19 крутых идей из разных стран, которые нужно внедрять повсеместно
Мы уверены: каждой стране есть чем удивить туристов — в любом местечке легко подсмотреть несколько крутых идей, которые можно применить повсеместно. Нам кажется, что тележка для ступенек, урна с Wi-Fi и кнопка для благодарности водителю должны радовать не только местных жителей, но и всю планету. Поэтому мы решили рассказать о них и не только в этой статье.
AdMe.ru собрал любопытные идеи из разных стран, которые помогут упростить быт и сделать жизнь комфортней и ярче.
1. Кнопка, нажав которую вы благодарите водителя автобуса за поездку (Финляндия)
2. Антикварная дверь с замочной скважиной, в которую легко попасть, даже если вы перебрали вина (Германия)
3. Когда один из жителей города завоевывает «золото» на Олимпиаде, здесь окрашивают почтовые ящики в золотистый цвет (Великобритания)
4. Кнопка, нажав которую можно заглушить естественные звуки в туалете внешним шумом (Япония)
5. Грузовой велосипед, который используется службой доставки посылок по узким улочкам (Италия)
6. Бар с игровой приставкой на каждом столике (Великобритания)
7. Специальная тележка для ступенек (Япония)
8. USB-порты в автобусах (Финляндия)
9. Урны, которые раздают Wi-Fi, тем самым привлекая к себе людей. Глядишь, нет-нет да и выбросят в нее свой мусор (Швеция)
10. Остановка для тех, кто решил путешествовать автостопом (Дания)
11. Одноразовые упаковки соуса в ресторане быстрого питания (Финляндия)
12. Парковки для женщин: они находятся ближе к выходу (Швейцария)
13. Общественные велотренажеры, которые позволяют зарядить телефон (Австралия)
14. Раковины для тех, кто перебрал лишнего и не может справиться с тошнотой (Китай)
15. Телефонные будки, переделанные в дефибрилляторы (Великобритания)
16. Светофоры для велосипедистов (США)
17. В этом такси есть растение, которое делает воздух внутри чище (Китай)
18. В парке расположена станция, где самостоятельно можно починить велосипед (Канада)
19. Пешеходная зебра, выложенная белыми камнями (Бельгия)
Фото на превью alphapaul98 / reddit