19 фото из Дании, которые покажут изнанку жизни в стиле хюгге

3 занимательных факта: в датском языке нет слова «пожалуйста»; датский флаг — старейший в мире; в Дании вы никогда не будете находиться более чем в 52 км от океана. А еще Дания неоднократно была признана одной из счастливейших стран в мире и по-прежнему входит в тройку лидеров в докладе ООН о мировом счастье.

Нам в AdMe.ru захотелось подглядеть, как живет эта счастливая нация, и мы поближе познакомились с повседневными реалиями датчан.

Просто бесплатная станция для ремонта велосипедов

«Это фото из парка оленей недалеко от моего дома»

В Леголенде идея конструктора повсюду — здесь по всему парку можно увидеть разных животных из лего в самых неожиданных местах

«На фото очищенный картофель в банке с водичкой за ₽ 200. Мне объяснили, что это используется для какого-то десерта»

Просто обычная улица в Дании

Как в сказке для интроверта. © Greennura / Pikabu

На светофорах идти вам или стоять указывают викинги

Библиотека в культурном центре Dokk1 полностью автоматизирована

«Здесь можно спокойно брать любое количество книг, читать их сколько захочешь, а также забирать домой на очень долгий срок. Главное только — не забыть отсканировать штрихкод на специальной стойке вместе со своей карточкой гражданина. Если же кому-то нужно вернуть книгу, то ее нужно просто положить в книгоприемник, а там она уже сама уедет на нужную полку при помощи автоматического распределителя».

Лестница с рельсами по бокам, на которые можно поставить свой велосипед, чтобы не тащить его по ступенькам

Здесь бутерброд может выглядеть как хлеб с кусочками шоколада

«Нашел тут дверь, которая ведет в поле»

Если за этой дверью окажется что-то еще, кроме Корпорации монстров, я буду глубоко разочарован. © NotSpicyEnough / Reddit

Автобусы в Дании добавляют такие милые маленькие изображения кофе на табличке, когда у водителей перерыв

Магазин под названием Flying Tiger продает миниатюрные тележки для покупок (размером с фигурку лего)

Обожаю этот магазин. Здесь полно вещей, которые вам на самом деле не нужны, но они настолько интересные, что вы просто не можете их не купить. © unknown author / Reddit

Один из телеканалов проводит бесплатные вечера кино под открытым небом по всей Дании. Разные компании присоединяются и раздают бесплатные закуски

Колледж в Дании использует сканирование вен в качестве идентификатора

К Рождеству здесь украшают даже автобусы

Вывеска в продуктовом магазине, на которой показаны различные виды яблок, доступных в Дании в зависимости от месяца

На проезжей части можно найти знак, на котором написано: «Будьте внимательны. Здесь жабы переходят дорогу»

В этом кемпинге в Дании есть специальная доска для потерянных носков

«Этим носкам очень одиноко».

Это называется ночное сияющее небо. Фото сделано в полночь

«Такое явление можно встретить на севере Дании, когда облака находятся так высоко, что солнце все еще может освещать их».