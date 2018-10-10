19 крутых идей из разных стран, которые нужно внедрять повсеместно

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Мы уверены: каждой стране есть чем удивить туристов — в любом местечке легко подсмотреть несколько крутых идей, которые можно применить повсеместно. Нам кажется, что тележка для ступенек, урна с Wi-Fi и кнопка для благодарности водителю должны радовать не только местных жителей, но и всю планету. Поэтому мы решили рассказать о них и не только в этой статье.

AdMe.ru собрал любопытные идеи из разных стран, которые помогут упростить быт и сделать жизнь комфортней и ярче.

1. Кнопка, нажав которую вы благодарите водителя автобуса за поездку (Финляндия)

2. Антикварная дверь с замочной скважиной, в которую легко попасть, даже если вы перебрали вина (Германия)

3. Когда один из жителей города завоевывает «золото» на Олимпиаде, здесь окрашивают почтовые ящики в золотистый цвет (Великобритания)

4. Кнопка, нажав которую можно заглушить естественные звуки в туалете внешним шумом (Япония)

5. Грузовой велосипед, который используется службой доставки посылок по узким улочкам (Италия)

6. Бар с игровой приставкой на каждом столике (Великобритания)

7. Специальная тележка для ступенек (Япония)

8. USB-порты в автобусах (Финляндия)

9. Урны, которые раздают Wi-Fi, тем самым привлекая к себе людей. Глядишь, нет-нет да и выбросят в нее свой мусор (Швеция)

10. Остановка для тех, кто решил путешествовать автостопом (Дания)

11. Одноразовые упаковки соуса в ресторане быстрого питания (Финляндия)

12. Парковки для женщин: они находятся ближе к выходу (Швейцария)

13. Общественные велотренажеры, которые позволяют зарядить телефон (Австралия)

14. Раковины для тех, кто перебрал лишнего и не может справиться с тошнотой (Китай)

15. Телефонные будки, переделанные в дефибрилляторы (Великобритания)

16. Светофоры для велосипедистов (США)

17. В этом такси есть растение, которое делает воздух внутри чище (Китай)

18. В парке расположена станция, где самостоятельно можно починить велосипед (Канада)

19. Пешеходная зебра, выложенная белыми камнями (Бельгия)