19 магазинов, в которые люди спешат не столько за покупками, сколько за атмосферой и эмоциями
Заманить покупателя можно не только широким ассортиментом товаров или низкими ценами, но и уникальным дизайном и атмосферой, которая царит в самом магазине. Ведь приятнее бродить между прилавками в помещении, которое отличается от многих других какой-то изюминкой. Так, в торговом центре Сингапура можно плавать на лодке и любоваться водопадом. А одна из украинских сетей супермаркетов оформила свои универсамы так круто, что оттуда даже уходить не хочется.
Мы в AdMe.ru увидели фотографии этих магазинов и сами захотели в них побывать. Причем не для того, чтобы что-то купить, а просто чтобы насладиться тамошней атмосферой.
Магазин мороженого в Денвере
Пол этого круглосуточного магазина сделан из бутылочных крышек
Магазин сладостей в городе Алкмар, Нидерланды
Этот магазин в Швеции сам выращивает салат и другую зелень
Книжный магазин в индийском городе Алува
Прилавок с овощами в супермаркете «Сильпо» в украинском городе Мукачево
А это супермаркет в городе Винница
Интересно, что «Сильпо» — один из немногих в мире крупных сетевых продуктовых ретейлеров, который создает индивидуальный тематический дизайн для каждого магазина.
«Увидел это на потолке магазина в Стамбуле»
В этом магазине электроники живет кошка
В Копенгагене есть Starbucks с прозрачным полом, благодаря которому можно видеть магазин внизу
Эта люстра в магазине одежды сделана из вешалок
Этот комиссионный магазин раньше был боулинг-клубом
«В местном хозяйственном магазине есть эти фигуры Чужого и Хищника»
Магазин на колесах BookTruck
Магазин, в котором продаются только фиолетовые вещи
В этом магазине продаются буквально тысячи фильмов, записанных на VHS-кассеты
В торговом центре в Сингапуре есть изогнутый эскалатор
«Была в магазине в Лондоне, где все вокруг движется: растения, бабочки, змеи, крокодилы»
Торговый центр в Сингапуре с водопадом и лодками
Бонус: если вам грустно, вспомните о собаке, которая владеет магазином в Токио
А вы бывали в магазинах с особой атмосферой? Что в них было такого уникального?