуваков — магазин «Чуваковский поворот».

6.

Где? Ямало-Ненецкий автономный округ В переводе с ненецкого это наименование означает «река, рассекающая мыс». В 2016 году в соцсети «ВКонтакте» был опубликован пост, в котором пользователям предложили потренировать свою дикцию, выговорив название реки Салямлекабтамбада-Яха без запинки. Авторы поста утверждают, что в случае удачной попытки вам удастся вызвать некоего древнего духа.

7.

Где? Псковская область В Псковской области 3 деревушки с названием Замогилье. Одна из старейших разместилась в Гдовском районе. Ее главные достопримечательности — дореволюционные конюшни, использовавшиеся для содержания почтовых лошадей и сохранившиеся даже несмотря на оккупацию поселения во время Великой Отечественной войны.

8.

Где? Волгоградская область В переводе с калмыцкого цаца — «буддийская часовня». Здесь есть и одноименная река, с берега которой прозвучали первые залпы боевой установки «Катюша». Памятник «Катюше», главная достопримечательность Цацы, появился здесь в 1980 году по инициативе ветеранов.

9.

Где? Рязанская область По одной из версий, название села Сново-Здорово появилось благодаря двум помещикам, которые, встречаясь утром, здоровались, а пересекаясь вечером, говорили снова: «Здорово!» По состоянию на 2012 год здесь проживало чуть более 240 человек.

10.

Где? Республика Крым Одни утверждают, что здесь было назначено свидание Екатерины II с Григорием Потемкиным или с последним крымским ханом. Другие говорят, что во время Крымской войны в этом поселении находился трактир, где встречались офицеры, идущие на фронт и двигающиеся оттуда. Позже Приятным Свиданием прозвали не только сам трактир, но и село.

11.

Где? Вологодская область Небольшая деревенька Большой Смердяч в этом году попала в десятку населенных пунктов с самым веселым названием. Сегодня в ней постоянно проживают 12 пенсионеров, ну а всего там 49 домов. Сотрудница местной администрации не знает, откуда взялось это название, но утверждает, что в деревне много клумб «и там точно ничем таким не пахнет». Ну а за чистой речушкой, в которой любят купаться местные, разместился Малый Смердяч.

12.

Где? Псковская область В Псковской области есть 2 деревни с названием Тупицы. В одной из них по состоянию на 2000 год проживало 5 человек, в другой — 12. К сожалению, историю возникновения названия этих деревень выяснить не удалось, так что нам остается только строить догадки.

13.

Где? Самарская область Название села Мусорка, насколько это известно, произошло от двух финно-угорских слов: «му» («земля») и «сор» («мелкое озеро»). Возник этот населенный пункт в начале XVIII века. В Мусорке есть красивый кирпичный храм Космы и Дамиана (1903–1905), в 1930 году его закрыли и разместили в нем ремонтную мастерскую для тракторов. В настоящее время храм реставрируется.

14.

Где? Псковская область В конце XVI века местечко носило название Каменный Погост, позднее деревня была переименована. Она располагается на реке Каменка, которая впадает в легендарное Чудское озеро. Более всего местные гордятся величественной церковью Николы Чудотворца (конец XIX века).

15.

Где? Саратовская область Местные жители рассказывают, что изначально село называлось Покровским в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Затем в праведную жизнь сельчан вмешались два приехавших барина, после этого все начали кутить напропалую. Местный батюшка не смог это терпеть и ушел со словами: «Не достойны вы носить имя Покрова. С этого дня за грехи ваши будете называться Содомом».

16.

Где? Ленинградская область Деревня известна тем, что в 1937 году по анонимному доносу были репрессированы все мужчины из этого поселения. В 2015-м его жители стали лауреатами премии «Гражданская инициатива» и получили 200 000 рублей. Ну а потратили они их на возведение памятника «Нюра» (2016), который посвящен жене «врага народа».

17.

Где? Саратовская область Деревня Варварина Гайка заняла 3-е место в конкурсе «Населенные пункты с самым веселым названием». Местные жители говорят, что по своей форме она напоминает гайку, а сама деревня была основана некой Варварой в XVII столетии. Сегодня здесь 3 улицы, где постоянно проживают 17 человек.

18.

Где? Московская область Согласно нескольким топонимическим справочникам, создателем этой деревни был некий Пронюхлов, однако точная версия происхождения названия до сих пор остается неизвестной. Деревня была основана в конце XVI века. Главная достопримечательность Пронюхлово — церковь Рождества Христова.

19.

Где? Новосибирская область Деревня Колбаса была основана в 1890 году. В переводе с тюркского «колбаса» означает «дикий лук у воды». Преимущественно здесь проживают белорусы. Предки местных жителей были переселены сюда из Могилевской губернии в ходе Столыпинской аграрной реформы. Сегодня большинство жителей Колбасы — пенсионеры. Кстати, доступ к интернету и сотовой связи здесь отсутствует.

Бонус

1.

Где? Витебская область, Беларусь Белорусский Париж (на белорусском произносится как Парыж) разместился в 200 км от Минска. Согласно одной из версий, название возникло с легкой руки Наполеона, проезжавшего здесь в 1812 году и якобы воскликнувшего, что здесь «как в Париже». Но, скорее всего, деревня была названа по прихоти местного помещика. Здесь есть мини-копия Эйфелевой башни (30 метров) и даже свои Елисейские поля в виде лугов.

2.

Несколько лет назад тревел-журналист Михаил Кожухов взорвал соцсети этой фотографией, сопроводив ее комментарием: «Ура. Я нашел, где она заканчивается!» Путешественник долго скрывал название страны, где начинается и заканчивается Hernia, но позже стало известно, что фото было сделано в Испании.