19 фото из Дании, которые покажут изнанку жизни в стиле хюгге
3 занимательных факта: в датском языке нет слова «пожалуйста»; датский флаг — старейший в мире; в Дании вы никогда не будете находиться более чем в 52 км от океана. А еще Дания неоднократно была признана одной из счастливейших стран в мире и по-прежнему входит в тройку лидеров в докладе ООН о мировом счастье.
Нам в AdMe.ru захотелось подглядеть, как живет эта счастливая нация, и мы поближе познакомились с повседневными реалиями датчан.
Просто бесплатная станция для ремонта велосипедов
«Это фото из парка оленей недалеко от моего дома»
В Леголенде идея конструктора повсюду — здесь по всему парку можно увидеть разных животных из лего в самых неожиданных местах
«На фото очищенный картофель в банке с водичкой за ₽ 200. Мне объяснили, что это используется для какого-то десерта»
Просто обычная улица в Дании
- Как в сказке для интроверта. © Greennura / Pikabu
На светофорах идти вам или стоять указывают викинги
Библиотека в культурном центре Dokk1 полностью автоматизирована
«Здесь можно спокойно брать любое количество книг, читать их сколько захочешь, а также забирать домой на очень долгий срок. Главное только — не забыть отсканировать штрихкод на специальной стойке вместе со своей карточкой гражданина. Если же кому-то нужно вернуть книгу, то ее нужно просто положить в книгоприемник, а там она уже сама уедет на нужную полку при помощи автоматического распределителя».
Лестница с рельсами по бокам, на которые можно поставить свой велосипед, чтобы не тащить его по ступенькам
Здесь бутерброд может выглядеть как хлеб с кусочками шоколада
«Нашел тут дверь, которая ведет в поле»
- Если за этой дверью окажется что-то еще, кроме Корпорации монстров, я буду глубоко разочарован. © NotSpicyEnough / Reddit
Автобусы в Дании добавляют такие милые маленькие изображения кофе на табличке, когда у водителей перерыв
Магазин под названием Flying Tiger продает миниатюрные тележки для покупок (размером с фигурку лего)
- Обожаю этот магазин. Здесь полно вещей, которые вам на самом деле не нужны, но они настолько интересные, что вы просто не можете их не купить. © unknown author / Reddit
Один из телеканалов проводит бесплатные вечера кино под открытым небом по всей Дании. Разные компании присоединяются и раздают бесплатные закуски
Колледж в Дании использует сканирование вен в качестве идентификатора
К Рождеству здесь украшают даже автобусы
Вывеска в продуктовом магазине, на которой показаны различные виды яблок, доступных в Дании в зависимости от месяца
На проезжей части можно найти знак, на котором написано: «Будьте внимательны. Здесь жабы переходят дорогу»
В этом кемпинге в Дании есть специальная доска для потерянных носков
«Этим носкам очень одиноко».
Это называется ночное сияющее небо. Фото сделано в полночь
«Такое явление можно встретить на севере Дании, когда облака находятся так высоко, что солнце все еще может освещать их».
А вы как считаете, почему Дания — одна из самых счастливых стран в мире?