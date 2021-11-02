19 магазинов, в которые люди спешат не столько за покупками, сколько за атмосферой и эмоциями

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Заманить покупателя можно не только широким ассортиментом товаров или низкими ценами, но и уникальным дизайном и атмосферой, которая царит в самом магазине. Ведь приятнее бродить между прилавками в помещении, которое отличается от многих других какой-то изюминкой. Так, в торговом центре Сингапура можно плавать на лодке и любоваться водопадом. А одна из украинских сетей супермаркетов оформила свои универсамы так круто, что оттуда даже уходить не хочется.

Мы в AdMe.ru увидели фотографии этих магазинов и сами захотели в них побывать. Причем не для того, чтобы что-то купить, а просто чтобы насладиться тамошней атмосферой.

Магазин мороженого в Денвере

Пол этого круглосуточного магазина сделан из бутылочных крышек

Магазин сладостей в городе Алкмар, Нидерланды

Этот магазин в Швеции сам выращивает салат и другую зелень

Книжный магазин в индийском городе Алува

Прилавок с овощами в супермаркете «Сильпо» в украинском городе Мукачево

А это супермаркет в городе Винница

Интересно, что «Сильпо» — один из немногих в мире крупных сетевых продуктовых ретейлеров, который создает индивидуальный тематический дизайн для каждого магазина.

«Увидел это на потолке магазина в Стамбуле»

В этом магазине электроники живет кошка

В Копенгагене есть Starbucks с прозрачным полом, благодаря которому можно видеть магазин внизу

Эта люстра в магазине одежды сделана из вешалок

Этот комиссионный магазин раньше был боулинг-клубом

«В местном хозяйственном магазине есть эти фигуры Чужого и Хищника»

Магазин на колесах BookTruck

Магазин, в котором продаются только фиолетовые вещи

В этом магазине продаются буквально тысячи фильмов, записанных на VHS-кассеты

В торговом центре в Сингапуре есть изогнутый эскалатор

«Была в магазине в Лондоне, где все вокруг движется: растения, бабочки, змеи, крокодилы»

Торговый центр в Сингапуре с водопадом и лодками

Бонус: если вам грустно, вспомните о собаке, которая владеет магазином в Токио